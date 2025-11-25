Giá vàng hôm nay 25/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 25/11, giá vàng miếng SJC giữ ở mức 150,4 triệu đồng. Cụ thể, giá vàng miếng được niêm yết tại một số doanh nghiệp như sau:

Giá vàng hôm nay 25/11: Giá vàng miếng "nằm im" ở mức 150,4 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với ngày mở cửa 24/11 hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,9 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,9 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,9 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Đối với giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji niêm yết giá mua vào ở mức 146,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 149,1 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 vẫn giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long mua vào ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 150,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán ra.

Còn giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục được niêm yết giá mua vào ở mức 146,8 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 149,8 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết mua vào ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 150,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay 25/11 trên thế giới: Duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce, triển vọng tăng vẫn rộng mở

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 6h00 sáng ngày 25/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.081,93 USD/ounce, tăng thêm 17,2 USD/ounce so với phiên trước. Với tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 26.401 VND/USD, quy đổi ra tiền Việt, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Dù mức tăng không lớn, giá vàng quốc tế vẫn giữ vững trên vùng 4.000 USD/ounce – ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong suốt nhiều phiên gần đây. Tuy nhiên, việc chưa thể vượt qua mốc 4.100 USD/ounce khiến thị trường chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Nguy cơ "rung lắc" ngắn hạn nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực

Các chuyên gia nhận định, nếu vàng giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 3.970 – 3.930 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh mới. Tuy nhiên, diễn biến từ cuối quý III đến nay lại cho thấy bức tranh hoàn toàn khởi sắc. Chỉ trong tháng 9, giá vàng đã tăng tới hơn 10%. Tháng 10 ghi nhận mức tăng thêm 5% và tháng 11 tiếp tục tăng 4%. Tính chung từ đầu năm 2025, giá vàng đã tăng gần 55% – mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Đà tăng vượt trội này khiến nhiều tổ chức quốc tế tin rằng vàng có thể hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026 nếu bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn duy trì như hiện nay.



Triển vọng giá vàng tiếp tục được đánh giá cao khi kinh tế nhiều quốc gia tăng trưởng dưới kỳ vọng, trong khi lạm phát vẫn chưa có dấu hiệu quay về mục tiêu. Điều này khiến nhu cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn tăng lên đáng kể.

Lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ đã tăng 17% trong năm nay – một con số thể hiện rõ dòng tiền đang quay trở lại với kim loại quý. Không chỉ vàng, nhiều nhà đầu tư còn đẩy mạnh phân bổ vào bạc, đồng và dầu nhằm giảm rủi ro trước biến động tiền tệ cũng như các đợt lạm phát kéo dài.

Giới phân tích dự báo chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể được nối lại trong năm 2026. Khi lãi suất hạ nhiệt, chi phí cơ hội nắm giữ vàng thấp hơn, từ đó tạo nên lực đẩy mới cho giá kim loại quý này.

Chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed

Theo báo cáo phân tích từ TD Securities, thị trường vàng có thể thiếu động lực bứt phá trong ngắn hạn cho đến khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra lộ trình chính sách rõ ràng. Dù hoạt động mua từ khu vực chính thức như ngân hàng trung ương các nước vẫn diễn ra, tốc độ có thể chậm hơn so với giai đoạn trước, khiến thị trường thiếu các cú hích mạnh.

Tuy vậy, lực mua ổn định này vẫn đóng vai trò quan trọng giúp giá vàng duy trì vùng hỗ trợ, hạn chế nguy cơ giảm sâu.

BofA nâng xếp hạng Barrick Gold và nâng dự báo giá vàng 2026

Bank of America (BofA) mới đây đã nâng xếp hạng Barrick Gold từ mức Trung lập lên Mua. Ngân hàng đánh giá nguồn cung vàng toàn cầu đang trong xu hướng thắt chặt, trong khi triển vọng giá tăng tiếp tục củng cố vị thế dài hạn của tập đoàn khai thác này.

Cùng lúc đó, BofA công bố điều chỉnh dự báo hàng hóa, nâng ước tính giá vàng năm 2026 lên 2.750 USD/ounce. Ngân hàng cho rằng yếu tố vĩ mô vẫn hỗ trợ mạnh cho vàng trong trung hạn, mặc dù nhu cầu tại Trung Quốc có dấu hiệu chững lại.

Theo BofA, các chính sách kinh tế không truyền thống của Mỹ, tình trạng gián đoạn nguồn cung và xu hướng bảo hộ thương mại đang tạo môi trường lý tưởng cho kim loại quý. Ngân hàng này cũng đưa ra nhận định đáng chú ý: vàng vẫn chưa được đầu tư đủ và trong kịch bản thuận lợi có thể tiến tới 5.000 USD/ounce trong vài năm tới. Tuy nhiên, lập trường cứng rắn của Fed về lãi suất vẫn là một rủi ro cần theo dõi.

Lý do Barrick Gold được đánh giá lại

Quyết định nâng định giá Barrick Gold dựa trên năm yếu tố quan trọng:

Tập trung mạnh vào lợi nhuận vốn, hạn chế các khoản đầu tư kém hiệu quả.

Dịch chuyển danh mục sang các tài sản tại thị trường phát triển, giảm rủi ro địa chính trị.

Tối ưu chi phí khai thác tại Nevada Gold Mines, giúp tăng biên lợi nhuận.

Dự án Fourmile có khả năng bị định giá thấp, mang lại tiềm năng tăng trưởng lớn trong dài hạn.

Mức định giá hiện tại thấp hơn so với các đối thủ, tạo ra sức hấp dẫn đầu tư.

Ngoài ra, BofA cũng nâng giả định dài hạn với giá vàng lên 3.000 USD/ounce và giá bạc lên 42 USD/ounce, phản ánh kỳ vọng tăng mạnh đối với nhóm kim loại quý.



Không chỉ vàng, BofA còn đưa ra các đánh giá liên quan đến những kim loại công nghiệp. Ngân hàng tiếp tục xem Freeport McMoRan là lựa chọn ưu tiên trong nhóm cổ phiếu khai thác đồng, nhờ triển vọng nhu cầu đồng tăng mạnh khi ngành năng lượng tái tạo và xe điện phát triển.

Commercial Metals cũng được đánh giá tích cực trong bối cảnh giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, hỗ trợ lợi nhuận của doanh nghiệp.

Giá vàng hôm nay 25/11 tiếp tục duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng và giữ vững đà tăng tích lũy từ đầu năm. Dù thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn do thiếu động lực bứt phá, các yếu tố nền tảng như kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, lạm phát kéo dài và kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào năm 2026 vẫn đang củng cố mạnh mẽ cho kim loại quý.

Những đánh giá mới nhất từ các tổ chức tài chính lớn như BofA cho thấy tiềm năng tăng giá dài hạn còn rất lớn, thậm chí hướng tới các mốc cao hơn trong tương lai. Trong bối cảnh nhiều biến số kinh tế – chính trị tiếp tục gia tăng, vàng vẫn được xem là lựa chọn phòng vệ an toàn và giàu tiềm năng cho nhà đầu tư.