K-pop và mỳ cay Hàn Quốc: Cú bắt tay đắt giá ghi dấu ấn trên thị trường toàn cầu
V.N (Theo Marketing Interactive)
25/11/2025 8:36 PM (GMT+7)
Tập đoàn thực phẩm và đồ uống Hàn Quốc Nongshim đã chọn nhóm nhạc K-pop aespa làm đại sứ toàn cầu đầu tiên cho thương hiệu mì Shin Ramyun, đánh dấu bước đi tham vọng nhằm nâng tầm thương hiệu mì ăn liền này trên thị trường quốc tế.
Theo đó, aespa sẽ xuất hiện cùng khẩu hiệu mới của thương hiệu, “Vị cay đem lại hạnh phúc”, đồng thời quảng bá hương vị đặc trưng, bản sắc và sức hấp dẫn văn hóa của Shin Ramyun tại các thị trường trọng điểm ở nước ngoài.
Người phát ngôn của Nongshim cho biết “sức ảnh hưởng văn hóa mạnh mẽ, độ phủ toàn cầu thực sự và sự gắn bó lâu dài của aespa với Shin Ramyun và Chapagetti từ năm 2021” đã khiến nhóm trở thành lựa chọn lý tưởng cho chương tiếp theo trong chiến lược mở rộng toàn cầu của thương hiệu.
Nongshim đã ra mắt một TVC có sự tham gia của aespa trên kênh YouTube toàn cầu của hãng, được thể hiện theo phong cách video ca nhạc, làm nổi bật giọng hát, vũ đạo và phong cách nghệ thuật của nhóm. Quảng cáo sử dụng phiên bản làm mới của hit Spice Up Your Life (1997) của Spice Girls, mang màu sắc đặc trưng của aespa.
Video làm nổi bật phản ứng vui vẻ của người tiêu dùng khi thưởng thức “hạnh phúc cay nồng” từ Shin Ramyun. TVC cũng giới thiệu điệu nhảy “Shin Ramyun” vui nhộn, với các động tác mô phỏng quá trình làm mì và cử chỉ tay thể hiện từng chữ cái của “Shin”. Quảng cáo sẽ được phát sóng tại Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu và Đông Nam Á.
Song song đó, Nongshim sẽ ra mắt phiên bản “aespa special package” của Shin Ramyun. Các gói mì lớn sẽ in hình cả nhóm aespa, còn từng gói lẻ sẽ in hình từng thành viên. Đợt phát hành bắt đầu tại Trung Quốc vào tháng 11 này, sau đó sẽ mở rộng ra toàn cầu, bao gồm cả Hàn Quốc.
Một số gói nhiều sẽ đi kèm photocard sưu tầm, lời nhắn viết tay và mã QR dẫn đến nội dung hậu trường độc quyền. Nongshim cũng dự kiến triển khai các pop-up và chương trình khuyến mãi tại cửa hàng trên mạng lưới bán lẻ toàn cầu của hãng.
Nỗ lực toàn cầu hóa Shin Ramyun diễn ra sau nhiều sáng kiến quốc tế khác. Tháng 8 vừa qua, Nongshim đã hợp tác với Netflix trong dự án liên quan đến loạt phim hoạt hình K-Pop Demon Hunters, hướng tới việc kết nối người hâm mộ thông qua dàn nhân vật đa dạng và thế giới nội dung giàu tính nhập vai của bộ phim.
Trong khuôn khổ hợp tác, Nongshim đã tung ra các sản phẩm đồng thương hiệu với hình ảnh các nhân vật như Lumi, Mira, Joy, SAJA BOYS và chú hổ DERPY trên bao bì Shin Ramyun, saewookkang (bánh tôm giòn) và sản phẩm “nước sốt vạn năng Shin Ramyun tumba” sẽ ra mắt vào cuối tháng 8.
Sự hợp tác còn mở rộng vượt ra ngoài bao bì, với các sản phẩm phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ mì ly mà Rumi, Mira và Joy ăn trong phim, cùng các chiến dịch kỹ thuật số, sự kiện mạng xã hội và pop-up ngoại tuyến nhằm kết nối người hâm mộ trên toàn thế giới.
TP.HCM định hình chuỗi giá trị nông nghiệp chế biến đặt mục tiêu 2.000 sản phẩm đạt chuẩn
TP.HCM đang đẩy mạnh tái cấu trúc chương trình OCOP theo hướng nâng chất và mở rộng thị trường, đặt mục tiêu hơn 2.000 sản phẩm đạt chuẩn vào năm 2030.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cơm rang dưa bò thơm tơi, nhanh gọn mà đủ chất
Trong những ngày bận rộn, một bữa tối vừa ngon miệng vừa nhanh gọn luôn là điều nhiều gia đình tìm kiếm. Với khoảng 120.000 đồng, món cơm rang dưa bò giản dị mà đậm đà, không chỉ giải quyết bữa tối một cách nhẹ nhàng mà còn mang đến cảm giác ấm áp, no tròn. Hạt cơm vàng tơi, dưa cải chua giòn và thịt bò mềm ngọt hòa quyện thành món ăn dễ chiều lòng mọi thành viên trong nhà.
