Quảng Ninh trao hỗ trợ đợt đầu tiên cho người dân vùng lũ Lâm Đồng

Tối 22/11, đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trao kinh phí và nhu yếu phẩm hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ năm 2025.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường trao kinh phí, nhu yếu phẩm ủng hộ tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: QMG

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc giao tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ, địa phương đã khẩn trương triển khai phương án hỗ trợ.

Sáng 22/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh họp khẩn, thống nhất trước mắt hỗ trợ 50 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, cùng các nguồn xã hội hóa, để Lâm Đồng khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng và nhà ở cho người dân.

Song song đó, các sở, ngành và đơn vị liên quan đã chủ động chuẩn bị vật tư, hàng hóa thiết yếu với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao.

Tiếp nhận, vận chuyển nhu yếu phẩm đưa vào hỗ trợ người dân vùng lũ Lâm Đồng trong chuyến hàng hỗ trợ đợt I. Ảnh: CTV

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã sơ bộ tập kết 45 - 50 tấn hàng hóa, gồm 2.000 bộ quần áo bảo hộ, 100 áo phao, chất khử khuẩn, chăn, màn, quần áo; 5 tấn mì tôm, cháo ăn liền; 500 đơn vị nước đóng chai cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Trong đợt hỗ trợ đầu tiên, đoàn công tác trao tặng 50 tỷ đồng và 30 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cho tỉnh Lâm Đồng.

Trong đợt hỗ trợ đầu tiên, Quảng Ninh trao trao tặng 50 tỷ đồng và 30 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cho tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CTV

Dự kiến trong 2 - 5 ngày tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục gửi các đợt hàng cứu trợ tiếp theo, nâng tổng lượng hỗ trợ lên khoảng 100 tấn nhu yếu phẩm, góp phần giúp người dân Lâm Đồng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường cho biết, ngoài việc hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần, trong đợt công tác lần này, các sở, ngành và đơn vị trong Đoàn sẽ phối hợp với Lâm Đồng rà soát, đánh giá hiện trạng thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp, thiết thực và kịp thời hơn trong thời gian tới.