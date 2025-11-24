Bữa cơm tối 120 nghìn: Cơm rang dưa bò thơm tơi, nhanh gọn mà đủ chất

1. Nguyên liệu (đủ 4 khẩu phần)

• Cơm nguội: 3 bát đầy (khoảng 600–650g, cơm để tủ lạnh càng ngon).

• Thịt bò thăn hoặc bắp hoa: 250g.

• Dưa cải chua: 200–250g (vắt ráo).

• Trứng gà: 3 quả.

• Hành tây: 1/2 củ nhỏ.

• Hành lá: 2 nhánh.

• Tỏi băm: 1 thìa.

• Gia vị: nước mắm, hạt nêm, tiêu, dầu ăn, 1 thìa nhỏ dầu hào.

2. Sơ chế

• Cơm nguội: xới tơi, nếu bị vón thì dùng tay bóp nhẹ.

• Thịt bò: thái lát mỏng, ướp 15 phút với: 1 thìa dầu hào + 1/2 thìa nước mắm + 1/2 thìa tiêu + 1/2 thìa tỏi băm.

• Dưa cải: rửa nhẹ 1 lần nếu quá chua, sau đó vắt thật khô để cơm không bị nhão.

• Trứng: đánh tan với 1 chút muối.

• Hành tây: thái hạt lựu.

3. Cách làm chuẩn ngon

Bước 1: Xào bò

Làm nóng chảo, cho ít dầu và tỏi vào phi thơm. Cho thịt bò vào xào nhanh tay lửa lớn, thịt vừa chín tới thì trút ra bát để riêng (không xào lâu sẽ bị dai).

Bước 2: Xào dưa chua

Dùng lại chảo, thêm chút dầu, cho dưa vào đảo khoảng 3–4 phút cho dưa săn lại.

Nêm 1 chút hạt nêm và xíu nước mắm để dưa đậm hơn. Xào dưa trước sẽ làm cơm thơm, không bị tiết nước.

Bước 3: Làm hạt cơm tơi vàng

Cho dầu vào chảo lớn, đổ trứng vào khuấy nhanh, khi trứng vừa se lại thì đổ cơm vào rang ngay.

Đảo đều tay để trứng bám quanh hạt cơm, bí quyết giúp cơm vàng ruộm, tơi, không bết.

Thêm hành tây vào rang cùng.

Bước 4: Rang chung tất cả

Cho dưa cải đã xào vào chảo cơm, đảo đều trên lửa lớn. Nêm khoảng: 1 thìa nước mắm, 1/2 thìa dầu hào, 1 chút tiêu

Cuối cùng cho thịt bò trở lại, đảo thêm 1 phút cho ngấm rồi tắt bếp. Rắc hành lá lên mặt.

4. Thành phẩm

• Hạt cơm vàng, tơi, không vón, thơm mùi trứng.

• Dưa cải giòn, chua nhẹ, không bị ngấm nước.

• Thịt bò mềm ngọt, đậm đà.

• Món ăn nóng hổi, ăn kèm tương ớt hoặc dưa chuột là chuẩn vị quán.

Cơm rang vốn là một trong những món ăn bình dân gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Sự kết hợp giữa cơm nguội để tủ lạnh, trứng, chút hành tây và dầu ăn tạo nên hạt cơm vàng ruộm, tơi rời và thơm đặc trưng. Khi kết hợp cùng dưa cải chua rang săn và thịt bò thăn thái mỏng, món ăn lại trở nên tròn vị hơn, vừa đậm đà lại vừa bắt miệng.

Bí quyết để cơm ngon chính là trộn trứng vào cơm ngay từ đầu, để trứng bám quanh từng hạt, giúp cơm bóng đẹp và không bị khô. Dưa cải vắt thật ráo nước rồi xào qua trước khi trộn với cơm, vừa giữ độ giòn, vừa không làm cơm bị nhão hay chảy nước trong lúc rang. Thịt bò được xào nhanh tay trên lửa lớn để giữ độ mềm, sau đó mới trộn vào cơm để tránh bị dai.

Một món ăn tưởng đơn giản nhưng để đạt hương vị chuẩn nhà hàng. Chúc bạn và gia đình nhỏ có bữa tối ngon miệng!