Hải Phòng lắng nghe ý kiến các thầy cô giáo nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục - đào tạo

Tham dự Hội nghị có Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu; Phó Bí thư Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và đông đảo các nhà giáo tiêu biểu của thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu thay mặt lãnh đạo thành phố gửi tới các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục toàn thành phố lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Hải Phòng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu bày tỏ sự quan tâm của Thành ủy và chính quyền thành phố tới sự nghiệp giáo dục, trong đó, đặc biệt là việc Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 02 thực hiện Nghị quyết số 71- NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Đồng bằng sông Hồng, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển.

Để hiện thực hóa các mục tiêu của Trung ương và thành phố về phát triển giáo dục và đào tạo nói trên, thành phố đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện.

Thông qua Hội nghị đối thoại, lãnh đạo thành phố mong muốn được lắng nghe những ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm cũng như các giải pháp cụ thể, có tính đột phá nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục - đào tạo thành phố phát triển thực chất, sớm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ theo đúng thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Đại diện các thầy cô giáo phát biểu ý kiến. Ảnh: Cổng TTĐT thành phố

Tại Hội nghị, các đại biểu là các thầy cô giáo đã thẳng thắn nêu lên ý kiến tập trung vào 5 nhóm vấn đề về thực trạng cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo; chính sách thu hút đội ngũ giảng viên, giáo viên, nhà quản lý giáo dục chất lượng cao; cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và dạy học; về quản lý nhà nước, phân cấp, quản trị, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Trong đó, các cơ sở giáo dục phản ánh vướng mắc trong hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều kiện đầu tư), định mức chi cho sửa chữa, bán trú, nuôi ăn, trường chuẩn chưa phù hợp mặt bằng giá và quy định thuế đối với dịch vụ trong đơn vị sự nghiệp còn phức tạp, dễ sai sót. Các cơ sở đề nghị thành phố có cơ chế ưu đãi rõ ràng, ổn định cho nhà đầu tư giáo dục, điều chỉnh định mức tài chính theo thực tế và hướng dẫn thống nhất về chính sách thuế trong lĩnh vực giáo dục.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phản ánh tình trạng thiếu giáo viên so với định mức, phải dùng hợp đồng lao động; chính sách thu hút, giữ chân giáo viên, giảng viên đặc thù và chế độ đối với nhân viên trường học chưa tương xứng; áp lực chuẩn hóa trình độ và lo ngại thiếu thống nhất khi phân cấp tuyển dụng. Các cơ sở đề nghị bổ sung biên chế, có chính sách riêng cho nhân lực trường học, đồng thời ban hành cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài giáo dục và quy trình tuyển dụng thống nhất toàn thành phố.

Các cơ sở giáo dục phản ánh tình trạng chênh lệch cơ hội vào THPT công lập giữa khu vực Đông - Tây, áp lực thi vào lớp 10 do phân luồng sau THCS chưa hiệu quả, cơ chế đối với giáo dục nghề nghiệp và đại học còn phân tán, thiếu thiết chế thể thao, văn hóa, trải nghiệm. Các cơ sở đề nghị có giải pháp tổng thể về cơ cấu sau THCS, ban hành chính sách đặc thù chung cho giáo dục nghề nghiệp và đại học, tăng kết nối “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” và bổ sung điều kiện bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT thành phố.

Các cơ sở giáo dục cũng phản ánh hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong nhà trường còn phân tán, thiếu tính hệ thống; hạ tầng số, phòng STEM/STEAM, phòng thí nghiệm còn hạn chế; năng lực số của một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống báo cáo, thống kê điện tử còn trùng lặp. Các cơ sở đề nghị Thành phố đầu tư hạ tầng và không gian số trong nhà trường, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và triển khai cơ sở dữ liệu, báo cáo điện tử dùng chung, nhập liệu một lần, sử dụng nhiều lần.

Các cơ sở giáo dục phản ánh hạn chế trong quy hoạch mạng lưới và phân bổ chỉ tiêu; yêu cầu mới về quy trình, kiểm soát chất lượng khi phân cấp quản lý, tuyển dụng viên chức; thiếu nhân lực y tế trường học; áp lực bảo đảm an ninh, an toàn học sinh, nhất là trên không gian mạng; khó khăn đáp ứng quy chuẩn phòng cháy chữa cháy đối với công trình trường học cũ. Các cơ sở đề nghị thành phố rà soát, sắp xếp lại mạng lưới và chỉ tiêu tuyển sinh, ban hành quy trình quản lý, tuyển dụng thống nhất, tăng cường phối hợp Y tế – Giáo dục - Công an - chính quyền cơ sở và có lộ trình, giải pháp kỹ thuật, tài chính phù hợp cho công tác phòng cháy chữa cháy trường học.

Tại Hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của các thầy cô cơ bản đã được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp giải đáp thấu đáo, làm rõ thêm những định hướng, giải pháp để khắc phục, những nhiệm vụ tập trung trong nhiệm kỳ mới để tạo điều kiện cho các thầy cô giáo, cán bộ, công chức người lao động yên tâm công tác, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT thành phố.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu yêu cầu lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương coi những nội dung trả lời tại Hội nghị là những cam kết, trách nhiệm chính trị, pháp lý, tập trung tổ chức thực hiện đối với ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Những nội dung vượt thẩm quyền của thành phố cũng đã được Thường trực Thành ủy ghi nhận để tổng hợp, kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng bày tỏ mong muốn ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ tập trung triển khai 5 nhóm vấn đề trọng tâm, chiến lược sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; chú trọng giáo dục đại trà và hình thành hệ giá trị con người Hải Phòng Xã hội chủ nghĩa; thực hiện mục tiêu nâng chỉ số phát triển con người (HDI) lên 0.8.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ tư duy giáo dục với tinh thần "Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng", xây dựng nền giáo dục thực chất, trung thực, chuẩn mực; nói không với bệnh thành tích.

Thứ ba, phấn đấu đi đầu cả nước trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; xây dựng Hải Phòng thành thành phố học tập số.

Thứ tư, thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng và nâng cao hiệu quả quản trị giáo dục.

Thứ năm, tập trung phát triển nguồn nhân lực giáo dục, nhất là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định Thành ủy, HĐND và UBND thành phố sẽ luôn đồng hành cùng ngành Giáo dục và Đào tạo, tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp trồng người, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị chính đáng của các cơ sở giáo dục và thầy cô giáo. Mọi thành công hay trăn trở của ngành giáo dục cũng chính là thành công, trăn trở của lãnh đạo thành phố, với mục tiêu chung vì tương lai con em Hải Phòng và sự phát triển, hạnh phúc của thành phố và đất nước.



