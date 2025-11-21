MTTQ các cấp ở Quảng Ninh phát huy vai trò trong huy động sức dân chỉnh trang đô thị
Thanh Tuyền
21/11/2025 11:15 AM (GMT+7)
Bằng nhiều cách làm, các cấp MTTQ ở Quảng Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc huy động sức dân tham gia chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường.
Tuyến đường Ba Đèo trên địa bàn khu phố Hồng Gai 2 (phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) là tuyến đường chính, phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân 18 tổ dân phố, vốn tập trung sinh sống trên các triền đồi. Tuy nhiên trước đây, tuyến đường dài hơn 700m này chỉ là đường bê tông nhỏ hẹp, xuống cấp, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Nhằm đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, năm 2023, địa phương đã có chủ trương đầu tư và nâng cấp tuyến đường Ba Đèo.
Ông Lê Thanh Hà, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố Hồng Gai 2 chia sẻ, để tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong người dân, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã phối hợp tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và lợi ích mang lại khi triển khai dự án. Từ đó, các hộ dân đã đồng thuận, đóng góp kinh phí để nâng cấp, cải tạo tuyến đường.
Trong thời gian 20 ngày, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã vận động 87 hộ dân bám mặt đường giải phóng mặt bằng, hiến đất, tháo dỡ mái tôn, mái vỉa… Cùng với ngân sách của TP Hạ Long cũ và sự đóng góp của người dân dân, sau 3 tháng thi công, tuyến đường Ba Đèo có kinh phí đầu tư gần 7,8 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 540 triệu đồng vốn đối ứng được hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm vui của nhân dân.
Tiếp đó, cuối năm 2024, địa phương tiếp tục có chủ trương cải tạo ngõ 18 thuộc khu phố Hồng Gai 2, phường Hồng Gai. Con ngõ này dài hơn 300m nhưng rất chật hẹp, có những đoạn chỉ rộng vỏn vẹn 1m, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Với sự đầu tư của TP Hạ Long cũ, Ban Công tác
Mặt trận và khu phố đã vận động các hộ dân hiến đất, giải phóng mặt bằng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Nhờ sự chung tay này, chỉ sau 1 tháng thi
công, ngõ 18 đã được mở rộng chiều ngang đến 3m, đổ bê tông và lắp đặt đèn chiếu
sáng khang trang.
Còn tại khu vực kênh tiêu thoát nước khu Đông 1 và Đông 2 (phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh), trước đây khu vực này từng là “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường. Tình trạng rác thải sinh hoạt bị vứt xả trực tiếp xuống lòng kênh đã gây ra ứ đọng, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy phường Liên Hòa, Ban Công tác Mặt trận khu phố Đông 2 đã phối hợp các tổ chức đoàn thể phát động và triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.
Theo bà Cao Thị Châm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố Đông 2, để người dân tích cực hưởng ứng, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã huy động tất cả lực lượng cùng vào cuộc, như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân...
Bà Châm cho biết thêm, gọi là “Chủ nhật xanh” nhưng thực tế làm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Trong những ngày cao điểm, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường cùng cán bộ Trung tâm dịch vụ đều trực tiếp tham gia dọn vệ sinh. Chính quyền cũng hỗ trợ phương tiện, máy xúc, xe chở rác nên công việc triển khai nhanh, hiệu quả.
Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” do phường Liên Hòa phát động ngay sau khi kiện toàn mô hình chính quyền hai cấp đã trở thành hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.
Tính đến tháng 11/2025, phường Liên Hòa đã huy động trên 6.000 lượt cán bộ, nhân dân tham gia tổng vệ sinh, quét dọn, trồng cây trên hơn 20km tuyến đường, ngõ phố và nạo vét nhiều tuyến kênh thoát nước. Nhờ đó, dòng chảy được khơi thông, cảnh quan xanh, sạch, đẹp được thiết lập, chất lượng đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt.
Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tốt vai trò trong việc huy động nguồn lực và sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh. Các hoạt động trọng tâm như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ xây dựng/sửa chữa nhà ở, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác cứu trợ cứu nạn... đều mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm đổi thay rõ rệt bộ mặt kinh tế - xã hội tại các khu dân cư trong tỉnh.
Đặc biệt, MTTQ các cấp tỉnh Quảng Ninh và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, cải tạo, chỉnh trang đô thị. Các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mô hình “Ngày chủ nhật xanh”, “Khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”, “Camera an ninh”, “Tuyến đường không rác”… được đẩy mạnh. Qua đó, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng diện mạo các khu dân cư ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Cùng với công tác an sinh xã hội, MTTQ các cấp tỉnh Quảng Ninh còn thực hiện có kết quả công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
và hệ thống chính trị, đồng thời triển khai bài bản, chặt chẽ công tác giám
sát, phản biện xã hội. Hoạt động đối ngoại nhân dân cũng được mở rộng…
