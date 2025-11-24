Bữa cơm tối 120 nghìn: Cơm rang dưa bò thơm tơi, nhanh gọn mà đủ chất
Hương Phố
24/11/2025 1:00 PM (GMT+7)
Trong những ngày bận rộn, một bữa tối vừa ngon miệng vừa nhanh gọn luôn là điều nhiều gia đình tìm kiếm. Với khoảng 120.000 đồng, món cơm rang dưa bò giản dị mà đậm đà, không chỉ giải quyết bữa tối một cách nhẹ nhàng mà còn mang đến cảm giác ấm áp, no tròn. Hạt cơm vàng tơi, dưa cải chua giòn và thịt bò mềm ngọt hòa quyện thành món ăn dễ chiều lòng mọi thành viên trong nhà.
1. Nguyên liệu (đủ 4 khẩu phần)
• Cơm nguội: 3 bát đầy (khoảng 600–650g, cơm để tủ lạnh càng ngon).
• Thịt bò thăn hoặc bắp hoa: 250g.
• Dưa cải chua: 200–250g (vắt ráo).
• Trứng gà: 3 quả.
• Hành tây: 1/2 củ nhỏ.
• Hành lá: 2 nhánh.
• Tỏi băm: 1 thìa.
• Gia vị: nước mắm, hạt nêm, tiêu, dầu ăn, 1 thìa nhỏ dầu hào.
2. Sơ chế
• Cơm nguội: xới tơi, nếu bị vón thì dùng tay bóp nhẹ.
• Thịt bò: thái lát mỏng, ướp 15 phút với: 1 thìa dầu hào + 1/2 thìa nước mắm + 1/2 thìa tiêu + 1/2 thìa tỏi băm.
• Dưa cải: rửa nhẹ 1 lần nếu quá chua, sau đó vắt thật khô để cơm không bị nhão.
• Trứng: đánh tan với 1 chút muối.
• Hành tây: thái hạt lựu.
3. Cách làm chuẩn ngon
Bước 1: Xào bò
Làm nóng chảo, cho ít dầu và tỏi vào phi thơm. Cho thịt bò vào xào nhanh tay lửa lớn, thịt vừa chín tới thì trút ra bát để riêng (không xào lâu sẽ bị dai).
Bước 2: Xào dưa chua
Dùng lại chảo, thêm chút dầu, cho dưa vào đảo khoảng 3–4 phút cho dưa săn lại.
Nêm 1 chút hạt nêm và xíu nước mắm để dưa đậm hơn. Xào dưa trước sẽ làm cơm thơm, không bị tiết nước.
Bước 3: Làm hạt cơm tơi vàng
Cho dầu vào chảo lớn, đổ trứng vào khuấy nhanh, khi trứng vừa se lại thì đổ cơm vào rang ngay.
Đảo đều tay để trứng bám quanh hạt cơm, bí quyết giúp cơm vàng ruộm, tơi, không bết.
Thêm hành tây vào rang cùng.
Bước 4: Rang chung tất cả
Cho dưa cải đã xào vào chảo cơm, đảo đều trên lửa lớn. Nêm khoảng: 1 thìa nước mắm, 1/2 thìa dầu hào, 1 chút tiêu
Cuối cùng cho thịt bò trở lại, đảo thêm 1 phút cho ngấm rồi tắt bếp. Rắc hành lá lên mặt.
4. Thành phẩm
• Hạt cơm vàng, tơi, không vón, thơm mùi trứng.
• Dưa cải giòn, chua nhẹ, không bị ngấm nước.
• Thịt bò mềm ngọt, đậm đà.
• Món ăn nóng hổi, ăn kèm tương ớt hoặc dưa chuột là chuẩn vị quán.
Cơm rang vốn là một trong những món ăn bình dân gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Sự kết hợp giữa cơm nguội để tủ lạnh, trứng, chút hành tây và dầu ăn tạo nên hạt cơm vàng ruộm, tơi rời và thơm đặc trưng. Khi kết hợp cùng dưa cải chua rang săn và thịt bò thăn thái mỏng, món ăn lại trở nên tròn vị hơn, vừa đậm đà lại vừa bắt miệng.
Bí quyết để cơm ngon chính là trộn trứng vào cơm ngay từ đầu, để trứng bám quanh từng hạt, giúp cơm bóng đẹp và không bị khô. Dưa cải vắt thật ráo nước rồi xào qua trước khi trộn với cơm, vừa giữ độ giòn, vừa không làm cơm bị nhão hay chảy nước trong lúc rang. Thịt bò được xào nhanh tay trên lửa lớn để giữ độ mềm, sau đó mới trộn vào cơm để tránh bị dai.
Một món ăn tưởng đơn giản nhưng để đạt hương vị chuẩn nhà hàng. Chúc bạn và gia đình nhỏ có bữa tối ngon miệng!
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cơm rang dưa bò thơm tơi, nhanh gọn mà đủ chất
Trong những ngày bận rộn, một bữa tối vừa ngon miệng vừa nhanh gọn luôn là điều nhiều gia đình tìm kiếm. Với khoảng 120.000 đồng, món cơm rang dưa bò giản dị mà đậm đà, không chỉ giải quyết bữa tối một cách nhẹ nhàng mà còn mang đến cảm giác ấm áp, no tròn. Hạt cơm vàng tơi, dưa cải chua giòn và thịt bò mềm ngọt hòa quyện thành món ăn dễ chiều lòng mọi thành viên trong nhà.
