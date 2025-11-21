Ảnh: Dân Quảng Ninh chen nhau chụp ảnh "checkin" với tàu biển du lịch Quốc tế

Những ngày đầu đông, Vân Đồn khoác lên mình vẻ đẹp bình yên, trong trẻo và quyến rũ đến lạ. Không còn cái náo nức của mùa du lịch cao điểm, mảnh đất đảo này trở về đúng với nhịp thở vốn có: hiền hòa, sâu lắng và đầy thơ mộng.