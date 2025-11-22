Xuất hiện 160 tuyến đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu đẹp như mơ ở huyện Vĩnh Bảo cũ của TP Hải Phòng

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024 - 2025 tại 7 xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Am, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm (khu vực huyện Vĩnh Bảo trước đây), đến ngày 20/11 đã có 160 tuyến đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đơn cử như tuyến đường từ chợ Cầu (xã Vĩnh An) nối với quốc lộ 10 đi xã Vĩnh Thịnh trước đây nhỏ hẹp, xuống cấp. Nhờ Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ cuối năm 2024, tuyến đường đã được cải tạo, nâng cấp rộng 7 m (gấp đôi đường cũ) và đưa vào sử dụng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và tăng cường kết nối giữa quốc lộ 10 với các xã Vĩnh Thịnh, An Hòa, Vĩnh Thuận. Ông Nguyễn Văn Vị, người dân thôn Trà Cụ (xã Vĩnh Thịnh) cho biết đường rộng, khang trang giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn và kết nối các khu vực dễ dàng hơn.

Cùng với hoàn thành 160 tuyến đường giao thông nông thôn mới, tại 7 xã trên cũng có 87 nhà văn hóa thôn, 10 công trình trường học và 5 công trình y tế hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng.

Hiện còn khoảng 40 tuyến đường giao thông đang thi công, đã cơ bản hoàn thành phần mở rộng nền đường, hệ thống rãnh thoát nước, vỉa hè, đang lu lèn chuẩn bị trải lớp mặt bê tông asphalt, dự kiến vào đầu tháng 12 hoàn thành.

Cùng với các công trình giao thông nông thôn mới, nhiều cầu và đường ra đồng phục vụ sản xuất cũng được đầu tư.

Cùng với chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo tập trung đôn đốc các đơn vị thi công hoàn tất lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, phấn đấu đến ngày 15/12 hoàn thành toàn bộ các công trình phục vụ người dân đi lại thuận tiện dịp cuối năm.

Được biết, giai đoạn 2021 - 2025, Hải Phòng đã đầu tư hơn 117.000 tỷ đồng cho hạ tầng nông thôn mới, trong đó phía đông 63.000 tỷ đồng và phía tây hơn 54.000 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, hơn 3.000 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, chủ yếu là giao thông, y tế, giáo dục và văn hóa, đang phát huy hiệu quả tích cực.