Cà phê bổ sung siêu thực phẩm trở thành trào lưu "hot", các chuỗi lớn như Starbucks sẽ sớm chạy theo "trend"
Rất có thể đến năm 2026, món cà phê quen thuộc của mọi người sẽ trở nên bổ dưỡng hơn nhiều, khi xu hướng “functional coffee” – cà phê chức năng hay cà phê bổ sung siêu thực phẩm - trở thành hot trend mới, theo tờ báo Anh Daily Mail.
Bài 7 - Bia & Nước giải khát Tết 2026: Không còn là cuộc đua phô trương
Tết 2026 mở ra mùa cao điểm mới của thị trường đồ uống, nhưng cuộc đua không còn xoay quanh những màn phô trương sản lượng hay bao bì rực rỡ như trước. Sức mua phục hồi đi kèm tâm lý thận trọng khiến người tiêu dùng ưu tiên chọn lọc: bia nhẹ, đồ uống tốt cho sức khỏe, sản phẩm rõ nguồn gốc và bao bì tinh tế. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp bia – nước giải khát buộc phải điều chỉnh chiến lược, tập trung vào giá trị thật thay vì hào nhoáng bề ngoài.
Xu hướng thị trường cây cảnh Tết 2026: Cây mini, lan hồ điệp lên ngôi
Mưa lũ dồn dập cuối năm 2025 khiến đào, mai, quất, những dòng cây cảnh truyền thống cho Tết Bính Ngọ 2026 chịu tổn thất nặng nề ngay từ giai đoạn chăm cây. Nhiều vựa cây ở miền Bắc và miền Nam đối mặt nguy cơ mất trắng, kéo theo nguồn cung khan hiếm và mặt bằng giá tăng ngay từ đầu vụ. Trong bối cảnh ấy, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt, cây thế lớn đắt khách nhưng rủi ro cao, trong khi lan hồ điệp, cây mini và dịch vụ thuê cây cảnh lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Gấu bông AI bị rút khỏi kệ hàng vì trò chuyện với trẻ em về tình dục
Việc bán một mẫu thú nhồi bông tích hợp trí tuệ nhân tạo đã bị tạm dừng sau khi phát hiện sản phẩm này tham gia trò chuyện với trẻ em về các chủ đề tình dục và đưa ra lời khuyên có thể gây nguy hiểm.
TP.HCM định hình chuỗi giá trị nông nghiệp chế biến đặt mục tiêu 2.000 sản phẩm đạt chuẩn
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cơm rang dưa bò thơm tơi, nhanh gọn mà đủ chất
Trong những ngày bận rộn, một bữa tối vừa ngon miệng vừa nhanh gọn luôn là điều nhiều gia đình tìm kiếm. Với khoảng 120.000 đồng, món cơm rang dưa bò giản dị mà đậm đà, không chỉ giải quyết bữa tối một cách nhẹ nhàng mà còn mang đến cảm giác ấm áp, no tròn. Hạt cơm vàng tơi, dưa cải chua giòn và thịt bò mềm ngọt hòa quyện thành món ăn dễ chiều lòng mọi thành viên trong nhà.
Cà phê bổ sung siêu thực phẩm trở thành trào lưu "hot", các chuỗi lớn như Starbucks sẽ sớm chạy theo "trend"
Bài 7 - Bia & Nước giải khát Tết 2026: Không còn là cuộc đua phô trương
Tết 2026 mở ra mùa cao điểm mới của thị trường đồ uống, nhưng cuộc đua không còn xoay quanh những màn phô trương sản lượng hay bao bì rực rỡ như trước. Sức mua phục hồi đi kèm tâm lý thận trọng khiến người tiêu dùng ưu tiên chọn lọc: bia nhẹ, đồ uống tốt cho sức khỏe, sản phẩm rõ nguồn gốc và bao bì tinh tế. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp bia – nước giải khát buộc phải điều chỉnh chiến lược, tập trung vào giá trị thật thay vì hào nhoáng bề ngoài.
Xu hướng thị trường cây cảnh Tết 2026: Cây mini, lan hồ điệp lên ngôi
Mưa lũ dồn dập cuối năm 2025 khiến đào, mai, quất, những dòng cây cảnh truyền thống cho Tết Bính Ngọ 2026 chịu tổn thất nặng nề ngay từ giai đoạn chăm cây. Nhiều vựa cây ở miền Bắc và miền Nam đối mặt nguy cơ mất trắng, kéo theo nguồn cung khan hiếm và mặt bằng giá tăng ngay từ đầu vụ. Trong bối cảnh ấy, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt, cây thế lớn đắt khách nhưng rủi ro cao, trong khi lan hồ điệp, cây mini và dịch vụ thuê cây cảnh lại trỗi dậy mạnh mẽ.