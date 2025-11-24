Quảng Ninh: "Hội tụ tiềm năng - Đổi mới sáng tạo", trải thảm đỏ đón làn sóng đầu tư công nghệ cao
Quang Sơn
24/11/2025 12:12 PM (GMT+7)
Ngày 24/11/2025, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị quốc tế FLC Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025. Với chủ đề “Hội tụ tiềm năng - Đổi mới sáng tạo - Lan tỏa thành công”, sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất mỏ trong kỷ nguyên kinh tế số.
Quảng Ninh với vị thế của một "Việt Nam thu nhỏ" với những tiềm năng khác biệt và lợi thế cạnh tranh nổi trội. Không chỉ sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và trữ lượng than lớn nhất Đông Nam Á, Quảng Ninh hiện là cửa ngõ giao thương sôi động với hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao gồm 176km đường cao tốc và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết Quảng Ninh không chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có mà đang hướng tới phát triển bền vững dựa trên nền tảng tri thức.
“Quảng Ninh đã xác định lấy đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, hạ tầng công nghệ là động lực chính cho phát triển... tranh thủ cơ hội, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, động lực phát triển”. Ông Bùi Văn Khắng cho biết.
Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Hải Quân - Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ “Việc phát triển khoa học công nghệ không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chính phủ Việt Nam cam kết hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong việc triển khai các sáng kiến về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từ đó tạo ra những cơ hội phát triển bền vững cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.”
Đặc biệt, để thu hút các "đại bàng" công nghệ và các dự án chất lượng cao, tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra thông điệp cam kết mạnh mẽ về môi trường đầu tư, luôn sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp.
Cam kết đồng hành thực chất, hiệu quả, lâu dài với doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình triển khai dự án, từ hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực đến cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định. Và mong muốn các nhà đầu tư sẽ cùng tỉnh kiến tạo những sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng cao, gắn với chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế số.
Hưởng ứng lời kêu gọi và cam kết từ tỉnh Quảng Ninh, hội nghị đã ghi nhận không khí làm việc sôi nổi, hiệu quả. Các tham luận từ đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cũng như các nhà đầu tư đã làm rõ hơn bức tranh phát triển của tỉnh, với mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Sự kiện khép lại với nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết, hiện thực hóa mục tiêu "Hội tụ tiềm năng - Đổi mới sáng tạo - Lan tỏa thành công".
