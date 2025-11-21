Tuyến đường to đẹp bậc nhất Quảng Ninh sắp thoát cảnh "cha chung không ai khóc"
Thanh Phong
21/11/2025 9:29 AM (GMT+7)
Trong thời gian tới đây, tuyến đường 10 làn nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn (phường Tuần Châu) với điểm cuối tại đầu đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) được dự kiến điều chuyển về cho tỉnh Quảng Ninh quản lý.
Tuyến đường nói trên dài 5,14km thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long, được triển khai xây dựng theo hình thức BOT, có chiều dài hơn 30km. Được biết, vấn đề manh nha từ khi TP Hạ Long cũ đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn đường 10 làn này (từ Km101+500 đến Km107+400, thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long), với tổng vốn đầu tư hơn 540 tỉ đồng, đã không có thỏa thuận với Công ty CP BOT Đại Dương (nhà thầu thực hiện dự án).
Sau khi hoàn thành dự án nâng cấp, Công ty CP BOT Đại Dương từ chối tiếp nhận để quản lý, bảo trì do không đúng theo nguyên trạng và phương án tài chính của dự án. Do đó, từ năm 2018 tới nay, đoạn đường nói trên không có đơn vị nào quản lý phát sinh tình trạng xuất hiện điểm xuống cấp nhưng không thể sửa chữa.
Mới đây, dựa trên cơ sở tham mưu của Sở Xây dựng Quảng Ninh, Bộ Xây dựng đã có đề nghị điều chỉnh đưa tuyến đường trên ra khỏi hợp đồng BOT và điều chuyển về tỉnh Quảng Ninh quản lý.
Hiện, Công ty CP BOT Đại Dương đã thực hiện xong công tác kiểm toán, xác định giá trị đầu tư đoạn Km101+500 - Km107+400/QL18 và dự thảo Phụ lục Hợp đồng về việc chuyển giao đoạn tuyến Km101+500 - Km107+400/QL18 về cho UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý; dự kiến sẽ tham mưu Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh trình Cục đường bộ Việt Nam xem xét, chấp thuận trong tháng 11/2025.
Được biết, tuyến đường 10 làn này được nâng cấp, mở rộng từ một đoạn đường 4 làn xe thuộc Quốc lộ 18, với tổng vốn đầu tư hơn 540 tỉ đồng nguồn ngân sách TP Hạ Long cũ.
Trước khi được nâng cấp, mở rộng, đoạn đường này nằm trong Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Uông Bí - Hạ Long, được triển khai xây dựng theo hình thức BOT, có chiều dài hơn 30km, quy mô 4 làn xe, với tổng đầu tư trên 2.800 tỉ đồng, được khởi công từ 10/2011, đưa vào khai thác ngày 18/5/2014.
Khắc phục hậu quả thiên tai và tầm nhìn phát triển nông nghiệp mới
Cơn bão số 11 (bão MatMo) vừa qua đã càn quét và để lại những thiệt hại lớn cho người dân ở thôn Đồng Lai, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đối với người dân nơi đây, đó không chỉ là một cơn lũ để ghi lịch sử mà với mực nước ngập sâu đã cuốn trôi, tàn phá nhiều tư liệu sản xuất (cây trồng, vật nuôi...)
Hội thi “OCOP Thái Nguyên – Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” năm 2025: Tôn vinh giá trị bản sắc, kết nối thị trường
Sáng 28/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thi “OCOP Thái Nguyên – Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” năm 2025. Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thái Nguyên cùng hàng trăm doanh nhân, nghệ nhân và chủ thể OCOP trong và ngoài tỉnh.
Đặc khu Vân Đồn đẹp dịu dàng những ngày đầu đông
Những ngày đầu đông, Vân Đồn khoác lên mình vẻ đẹp bình yên, trong trẻo và quyến rũ đến lạ. Không còn cái náo nức của mùa du lịch cao điểm, mảnh đất đảo này trở về đúng với nhịp thở vốn có: hiền hòa, sâu lắng và đầy thơ mộng.
Ảnh: Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Sau 2 ngày (27-28/11) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới và sáng tạo, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.
Thái Nguyên triển khai các dự án cấp bách, ổn định dân cư sau thiên tai
Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai hàng loạt dự án cấp bách nhằm di dời dân khỏi vùng sạt lở, ngập lụt và xây dựng các khu tái định cư an toàn. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy tiến độ, hướng tới bảo vệ tính mạng người dân và ổn định cuộc sống lâu dài.
Quảng Ninh giảm mức thu tiền sử dụng khu vực biển, tạo động lực cho nuôi trồng thủy sản
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2026-2030, trong đó đáng chú ý là việc giảm mạnh mức thu đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.
