Tuyến đường to đẹp bậc nhất Quảng Ninh sắp thoát cảnh "cha chung không ai khóc"

Tuyến đường nói trên dài 5,14km thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long, được triển khai xây dựng theo hình thức BOT, có chiều dài hơn 30km. Được biết, vấn đề manh nha từ khi TP Hạ Long cũ đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn đường 10 làn này (từ Km101+500 đến Km107+400, thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long), với tổng vốn đầu tư hơn 540 tỉ đồng, đã không có thỏa thuận với Công ty CP BOT Đại Dương (nhà thầu thực hiện dự án).

Sau khi hoàn thành dự án nâng cấp, Công ty CP BOT Đại Dương từ chối tiếp nhận để quản lý, bảo trì do không đúng theo nguyên trạng và phương án tài chính của dự án. Do đó, từ năm 2018 tới nay, đoạn đường nói trên không có đơn vị nào quản lý phát sinh tình trạng xuất hiện điểm xuống cấp nhưng không thể sửa chữa.

Tuyến đường 10 làn dài 5,14km thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long đã không có đơn vị quản lý từ năm 2018.

Mới đây, dựa trên cơ sở tham mưu của Sở Xây dựng Quảng Ninh, Bộ Xây dựng đã có đề nghị điều chỉnh đưa tuyến đường trên ra khỏi hợp đồng BOT và điều chuyển về tỉnh Quảng Ninh quản lý.



Hiện, Công ty CP BOT Đại Dương đã thực hiện xong công tác kiểm toán, xác định giá trị đầu tư đoạn Km101+500 - Km107+400/QL18 và dự thảo Phụ lục Hợp đồng về việc chuyển giao đoạn tuyến Km101+500 - Km107+400/QL18 về cho UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý; dự kiến sẽ tham mưu Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh trình Cục đường bộ Việt Nam xem xét, chấp thuận trong tháng 11/2025.

Được biết, tuyến đường 10 làn này được nâng cấp, mở rộng từ một đoạn đường 4 làn xe thuộc Quốc lộ 18, với tổng vốn đầu tư hơn 540 tỉ đồng nguồn ngân sách TP Hạ Long cũ.

Trước khi được nâng cấp, mở rộng, đoạn đường này nằm trong Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Uông Bí - Hạ Long, được triển khai xây dựng theo hình thức BOT, có chiều dài hơn 30km, quy mô 4 làn xe, với tổng đầu tư trên 2.800 tỉ đồng, được khởi công từ 10/2011, đưa vào khai thác ngày 18/5/2014.