Diễn đàn lữ hành Việt Nam 2025: Đổi mới tư duy và hành động để bứt phá trong kỷ nguyên mới
Quang Sơn
22/11/2025 9:38 AM (GMT+7)
Chiều ngày 21/11/2025, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Diễn đàn "Lữ hành Việt Nam đổi mới tư duy và hành động trong Kỷ nguyên vươn mình của đất nước" đã chính thức diễn ra. Sự kiện nằm trong khuôn khổ "Ngày Lữ hành Việt Nam 2025", thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp lữ hành trên cả nước.
Tại diễn đàn, đánh giá về tình hình chung, hiệp hội du lịch Việt Nam nhấn mạnh vai trò tiên phong của ngành lữ hành. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 10% lao động trực tiếp, lữ hành là động lực thúc đẩy các hoạt động du lịch khác phát triển.
Hơn nữa, sau đại dịch COVID-19, nhu cầu của du khách và công tác quản lý đã thay đổi căn bản, đặt ra yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Để phù hợp với bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đội ngũ lữ hành cần đổi mới toàn diện cả về tư duy và hành động, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đã đưa ra những chỉ đạo quan trọng nhằm tái định vị hoạt động lữ hành. Đã đến lúc doanh nghiệp phải chuyển từ tư duy "làm du lịch" đơn thuần sang tư duy phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững. Theo ông, hoạt động lữ hành không nên chỉ dừng lại ở việc tổ chức tour mà phải trở thành một lĩnh vực dịch vụ sáng tạo, kiến tạo trải nghiệm và đóng góp vào việc định vị thương hiệu du lịch quốc gia.
"Doanh nghiệp lữ hành không còn là người 'bán tour' như trước, mà phải trở thành lực lượng sáng tạo, tiên phong trong việc kiến tạo trải nghiệm và dẫn dắt xu hướng." - Ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.
Đại diện cho địa phương đăng cai, ông Nguyễn Việt Dũng, giám đốc sở văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Ninh khẳng định quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ "chiều rộng" sang "chiều sâu". Tư duy này đã được minh chứng bằng hiệu quả thực tế: trong 10 tháng năm 2025, dù lượng khách chỉ tăng 10% nhưng doanh thu tăng tới 21%, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ sang dòng khách chất lượng cao và chi tiêu lớn.
Lãnh đạo Sở chia sẻ Quảng Ninh đang kiến tạo hành trình "Từ Di sản đến Di sản" dựa trên nền tảng Vịnh Hạ Long và Quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận, coi đây là cốt lõi để phát triển "kinh tế di sản". Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận, coi đây là cốt lõi để phát triển "kinh tế di sản".
Diễn đàn Lữ hành Việt Nam 2025 đã mở ra những cơ hội kết nối, chia sẻ để cộng đồng doanh nghiệp cùng nhìn nhận lại vai trò của mình trong chuỗi giá trị. Thông điệp xuyên suốt của diễn đàn là sự "hợp sức và bứt tốc", chuyển đổi từ kinh doanh đơn lẻ sang liên kết hệ sinh thái, nhằm đưa du lịch Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
