Cà phê bổ sung siêu thực phẩm trở thành trào lưu "hot", các chuỗi lớn như Starbucks sẽ sớm chạy theo "trend"
Phương Đăng (theo Daily Mail)
24/11/2025 1:00 PM (GMT+7)
Rất có thể đến năm 2026, món cà phê quen thuộc của mọi người sẽ trở nên bổ dưỡng hơn nhiều, khi xu hướng “functional coffee” – cà phê chức năng hay cà phê bổ sung siêu thực phẩm - trở thành hot trend mới, theo tờ báo Anh Daily Mail.
Các xu hướng cà phê hiện nay đều hướng về một điều: dự báo rằng các chuỗi cà phê lớn sẽ hoàn toàn đón nhận những loại nguyên liệu vượt xa công dụng của caffeine truyền thống – và tất nhiên sẽ tính thêm phụ phí.
Theo Daily Mail, Latte thêm bột nấm hay cappuccino collagen có thể sẽ phổ biến như latte hay cà phê phin, khi các thương hiệu đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn những ly cà phê “siêu tăng lực, siêu bổ dưỡng”.
Cà phê bổ sung siêu thực phẩm được pha cùng các thành phần thảo mộc và thực vật mà giới chuyên môn cho rằng giúp tỉnh táo mà không gây tụt năng lượng.
Những người yêu thích loại đồ uống này cho biết chúng có thể giúp tăng sự tập trung và duy trì năng lượng trong suốt cả ngày.
Caffeine từ lâu đã là liều thuốc tự nhiên mạnh mẽ nhất chống lại cảm giác mệt mỏi, nhưng nó cũng làm hormone cortisol – hormone căng thẳng – tăng vọt.
Các chuyên gia cho biết rằng thêm một lượng nhỏ nấm, protein hoặc collagen dạng bột vào cà phê có thể giúp tránh tình trạng “tụt mood” và thậm chí có lợi cho sức khỏe tổng thể.
Các chuỗi cà phê lớn bắt đầu nghiêng về “cà phê bổ sung siêu thực phẩm”, hiện được pha thêm nấm, protein hoặc collagen…
Giới cà phê thủ công đi trước một bước
Chia sẻ với BBC News, chủ quán cà phê Zak Haddad cho biết anh đã bán thêm các loại bột “bổ dưỡng” với giá 1 bảng/khẩu phần tại quán Sipp ở Chorlton (Greater Manchester) suốt hai năm nay.
Anh nói, ly cà phê pha bột nấm Lion’s Mane mang lại cho anh cảm giác “tỉnh táo và tập trung”, đồng thời không gây tình trạng “tăng – rồi tụt năng lượng” thường gặp ở cà phê mạnh.
Một số thương hiệu như Naturya – bán các loại “siêu thực phẩm” dạng bột có thể pha vào sinh tố hoặc cà phê – giờ đã có mặt tại Waitrose, Ocado và Holland & Barrett.
Một ly latte – pha cùng hỗn hợp nấm đặc biệt và collagen, giúp “da đẹp rạng rỡ” – đang được một số quán cà phê bán với giá 4,89 bảng tại Liverpool và 5,19 bảng tại London.
Khả năng cao Starbucks (hiện đã bán đồ uống có thêm protein tại Mỹ), Costa hay Caffè Nero sẽ sớm đưa các loại bột bổ dưỡng vào menu.
Khoa học đằng sau cơn sốt: vì sao nên “nâng cấp” ly cà phê buổi sáng?
Bác sĩ Jamie McManus chia sẻ với Daily Mail rằng: “Cà phê khiến bạn cảm thấy như đang có thêm năng lượng, nhưng thực chất nó chỉ kích thích hệ thần kinh – và thường gây tụt năng lượng sau đó. Năng lượng thật sự đến từ dinh dưỡng tế bào sâu, đường huyết ổn định và nhịp sinh học điều hòa”.
Bà cho biết nếu bạn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, khó tập trung hoặc cáu gắt sau vài giờ uống cà phê sáng, có lẽ đã đến lúc thử chuyển sang nguồn năng lượng khác.
