Ảnh: Dân Quảng Ninh chen nhau chụp ảnh "checkin" với tàu biển du lịch Quốc tế
Hoàng Trình
21/11/2025 6:23 AM (GMT+7)
Những chuyến tàu biển du lịch Quốc tế cập cảng tàu khách Bãi Cháy đã trở thành điểm "checkin" lý tưởng của người dân và du khách khi đến thăm quan Vịnh Hạ Long.
Hội thi “OCOP Thái Nguyên – Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” năm 2025: Tôn vinh giá trị bản sắc, kết nối thị trường
Sáng 28/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thi “OCOP Thái Nguyên – Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” năm 2025. Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thái Nguyên cùng hàng trăm doanh nhân, nghệ nhân và chủ thể OCOP trong và ngoài tỉnh.
Đặc khu Vân Đồn đẹp dịu dàng những ngày đầu đông
Những ngày đầu đông, Vân Đồn khoác lên mình vẻ đẹp bình yên, trong trẻo và quyến rũ đến lạ. Không còn cái náo nức của mùa du lịch cao điểm, mảnh đất đảo này trở về đúng với nhịp thở vốn có: hiền hòa, sâu lắng và đầy thơ mộng.
Ảnh: Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Sau 2 ngày (27-28/11) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới và sáng tạo, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.
Thái Nguyên triển khai các dự án cấp bách, ổn định dân cư sau thiên tai
Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai hàng loạt dự án cấp bách nhằm di dời dân khỏi vùng sạt lở, ngập lụt và xây dựng các khu tái định cư an toàn. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy tiến độ, hướng tới bảo vệ tính mạng người dân và ổn định cuộc sống lâu dài.
Quảng Ninh giảm mức thu tiền sử dụng khu vực biển, tạo động lực cho nuôi trồng thủy sản
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2026-2030, trong đó đáng chú ý là việc giảm mạnh mức thu đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.
Sắc màu dân tộc tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI
Với chủ đề Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Quảng Ninh.
