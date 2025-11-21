Ảnh: Dân Quảng Ninh chen nhau chụp ảnh "checkin" với tàu biển du lịch Quốc tế

+ aA -

Hoàng Trình

21/11/2025 6:23 AM (GMT+7)

Những chuyến tàu biển du lịch Quốc tế cập cảng tàu khách Bãi Cháy đã trở thành điểm "checkin" lý tưởng của người dân và du khách khi đến thăm quan Vịnh Hạ Long.

Sáng nay tàu du lịch Piano Land thuộc hãng Astro Ocean Cruises (Trung Quốc) mang hơn 1.000 khách du lịch cập cảng tàu du lịch Quốc tế Bãi Cháy.
Chiều nay, mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng đã có hàng trăm người dân và du khách tập trung tại khu đô thị Vinhomes Bến Đoan để chụp ảnh "checkin" với tàu du lịch quốc tế.
Nhiều nhiếp ảnh gia và người dân đứng dọc khu vực đường bao biển Bến Đoan cạnh cầu Bài Thơ nơi có thể ngắm tàu du lịch Piano Land thuận lợi nhất.
Từ khoảng hơn 1 năm nay, mỗi khi có tàu du lịch Quốc tế ghé thăm cảng tàu Bãi Cháy, người dân, du khách ở Quảng Ninh lại có dịp chụp ảnh "checkin" để khoe lên mạng xã hội.
Việc liên tiếp đón các chuyến tàu biển du lịch quốc tế mang đến cho Quảng Ninh cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch tàu biển quanh năm, đóng góp quan trọng thực hiện mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách quốc tế cả năm của tỉnh.
Với vị trí địa lý khá gần các thị trường được nhiều hãng tàu quốc tế đến khai thác phục vụ khách du lịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Quảng Ninh đã quảng bá lợi thế về hạ tầng đồng bộ, thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và giàu văn hóa bản địa để hút các hãng tàu biển đến dừng nghỉ.
Tính đến hết tháng 10.2025, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 44 chuyến tàu biển quốc tế, tổng lượng khách đạt 56.647 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.
Người dân Quảng Ninh phấn khởi chụp ảnh với tàu du lịch Quốc tế trong ánh nắng vàng rực buổi chiều đầu đông.
Mùa cao điểm du lịch tàu biển kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 hằng năm, khi du khách tận hưởng các hành trình dài ngày qua nhiều điểm đến.
Dự kiến, trong tháng 11, cảng tàu sẽ đón 10 chuyến tàu quốc tế và tính đến hết năm, tổng số lượng chuyến tàu cập cảng sẽ nâng lên 23 chuyến, mang theo khoảng 32.000 lượt khách, nâng tổng lượng khách tàu biển quốc tế năm 2025 lên gần 90.000 lượt khách.
Một góc chụp ảnh được các facebooker đánh giá là đáng giá triệu đô vì nhìn thẳng ra những chiếc tàu du lịch quốc tế.
Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2018, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 210 chuyến tàu biển hạng sang, phục vụ gần 280.000 lượt khách quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế của du lịch tàu biển Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Tham khảo thêm
Lạng Sơn: Sơ kết Chương trình OCOP tạo làn gió mới làm giàu trên quê hương

Lạng Sơn: Sơ kết Chương trình OCOP tạo làn gió mới làm giàu trên quê hương

21/11/2025 6:23 AM

Lạng Sơn: Khánh thành đường kiểm tra cột mốc biên giới - chào mừng Đại hội Mặt trận

Lạng Sơn: Khánh thành đường kiểm tra cột mốc biên giới - chào mừng Đại hội Mặt trận

21/11/2025 6:23 AM

Lạng Sơn: Sẵn sàng cho ngày hội lớn Đại hội MTTQ và các Tổ chức Chính trị - Xã hội, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Lạng Sơn: Sẵn sàng cho ngày hội lớn Đại hội MTTQ và các Tổ chức Chính trị - Xã hội, nhiệm kỳ 2025 – 2030

21/11/2025 6:23 AM

Siêu đô thị Hạ Long Xanh: Đã giải phóng được hơn 2.500 ha đất

Siêu đô thị Hạ Long Xanh: Đã giải phóng được hơn 2.500 ha đất

21/11/2025 6:23 AM

Định hướng và kỳ vọng công tác Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030

