K-pop và mỳ cay Hàn Quốc: Cú bắt tay đắt giá ghi dấu ấn trên thị trường toàn cầu

Theo đó, aespa sẽ xuất hiện cùng khẩu hiệu mới của thương hiệu, “Vị cay đem lại hạnh phúc”, đồng thời quảng bá hương vị đặc trưng, bản sắc và sức hấp dẫn văn hóa của Shin Ramyun tại các thị trường trọng điểm ở nước ngoài.

Người phát ngôn của Nongshim cho biết “sức ảnh hưởng văn hóa mạnh mẽ, độ phủ toàn cầu thực sự và sự gắn bó lâu dài của aespa với Shin Ramyun và Chapagetti từ năm 2021” đã khiến nhóm trở thành lựa chọn lý tưởng cho chương tiếp theo trong chiến lược mở rộng toàn cầu của thương hiệu.

Nongshim đã ra mắt một TVC có sự tham gia của aespa trên kênh YouTube toàn cầu của hãng, được thể hiện theo phong cách video ca nhạc, làm nổi bật giọng hát, vũ đạo và phong cách nghệ thuật của nhóm. Quảng cáo sử dụng phiên bản làm mới của hit Spice Up Your Life (1997) của Spice Girls, mang màu sắc đặc trưng của aespa.

Video làm nổi bật phản ứng vui vẻ của người tiêu dùng khi thưởng thức “hạnh phúc cay nồng” từ Shin Ramyun. TVC cũng giới thiệu điệu nhảy “Shin Ramyun” vui nhộn, với các động tác mô phỏng quá trình làm mì và cử chỉ tay thể hiện từng chữ cái của “Shin”. Quảng cáo sẽ được phát sóng tại Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu và Đông Nam Á.

Song song đó, Nongshim sẽ ra mắt phiên bản “aespa special package” của Shin Ramyun. Các gói mì lớn sẽ in hình cả nhóm aespa, còn từng gói lẻ sẽ in hình từng thành viên. Đợt phát hành bắt đầu tại Trung Quốc vào tháng 11 này, sau đó sẽ mở rộng ra toàn cầu, bao gồm cả Hàn Quốc.

Một số gói nhiều sẽ đi kèm photocard sưu tầm, lời nhắn viết tay và mã QR dẫn đến nội dung hậu trường độc quyền. Nongshim cũng dự kiến triển khai các pop-up và chương trình khuyến mãi tại cửa hàng trên mạng lưới bán lẻ toàn cầu của hãng.

Nỗ lực toàn cầu hóa Shin Ramyun diễn ra sau nhiều sáng kiến quốc tế khác. Tháng 8 vừa qua, Nongshim đã hợp tác với Netflix trong dự án liên quan đến loạt phim hoạt hình K-Pop Demon Hunters, hướng tới việc kết nối người hâm mộ thông qua dàn nhân vật đa dạng và thế giới nội dung giàu tính nhập vai của bộ phim.

Trong khuôn khổ hợp tác, Nongshim đã tung ra các sản phẩm đồng thương hiệu với hình ảnh các nhân vật như Lumi, Mira, Joy, SAJA BOYS và chú hổ DERPY trên bao bì Shin Ramyun, saewookkang (bánh tôm giòn) và sản phẩm “nước sốt vạn năng Shin Ramyun tumba” sẽ ra mắt vào cuối tháng 8.

Sự hợp tác còn mở rộng vượt ra ngoài bao bì, với các sản phẩm phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ mì ly mà Rumi, Mira và Joy ăn trong phim, cùng các chiến dịch kỹ thuật số, sự kiện mạng xã hội và pop-up ngoại tuyến nhằm kết nối người hâm mộ trên toàn thế giới.