Bài 7 - Bia & Nước giải khát Tết 2026: Không còn là cuộc đua phô trương
Tết 2026 mở ra mùa cao điểm mới của thị trường đồ uống, nhưng cuộc đua không còn xoay quanh những màn phô trương sản lượng hay bao bì rực rỡ như trước. Sức mua phục hồi đi kèm tâm lý thận trọng khiến người tiêu dùng ưu tiên chọn lọc: bia nhẹ, đồ uống tốt cho sức khỏe, sản phẩm rõ nguồn gốc và bao bì tinh tế. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp bia – nước giải khát buộc phải điều chỉnh chiến lược, tập trung vào giá trị thật thay vì hào nhoáng bề ngoài.
Xu hướng thị trường cây cảnh Tết 2026: Cây mini, lan hồ điệp lên ngôi
Mưa lũ dồn dập cuối năm 2025 khiến đào, mai, quất, những dòng cây cảnh truyền thống cho Tết Bính Ngọ 2026 chịu tổn thất nặng nề ngay từ giai đoạn chăm cây. Nhiều vựa cây ở miền Bắc và miền Nam đối mặt nguy cơ mất trắng, kéo theo nguồn cung khan hiếm và mặt bằng giá tăng ngay từ đầu vụ. Trong bối cảnh ấy, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt, cây thế lớn đắt khách nhưng rủi ro cao, trong khi lan hồ điệp, cây mini và dịch vụ thuê cây cảnh lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Gấu bông AI bị rút khỏi kệ hàng vì trò chuyện với trẻ em về tình dục
Việc bán một mẫu thú nhồi bông tích hợp trí tuệ nhân tạo đã bị tạm dừng sau khi phát hiện sản phẩm này tham gia trò chuyện với trẻ em về các chủ đề tình dục và đưa ra lời khuyên có thể gây nguy hiểm.
Black Friday căng thẳng: Nhân viên Zara biểu tình ngay trước ngày bán hàng quan trọng nhất năm
Nhân viên tại Zara dự định biểu tình trước các cửa hàng ở 7 quốc gia châu Âu vào dịp Black Friday, một ngày mua sắm quan trọng, để yêu cầu khôi phục chương trình chia sẻ lợi nhuận, theo Hội đồng Công nhân châu Âu của tập đoàn mẹ Inditex cho biết hôm thứ Sáu 21/11.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh cua mồng tơi, thịt rang mắm tép
Thời tiết hanh khô, một mâm cơm dân dã nhưng đủ chất có thể mang lại cảm giác nhẹ nhõm hơn mọi liều “vitamin tinh thần”. Bữa tối nay là sự kết hợp hài hòa giữa món canh cua mồng tơi mát lành, bát thịt rang mắm tép thơm đậm đưa cơm, đĩa cà muối giòn tan đúng vị cơm nhà, cùng thanh long tráng miệng giải nhiệt. Tất cả được gói gọn trong mức chi phí 120.000 đồng – một bữa ăn đơn giản mà trọn vẹn.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cơm rang dưa bò thơm tơi, nhanh gọn mà đủ chất
Trong những ngày bận rộn, một bữa tối vừa ngon miệng vừa nhanh gọn luôn là điều nhiều gia đình tìm kiếm. Với khoảng 120.000 đồng, món cơm rang dưa bò giản dị mà đậm đà, không chỉ giải quyết bữa tối một cách nhẹ nhàng mà còn mang đến cảm giác ấm áp, no tròn. Hạt cơm vàng tơi, dưa cải chua giòn và thịt bò mềm ngọt hòa quyện thành món ăn dễ chiều lòng mọi thành viên trong nhà.
Bài 7 - Bia & Nước giải khát Tết 2026: Không còn là cuộc đua phô trương
Tết 2026 mở ra mùa cao điểm mới của thị trường đồ uống, nhưng cuộc đua không còn xoay quanh những màn phô trương sản lượng hay bao bì rực rỡ như trước. Sức mua phục hồi đi kèm tâm lý thận trọng khiến người tiêu dùng ưu tiên chọn lọc: bia nhẹ, đồ uống tốt cho sức khỏe, sản phẩm rõ nguồn gốc và bao bì tinh tế. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp bia – nước giải khát buộc phải điều chỉnh chiến lược, tập trung vào giá trị thật thay vì hào nhoáng bề ngoài.
Xu hướng thị trường cây cảnh Tết 2026: Cây mini, lan hồ điệp lên ngôi
Mưa lũ dồn dập cuối năm 2025 khiến đào, mai, quất, những dòng cây cảnh truyền thống cho Tết Bính Ngọ 2026 chịu tổn thất nặng nề ngay từ giai đoạn chăm cây. Nhiều vựa cây ở miền Bắc và miền Nam đối mặt nguy cơ mất trắng, kéo theo nguồn cung khan hiếm và mặt bằng giá tăng ngay từ đầu vụ. Trong bối cảnh ấy, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt, cây thế lớn đắt khách nhưng rủi ro cao, trong khi lan hồ điệp, cây mini và dịch vụ thuê cây cảnh lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Gấu bông AI bị rút khỏi kệ hàng vì trò chuyện với trẻ em về tình dục
Black Friday căng thẳng: Nhân viên Zara biểu tình ngay trước ngày bán hàng quan trọng nhất năm
Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh cua mồng tơi, thịt rang mắm tép
Thời tiết hanh khô, một mâm cơm dân dã nhưng đủ chất có thể mang lại cảm giác nhẹ nhõm hơn mọi liều “vitamin tinh thần”. Bữa tối nay là sự kết hợp hài hòa giữa món canh cua mồng tơi mát lành, bát thịt rang mắm tép thơm đậm đưa cơm, đĩa cà muối giòn tan đúng vị cơm nhà, cùng thanh long tráng miệng giải nhiệt. Tất cả được gói gọn trong mức chi phí 120.000 đồng – một bữa ăn đơn giản mà trọn vẹn.