Định hướng và kỳ vọng công tác Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030

21/11/2025 6:23 AM

Icon
Hội thi “OCOP Thái Nguyên – Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” năm 2025: Tôn vinh giá trị bản sắc, kết nối thị trường

Hội thi “OCOP Thái Nguyên – Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” năm 2025: Tôn vinh giá trị bản sắc, kết nối thị trường

Sáng 28/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thi “OCOP Thái Nguyên – Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” năm 2025. Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thái Nguyên cùng hàng trăm doanh nhân, nghệ nhân và chủ thể OCOP trong và ngoài tỉnh.

Đặc khu Vân Đồn đẹp dịu dàng những ngày đầu đông

Đặc khu Vân Đồn đẹp dịu dàng những ngày đầu đông

Những ngày đầu đông, Vân Đồn khoác lên mình vẻ đẹp bình yên, trong trẻo và quyến rũ đến lạ. Không còn cái náo nức của mùa du lịch cao điểm, mảnh đất đảo này trở về đúng với nhịp thở vốn có: hiền hòa, sâu lắng và đầy thơ mộng.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sau 2 ngày (27-28/11) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới và sáng tạo, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Thái Nguyên triển khai các dự án cấp bách, ổn định dân cư sau thiên tai

Thái Nguyên triển khai các dự án cấp bách, ổn định dân cư sau thiên tai

Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai hàng loạt dự án cấp bách nhằm di dời dân khỏi vùng sạt lở, ngập lụt và xây dựng các khu tái định cư an toàn. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy tiến độ, hướng tới bảo vệ tính mạng người dân và ổn định cuộc sống lâu dài.

Quảng Ninh giảm mức thu tiền sử dụng khu vực biển, tạo động lực cho nuôi trồng thủy sản

Quảng Ninh giảm mức thu tiền sử dụng khu vực biển, tạo động lực cho nuôi trồng thủy sản

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2026-2030, trong đó đáng chú ý là việc giảm mạnh mức thu đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Sắc màu dân tộc tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI

Sắc màu dân tộc tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI

Với chủ đề Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Quảng Ninh.

Hội thi “OCOP Thái Nguyên – Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” năm 2025: Tôn vinh giá trị bản sắc, kết nối thị trường

Hội thi “OCOP Thái Nguyên – Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” năm 2025: Tôn vinh giá trị bản sắc, kết nối thị trường

Sáng 28/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thi “OCOP Thái Nguyên – Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” năm 2025. Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thái Nguyên cùng hàng trăm doanh nhân, nghệ nhân và chủ thể OCOP trong và ngoài tỉnh.

Đặc khu Vân Đồn đẹp dịu dàng những ngày đầu đông

Đặc khu Vân Đồn đẹp dịu dàng những ngày đầu đông

Những ngày đầu đông, Vân Đồn khoác lên mình vẻ đẹp bình yên, trong trẻo và quyến rũ đến lạ. Không còn cái náo nức của mùa du lịch cao điểm, mảnh đất đảo này trở về đúng với nhịp thở vốn có: hiền hòa, sâu lắng và đầy thơ mộng.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sau 2 ngày (27-28/11) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới và sáng tạo, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Thái Nguyên triển khai các dự án cấp bách, ổn định dân cư sau thiên tai

Thái Nguyên triển khai các dự án cấp bách, ổn định dân cư sau thiên tai

Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai hàng loạt dự án cấp bách nhằm di dời dân khỏi vùng sạt lở, ngập lụt và xây dựng các khu tái định cư an toàn. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy tiến độ, hướng tới bảo vệ tính mạng người dân và ổn định cuộc sống lâu dài.

Quảng Ninh giảm mức thu tiền sử dụng khu vực biển, tạo động lực cho nuôi trồng thủy sản

Quảng Ninh giảm mức thu tiền sử dụng khu vực biển, tạo động lực cho nuôi trồng thủy sản

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2026-2030, trong đó đáng chú ý là việc giảm mạnh mức thu đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Sắc màu dân tộc tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI

Sắc màu dân tộc tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI

Với chủ đề Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Quảng Ninh.