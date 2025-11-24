Giá bạc hôm nay 24/11 ở trong nước: Ổn định, chưa xuất hiện biến động đáng kể

Giá bạc hôm nay 24/11: Diễn biến trái chiều giữa trong nước và thế giới

Khảo sát tại các điểm giao dịch lớn ở Hà Nội trong sáng 24/11 cho thấy giá bạc giữ nguyên so với phiên trước đó. Các doanh nghiệp niêm yết giá mua vào ở mức 1.636.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra ổn định tại mức 1.666.000 đồng/lượng. Việc giá không thay đổi phản ánh xu hướng giao dịch trầm lắng của thị trường nội địa những ngày gần đây.

Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Giá bạc tại các cơ sở kinh doanh lớn đang được niêm yết ở mức 1.638.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.672.000 đồng/lượng (bán ra). Mức giá này gần như đi ngang so với phiên trước, cho thấy lực mua – bán chưa đủ mạnh để tạo ra sự thay đổi rõ rệt.

Sự ổn định này phần nào đến từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước khi chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường bạc quốc tế – yếu tố có sức ảnh hưởng lớn đến biến động giá bạc trong nước.

Giá bạc hôm nay 24/11 trên thế giới tăng nhẹ, hướng đi thận trọng

Theo dữ liệu từ giabac.net, tại thời điểm 10h sáng nay 24/11, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế được ghi nhận ở mức 50,023 USD/ounce, tăng 0,213 USD/ounce so với phiên sáng 23/11. Dù mức tăng không lớn, nhưng đây là nỗ lực hồi phục đáng chú ý của bạc sau một vài phiên chịu áp lực điều chỉnh.

Khi quy đổi sang tiền Việt, giá bạc thế giới hiện được niêm yết ở mức 1.318.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.325.000 đồng/ounce (bán ra). So với phiên giao dịch trước, giá mua vào không có biến động, trong khi giá bán ra nhích nhẹ. Điều này phản ánh trạng thái giằng co của thị trường toàn cầu trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn đang đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Bạc tăng hơn 80% từ đầu năm 2025: Xu hướng nào đang dẫn dắt thị trường?

Diễn biến của bạc từ đầu năm 2025 đến nay đặc biệt đáng chú ý. Kim loại quý này đã tăng hơn 80%, mức tăng ấn tượng nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm:

1. Bất ổn kinh tế toàn cầu gia tăng

Những lo ngại về tăng trưởng chậm, cùng với biến động chính trị và thương mại, khiến nhu cầu tìm kiếm các tài sản trú ẩn như kim loại quý tăng mạnh. Bạc, mặc dù có biên độ dao động lớn hơn vàng, nhưng lại được hưởng lợi đáng kể nhờ vai trò kép: vừa là tài sản phòng hộ, vừa là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp.

2. Chính sách thương mại của Mỹ tạo hiệu ứng thị trường

Các điều chỉnh về chính sách thương mại từ Mỹ trong thời gian qua khiến đồng USD biến động mạnh, tác động trực tiếp đến giá bạc. Những yếu tố này làm gia tăng sức hấp dẫn của các kim loại quý không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các rủi ro chính sách.

3. Nhu cầu trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng tái tạo

Bạc là thành phần quan trọng trong sản xuất pin năng lượng mặt trời và các thiết bị điện tử. Xu hướng chuyển đổi xanh trên toàn cầu tiếp tục củng cố nhu cầu dài hạn, góp phần nâng đỡ giá bạc.

Nhờ các yếu tố hỗ trợ trên, giá bạc đã vượt mốc 40 USD/ounce vào đầu tháng 9 và tiếp tục bứt phá lên trên 54 USD/ounce vào giữa tháng 10 – mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Áp lực điều chỉnh: Vì sao giá bạc đang chững lại?

Dù xu hướng tăng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực, nhưng trong tuần qua, giá bạc chịu sức ép điều chỉnh. Theo phân tích từ FxStreet, áp lực bán gia tăng khi nhiều nhà giao dịch tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Tâm lý thị trường bị “neo” bởi kỳ vọng lãi suất FED

Lãi suất là yếu tố quyết định đối với thị trường kim loại quý, bởi đây là nhóm tài sản không sinh lời. Khi lãi suất được kỳ vọng duy trì ở mức cao, dòng tiền có xu hướng chuyển sang các tài sản lợi suất cao hơn, từ đó làm giảm nhu cầu nắm giữ kim loại quý như bạc và vàng.

Thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh mẽ

Báo cáo việc làm gần đây của Mỹ cho thấy thị trường lao động duy trì sự ổn định, tỷ lệ thất nghiệp thấp và số việc làm mới ở mức tốt. Điều này tiếp tục củng cố quan điểm rằng FED chưa có lý do đủ mạnh để nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn. Khi kỳ vọng giảm lãi suất bị thu hẹp, kim loại quý lập tức chịu áp lực.

Công cụ FedWatch: Tín hiệu không vui cho thị trường bạc

Theo công cụ FedWatch của CME – thước đo quan trọng phản ánh kỳ vọng của thị trường, khả năng FED hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất về mức 3,50% – 3,75%, chỉ ở mức 35,5%. Điều này đồng nghĩa thị trường đang nghiêng nhiều hơn về kịch bản FED giữ nguyên lãi suất.

Kịch bản này không mấy tích cực đối với bạc, bởi:

Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời

Đồng USD thường có xu hướng mạnh lên khi lãi suất được duy trì

Nhu cầu trú ẩn tạm thời giảm bớt khi rủi ro kinh tế không quá lớn

Do đó, việc giá bạc thế giới tăng nhẹ trong phiên sáng 24/11 được xem là nỗ lực hồi phục, nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra xu hướng tăng mới.

Triển vọng giá bạc trong thời gian tới

Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các tín hiệu chính sách của FED và dữ liệu kinh tế Mỹ. Nếu kỳ vọng giảm lãi suất gia tăng trở lại, bạc có thể hồi phục mạnh. Ngược lại, kịch bản FED giữ nguyên lãi suất có thể khiến giá bạc duy trì trạng thái dao động trong biên độ hẹp.

Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, các yếu tố hỗ trợ như nhu cầu công nghiệp, xu hướng năng lượng tái tạo, cùng bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn tạo nền tảng khá vững cho giá bạc.



Giá bạc hôm nay 24/11 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa thị trường trong nước và quốc tế. Trong khi giá bạc tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh giữ nguyên so với phiên trước, giá bạc thế giới có sự tăng nhẹ nhưng vẫn chịu áp lực từ kỳ vọng lãi suất của FED. Diễn biến sắp tới sẽ phụ thuộc lớn vào các thông tin kinh tế từ Mỹ cũng như xu hướng của đồng USD.

