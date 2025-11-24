Tin hot thị trường ngày 24/11: Loạt siêu thị tại Hà Nội đồng loạt tung chương trình khuyến mãi sâu

Bước vào mùa mua sắm cao điểm cuối năm 2025, khi nhu cầu tăng mạnh nhưng giá hàng hóa vẫn neo cao, các hệ thống siêu thị tại Hà Nội đồng loạt tung chương trình khuyến mãi sâu nhằm “giảm nhiệt” chi tiêu cho người tiêu dùng.

Co.op Mart triển khai chương trình “Thả ga mua sắm – Giá có Co.op lo” với hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu, thực phẩm, đồ uống, hóa phẩm, gia dụng giảm giá đến 49%, kèm nhiều ưu đãi chéo như mua nhiều giảm mạnh, mua 2 tính tiền 1, mua 3 tính tiền 2, quà tặng và tích điểm, áp dụng cả tại cửa hàng lẫn kênh online với mức giảm đến 50% và tặng e-voucher.

Saigon Co.op còn tổ chức “Lễ hội rau củ” và “Lễ hội thịt” giảm 10–30% cho rau củ, thịt, trứng, thủy hải sản đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Lotte Mart, nhân kỷ niệm 17 năm, triển khai chuỗi “siêu sale” đến 50%, mua 1 tặng 1, giảm 17% cho khách hàng thành viên với hàng trăm mặt hàng gia dụng, thời trang, mỹ phẩm.

WinMart/WinMart+ cũng giảm tới 50%, mua 1 tặng 1 cho nhiều sản phẩm thiết yếu và đẩy mạnh chuỗi “Giá chấn động” cùng kế hoạch mở rộng gần 50 siêu thị mới trong năm 2025.

Tin hot thị trường ngày 24/11: Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân đối với khách hàng là công dân Việt Nam khi thực hiện giao dịch tại quầy, thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ. Quy định này được nêu trong Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, dù có hiệu lực từ 1/7/2024 nhưng các điều khoản về xác thực giấy tờ và dữ liệu sinh trắc học sẽ áp dụng chính thức từ đầu năm 2026.

Theo đó, người dân bắt buộc phải sử dụng CCCD gắn chip, thẻ căn cước, hoặc căn cước điện tử mức độ 2 để giao dịch. Các giao dịch rút tiền và giao dịch điện tử chỉ được chấp nhận khi thông tin sinh trắc học của khách hàng trùng khớp với dữ liệu lưu trong hệ thống. Trường hợp dùng CCCD không chip, ngân hàng sẽ xác thực qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông tư 18 cũng quy định khi mở thẻ ngân hàng, hộ chiếu không còn là giấy tờ hợp lệ để định danh khách hàng. Việc thay đổi này chấm dứt quy định tại Thông tư 48/2018, vốn cho phép dùng hộ chiếu trong nhiều giao dịch ngân hàng.

Các ngân hàng khuyến cáo người dân sớm cập nhật thông tin định danh để tránh gián đoạn giao dịch và góp phần nâng cao an toàn, bảo mật trong toàn hệ thống.

Tin hot thị trường ngày 24/11: Xuất khẩu sầu riêng đã vượt mức kỷ lục 3,2 tỷ USD

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả 10 tháng đầu năm đạt hơn 7 tỷ USD, tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu 8,5 tỷ USD trong năm nay. Động lực tăng trưởng chính đến từ các nhóm trái cây chiến lược như sầu riêng, xoài, mít, chuối, bưởi, dừa, trong đó sầu riêng tiếp tục đóng vai trò chủ lực.

Tính đến hết tháng 10, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đã vượt mức kỷ lục 3,2 tỷ USD của cả năm trước. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng vụ nghịch đang ở mức cao, nông dân phấn khởi: sầu riêng Thái loại A được thu mua 103.000–105.000 đồng/kg, giá tại vườn 80.000–90.000 đồng/kg; sầu riêng Ri 6 loại A tại vườn 50.000–55.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, ngành hàng sầu riêng cũng đối mặt với rủi ro lớn do phụ thuộc hơn 90% vào thị trường Trung Quốc và tăng trưởng nóng về diện tích, sản lượng, gây áp lực lên khâu tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Quy định mới của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (Nghị định 280, hiệu lực từ 1/6/2026) được đánh giá vừa là thách thức tuân thủ, vừa là cơ hội nâng tầm uy tín sầu riêng Việt Nam.