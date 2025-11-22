Nhà đầu tư vừa trải qua một tuần "bão tố", điều gì đang chờ đợi thị trường chứng khoán?
Phương Đăng (theo Investopedia)
22/11/2025 11:00 AM (GMT+7)
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa kết thúc một tuần đầy biến động mạnh khi loạt tín hiệu trái ngược từ nhóm cổ phiếu công nghệ, triển vọng lãi suất và tâm lý lo ngại về bong bóng AI cùng lúc xuất hiện. Dù Nvidia công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng, điều đó vẫn không đủ để kéo nhóm công nghệ thoát khỏi đà giảm, khiến thị trường rơi vào trạng thái “lửng lơ” và có thể kéo dài thêm nhiều tuần.
Theo Investopedia, sau nhiều tháng là động lực chính của thị trường, cổ phiếu công nghệ bắt đầu hụt hơi. Báo cáo lợi nhuận cực mạnh của Nvidia đáng lẽ phải tạo cú hích, nhưng thay vào đó, giới đầu tư lại bán tháo, đẩy chỉ số biến động VIX lên mức cao nhất kể từ tháng 4. Dù thị trường phục hồi phần nào vào cuối tuần, nhiều cổ phiếu AI nổi bật như Nvidia, Broadcom, Palantir hay Oracle vẫn tiếp tục giảm, phản ánh tâm lý thận trọng sâu sắc.
Cổ phiếu đồng loạt bị bán tháo hôm thứ Năm khi chỉ số biến động Cboe (VIX), hay “Chỉ số Sợ hãi”, vọt lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng thuế quan tháng 4.
Thị trường hồi phục nhẹ vào thứ Sáu, nhưng loạt cổ phiếu AI được ưa thích như Nvidia, Broadcom (AVGO), Palantir (PLTR), Oracle (ORCL) và Vistra (VST) lại tiếp tục giảm, cho thấy tâm lý đối với nhóm AI vẫn tiêu cực.
Cổ phiếu công nghệ vốn là động lực chính để thị trường tăng điểm trong ba năm qua. Chúng sẽ tiếp tục định hướng tâm lý và hiệu suất thị trường trong thời gian tới. Quyết định lãi suất tháng tới của Fed cũng sẽ có ảnh hưởng then chốt.
Làn sóng AI từng nhiều lần bị nghi ngờ. Cổ phiếu công nghệ giảm trong tháng 7/2024 vì lo ngại đầu tư quá mức vào AI- nhưng sau đó lại phục hồi. Nỗi lo bùng phát trở lại tháng 1/2025 khi startup DeepSeek của Trung Quốc xuất hiện, nhưng cú sốc đó cũng nhanh chóng dịu đi.
Các chuyên gia thị trường giờ đang cố “bắt mạch” hướng đi tiếp theo giữa chuỗi tín hiệu lẫn lộn và những phiên giao dịch đầy biến động.
Giới phân tích nhận định thị trường đang bước vào giai đoạn đánh giá lại lập luận cho “cơn sốt AI”.
Dan Ives của Wedbush cho rằng những nghi ngờ hiện nay gợi nhớ các thời điểm nhà đầu tư từng đánh giá sai các bước ngoặt công nghệ, như khi iPhone ra mắt hay khi Microsoft chuyển hướng sang điện toán đám mây. Ông khẳng định “cuộc cách mạng AI chỉ mới bắt đầu” và vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng trong chu kỳ kéo dài 10 năm.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rủi ro không nằm ở định giá phình to, mà ở khả năng lợi nhuận bắt đầu chững lại, gây ra làn sóng rút vốn.
Theo Barclays, ba năm tăng trưởng liên tục là nền tảng quan trọng nâng đỡ thị trường; nếu lợi nhuận giảm, làn sóng rút vốn có thể xảy ra. Việc các doanh nghiệp công nghệ vay nợ để duy trì đầu tư AI, thay vì dùng dòng tiền như trước, cũng khiến nền kinh tế nhạy cảm hơn với lãi suất và phụ thuộc sâu hơn vào nguồn điện và cơ sở hạ tầng công nghệ.
Lãi suất hiện là biến số khó đoán nhất. Các quan chức Fed chia rẽ rõ rệt về việc có nên cắt giảm trong cuộc họp tháng 12. Một số lập luận rằng thị trường lao động có dấu hiệu yếu đi và cần giảm lãi suất để hỗ trợ.
Ngược lại, phe “diều hâu” cho rằng lạm phát đang có xu hướng tăng lại và việc cắt giảm quá sớm sẽ tạo rủi ro lớn. Báo cáo việc làm mới nhất cũng đưa ra các tín hiệu đối lập: số lượng việc làm tăng mạnh, nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại lên mức cao nhất trong bốn năm.
Kỳ vọng của giới đầu tư vì thế liên tục đảo chiều: xác suất Fed cắt giảm lãi suất tháng 12 từng được kỳ vọng gần như chắc chắn, sau đó giảm xuống dưới 40%, rồi lại bật lên 70% chỉ trong một ngày khi một quan chức Fed phát tín hiệu “đồng ý cắt giảm”.
Trong bối cảnh thiếu sự rõ ràng về lãi suất, tăng trưởng lợi nhuận và triển vọng AI, thị trường nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.
Các chuyên gia nhận định các biến số kỹ thuật và tâm lý ngắn hạn sẽ chi phối thị trường cho đến khi Fed đưa ra quyết định dứt khoát và các doanh nghiệp công nghệ công bố thêm dữ liệu lợi nhuận rõ ràng hơn.
