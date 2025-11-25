Tin hot thị trường ngày 25/11: Xử phạt hàng loạt vụ vi phạm về kinh doanh vàng
P.V (tổng hợp)
25/11/2025 7:30 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 25/11 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Hà Nội trình HĐND bảng giá đất mới, áp dụng từ 1/1/2026; Vĩnh Long xử phạt hơn 825 triệu đồng trong 41 vụ vi phạm kinh doanh vàng; Thu giữ hơn 5.000 mũ bảo hiểm không có nguồn gốc…
Tin hot thị trường ngày 25/11: Hà Nội trình HĐND bảng giá đất mới, áp dụng từ 1/1/2026
UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng trên toàn địa bàn từ ngày 1/1/2026, trong đó bổ sung, làm rõ tiêu chí xác định vị trí đất phi nông nghiệp theo Nghị định 71/2024 và 226/2025. Theo tờ trình, đất phi nông nghiệp được chia 4 vị trí dựa trên mặt tiếp giáp đường, chiều rộng ngõ: vị trí 1 giáp trực tiếp tuyến đường trong bảng giá, các vị trí 2, 3, 4 tương ứng với ngõ rộng trên 3,5m, từ 2–3,5m và dưới 2m.
Thành phố cũng quy định hệ số K cho thửa đất có nhiều mặt tiền, tối đa K = 1,3 với đất bốn mặt giáp đường, cùng các mức 1,25; 1,2; 1,18 và 1,1–1,15 khi có thêm mặt giáp ngõ. Với đất trong khu dân cư cũ, giá được điều chỉnh giảm theo khoảng cách từ đường chính, tối đa từ 20% hoặc áp dụng giá đất nông thôn nếu xa trên 500m. Thửa đất sâu được chia 4 lớp, giảm dần từ 10–30%; đất hình L, T phần phía sau áp dụng hệ số K từ 0,7–0,9.
Dự thảo nhấn mạnh sau khi áp dụng các hệ số, giá không được thấp hơn vị trí liền kề cao nhất; đất giáp ranh, đường chưa có tên sẽ căn cứ tuyến có giá cao hoặc lân cận. Nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp HĐND TP ngày 26–27/11/2025.
Tin hot thị trường ngày 25/11: Vĩnh Long xử phạt hơn 825 triệu đồng trong 41 vụ vi phạm kinh doanh vàng
Trong tháng 11, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, gia công và kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, qua đó phát hiện 41 vụ vi phạm. Chi cục QLTT cho biết đã xử lý 40 vụ, một vụ đang tiếp tục xác minh. Tổng số tiền phạt hành chính vượt 825 triệu đồng, đồng thời buộc khắc phục hậu quả đối với tang vật vi phạm trị giá gần 2 tỷ đồng. Nhiều tang vật vi phạm cũng bị tịch thu và tiêu hủy theo quy định.
Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh vàng trang sức không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi nhãn hoặc ghi nhãn không đầy đủ. Lực lượng chức năng nhận định các hành vi này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng và gây xáo trộn thị trường vàng địa phương. Thời gian tới, QLTT Vĩnh Long sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, tập trung vào các hành vi như kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu và vi phạm quy định về ghi nhãn nhằm đảm bảo thị trường minh bạch, an toàn.
Tin hot thị trường ngày 25/11: Thu giữ hơn 5.000 mũ bảo hiểm không có nguồn gốc
Trong đợt kiểm tra ngày 18/11, lực lượng chức năng xác định kho hàng đang trữ 5.016 mũ bảo hiểm dành cho người đi xe máy nhưng không có hóa đơn chứng từ, không nhãn hiệu, không thể hiện xuất xứ, không dán tem hợp quy CR và không có tài liệu công bố chất lượng. Số hàng gồm 3.702 mũ nửa đầu có lưỡi trai và 1.314 mũ nửa đầu không lưỡi trai, với giá trị niêm yết hơn 250 triệu đồng.
Đội Quản lý thị trường số 11 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tạm giữ toàn bộ lô hàng và đề xuất xử lý theo quy định.
Theo thống kê của Metric.vn, từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025, có hơn 5 triệu mũ bảo hiểm được tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử, trong đó nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.
