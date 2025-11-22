Xuất hiện 160 tuyến đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu đẹp như mơ ở huyện Vĩnh Bảo cũ của TP Hải Phòng
Nguyễn Đại
22/11/2025 12:43 PM (GMT+7)
Nông thôn mới bừng sức sống nhờ 160 công trình nông thôn mới kiểu mẫu đẹp như mơ ở huyện Vĩnh Bảo cũ của TP Hải Phòng.
Theo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024 - 2025 tại 7 xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Am, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm (khu vực huyện Vĩnh Bảo trước đây), đến ngày 20/11 đã có 160 tuyến đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Đơn cử như tuyến đường từ chợ Cầu (xã Vĩnh An) nối với quốc lộ 10 đi xã Vĩnh Thịnh trước đây nhỏ hẹp, xuống cấp. Nhờ Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ cuối năm 2024, tuyến đường đã được cải tạo, nâng cấp rộng 7 m (gấp đôi đường cũ) và đưa vào sử dụng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và tăng cường kết nối giữa quốc lộ 10 với các xã Vĩnh Thịnh, An Hòa, Vĩnh Thuận. Ông Nguyễn Văn Vị, người dân thôn Trà Cụ (xã Vĩnh Thịnh) cho biết đường rộng, khang trang giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn và kết nối các khu vực dễ dàng hơn.
Cùng với hoàn thành 160 tuyến đường giao thông nông thôn mới, tại 7 xã trên cũng có 87 nhà văn hóa thôn, 10 công trình trường học và 5 công trình y tế hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng.
Hiện còn khoảng 40 tuyến đường giao thông đang thi công, đã cơ bản hoàn thành phần mở rộng nền đường, hệ thống rãnh thoát nước, vỉa hè, đang lu lèn chuẩn bị trải lớp mặt bê tông asphalt, dự kiến vào đầu tháng 12 hoàn thành.
Cùng với các công trình giao thông nông thôn mới, nhiều cầu và đường ra đồng phục vụ sản xuất cũng được đầu tư.
Cùng với chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo tập trung đôn đốc các đơn vị thi công hoàn tất lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, phấn đấu đến ngày 15/12 hoàn thành toàn bộ các công trình phục vụ người dân đi lại thuận tiện dịp cuối năm.
Được biết, giai đoạn 2021 - 2025, Hải Phòng đã đầu tư hơn 117.000 tỷ đồng cho hạ tầng nông thôn mới, trong đó phía đông 63.000 tỷ đồng và phía tây hơn 54.000 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, hơn 3.000 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, chủ yếu là giao thông, y tế, giáo dục và văn hóa, đang phát huy hiệu quả tích cực.
Quảng Ninh trao hỗ trợ đợt đầu tiên cho người dân vùng lũ Lâm Đồng
Trong đợt đầu tiên, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 50 tỷ đồng, 30 tấn hàng hóa thiết yếu để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Xuất hiện 160 tuyến đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu đẹp như mơ ở huyện Vĩnh Bảo cũ của TP Hải Phòng
Nông thôn mới bừng sức sống nhờ 160 công trình nông thôn mới kiểu mẫu đẹp như mơ ở huyện Vĩnh Bảo cũ của TP Hải Phòng.
Diễn đàn lữ hành Việt Nam 2025: Đổi mới tư duy và hành động để bứt phá trong kỷ nguyên mới
Chiều ngày 21/11/2025, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Diễn đàn "Lữ hành Việt Nam đổi mới tư duy và hành động trong Kỷ nguyên vươn mình của đất nước" đã chính thức diễn ra. Sự kiện nằm trong khuôn khổ "Ngày Lữ hành Việt Nam 2025", thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp lữ hành trên cả nước.
MTTQ các cấp ở Quảng Ninh phát huy vai trò trong huy động sức dân chỉnh trang đô thị
Bằng nhiều cách làm, các cấp MTTQ ở Quảng Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc huy động sức dân tham gia chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường.
Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 tại Quảng Ninh: Cú hích chiến lược từ diễn đàn kết nối B2B lớn nhất năm
Sáng ngày 21/11/2025, trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 (Vietnam Travel Day 2025), sự kiện kết nối giao thương (B2B) quy mô lớn nhất ngành du lịch đã chính thức diễn ra. Sự kiện thu hút hơn 500 đơn vị lữ hành, mở ra "cơ hội vàng" cho các ký kết hợp tác chiến lược giữa Quảng Ninh và các đối tác quốc tế.
Tuyến đường to đẹp bậc nhất Quảng Ninh sắp thoát cảnh "cha chung không ai khóc"
Trong thời gian tới đây, tuyến đường 10 làn nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn (phường Tuần Châu) với điểm cuối tại đầu đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) được dự kiến điều chuyển về cho tỉnh Quảng Ninh quản lý.
Quảng Ninh trao hỗ trợ đợt đầu tiên cho người dân vùng lũ Lâm Đồng
Xuất hiện 160 tuyến đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu đẹp như mơ ở huyện Vĩnh Bảo cũ của TP Hải Phòng
Diễn đàn lữ hành Việt Nam 2025: Đổi mới tư duy và hành động để bứt phá trong kỷ nguyên mới
Chiều ngày 21/11/2025, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Diễn đàn "Lữ hành Việt Nam đổi mới tư duy và hành động trong Kỷ nguyên vươn mình của đất nước" đã chính thức diễn ra. Sự kiện nằm trong khuôn khổ "Ngày Lữ hành Việt Nam 2025", thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp lữ hành trên cả nước.
MTTQ các cấp ở Quảng Ninh phát huy vai trò trong huy động sức dân chỉnh trang đô thị
Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 tại Quảng Ninh: Cú hích chiến lược từ diễn đàn kết nối B2B lớn nhất năm
Sáng ngày 21/11/2025, trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 (Vietnam Travel Day 2025), sự kiện kết nối giao thương (B2B) quy mô lớn nhất ngành du lịch đã chính thức diễn ra. Sự kiện thu hút hơn 500 đơn vị lữ hành, mở ra "cơ hội vàng" cho các ký kết hợp tác chiến lược giữa Quảng Ninh và các đối tác quốc tế.