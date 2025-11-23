Kỷ lục số lượng VĐV quốc tế tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025
Thanh Tuyền
23/11/2025 5:14 PM (GMT+7)
Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 thu hút kỷ lục khoảng 14.000 vận động viên tham gia, trong đó trên 3.000 vận động viên quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia.
Ngày 23/11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 (Halong Bay Heritage Marathon 2025) đã chính thức diễn ra. Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc 10 năm phát triển của giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long.
Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 thu hút khoảng 14.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào. Điểm nhấn đáng chú ý là sự tăng trưởng kỷ lục về số lượng VĐV quốc tế, với hơn 3.000 người đến từ hơn 60 quốc gia, tăng 131% so với năm 2024.
Với tinh thần “Đoàn kết - đam mê - quyết tâm”, các VĐV đã tạo nên bầu không khí sôi động khi tranh tài ở 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Hạ Long - Quảng Ninh năng động, thân thiện.
Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 đã chứng kiến những cuộc đua đầy kịch tính, trong đó có sự bứt phá mạnh mẽ của nhiều VĐV Việt Nam.
Ở cự ly Full Marathon 42km, VĐV Elite quốc tế Kennedy Kiprop Chelimo đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất với thời gian 2:13:57, chính thức phá kỷ lục giải.
Ở hạng mục nữ, VĐV Caroline Jepkemei Kimosop đã cán đích đầu tiên ở cự ly 42km với thành tích 2:43:27.
Bên cạnh đó, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ của Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế, về đích với thành tích 2:48:06, giành danh hiệu nữ VĐV Việt Nam về đích đầu tiên và xếp thứ Ba chung cuộc. Về phía nam, VĐV Huỳnh Anh Khôi có màn trình diễn xuất sắc, phá kỷ lục cá nhân với thời gian 2:23:32, dẫn đầu nhóm VĐV Việt Nam.
Các cự ly khác cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Ở cự ly 21km, chiến thắng thuộc về VĐV Edwin Yebei Kiptoo với thành tích 1:11:23 và VĐV Doãn Thị Oanh với thành tích 1:19:53.
Ở cự ly 10km, VĐV Nguyễn Văn Khang và Lê Thị Thanh Quỳnh là những người dẫn đầu. Còn đối với cự ly 5km, về nhất là VĐV Vũ Minh Thắng và VĐV Trưởng Mành Trang.
Sự kiện đã trở thành thương hiệu thể thao quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Đồng thời, sự kiện được chọn là một trong các sự kiện thể thao, văn hóa du lịch tiêu biểu của địa phương trong năm 2025.
Được biết, giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 là giải chạy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp nhãn thế giới. Sở hữu cung đường được xếp vào Top 50 đẹp nhất hành tinh, giải không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao mà còn là dấu ấn di sản độc đáo.
Quảng Ninh trao hỗ trợ đợt đầu tiên cho người dân vùng lũ Lâm Đồng
Trong đợt đầu tiên, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 50 tỷ đồng, 30 tấn hàng hóa thiết yếu để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Xuất hiện 160 tuyến đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu đẹp như mơ ở huyện Vĩnh Bảo cũ của TP Hải Phòng
Nông thôn mới bừng sức sống nhờ 160 công trình nông thôn mới kiểu mẫu đẹp như mơ ở huyện Vĩnh Bảo cũ của TP Hải Phòng.
Diễn đàn lữ hành Việt Nam 2025: Đổi mới tư duy và hành động để bứt phá trong kỷ nguyên mới
Chiều ngày 21/11/2025, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Diễn đàn "Lữ hành Việt Nam đổi mới tư duy và hành động trong Kỷ nguyên vươn mình của đất nước" đã chính thức diễn ra. Sự kiện nằm trong khuôn khổ "Ngày Lữ hành Việt Nam 2025", thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp lữ hành trên cả nước.
MTTQ các cấp ở Quảng Ninh phát huy vai trò trong huy động sức dân chỉnh trang đô thị
Bằng nhiều cách làm, các cấp MTTQ ở Quảng Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc huy động sức dân tham gia chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường.
Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 tại Quảng Ninh: Cú hích chiến lược từ diễn đàn kết nối B2B lớn nhất năm
Sáng ngày 21/11/2025, trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 (Vietnam Travel Day 2025), sự kiện kết nối giao thương (B2B) quy mô lớn nhất ngành du lịch đã chính thức diễn ra. Sự kiện thu hút hơn 500 đơn vị lữ hành, mở ra "cơ hội vàng" cho các ký kết hợp tác chiến lược giữa Quảng Ninh và các đối tác quốc tế.
Tuyến đường to đẹp bậc nhất Quảng Ninh sắp thoát cảnh "cha chung không ai khóc"
Trong thời gian tới đây, tuyến đường 10 làn nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn (phường Tuần Châu) với điểm cuối tại đầu đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) được dự kiến điều chuyển về cho tỉnh Quảng Ninh quản lý.
