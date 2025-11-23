Kỷ lục số lượng VĐV quốc tế tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025

Ngày 23/11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 (Halong Bay Heritage Marathon 2025) đã chính thức diễn ra. Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc 10 năm phát triển của giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long.

Các vận động viên giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 chuẩn bị xuất phát. Ảnh: BTC

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 thu hút khoảng 14.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào. Điểm nhấn đáng chú ý là sự tăng trưởng kỷ lục về số lượng VĐV quốc tế, với hơn 3.000 người đến từ hơn 60 quốc gia, tăng 131% so với năm 2024.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 có sự tham gia của khoảng 14.000 VĐV, trong đó có hơn 3.000 VĐV quốc tế. Ảnh: BTC

Với tinh thần “Đoàn kết - đam mê - quyết tâm”, các VĐV đã tạo nên bầu không khí sôi động khi tranh tài ở 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Hạ Long - Quảng Ninh năng động, thân thiện.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 đã chứng kiến những cuộc đua đầy kịch tính, trong đó có sự bứt phá mạnh mẽ của nhiều VĐV Việt Nam.

VĐV Elite quốc tế Kennedy Kiprop Chelimo về đích đầu tiên ở cự ly Full Marathon 42km. Ảnh: BTC

Ở cự ly Full Marathon 42km, VĐV Elite quốc tế Kennedy Kiprop Chelimo đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất với thời gian 2:13:57, chính thức phá kỷ lục giải.

Ở hạng mục nữ, VĐV Caroline Jepkemei Kimosop đã cán đích đầu tiên ở cự ly 42km với thành tích 2:43:27.

Nữ VĐV Caroline Jepkemei Kimosop cán đích đầu tiên ở cự ly Full Marathon 42km. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ của Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế, về đích với thành tích 2:48:06, giành danh hiệu nữ VĐV Việt Nam về đích đầu tiên và xếp thứ Ba chung cuộc. Về phía nam, VĐV Huỳnh Anh Khôi có màn trình diễn xuất sắc, phá kỷ lục cá nhân với thời gian 2:23:32, dẫn đầu nhóm VĐV Việt Nam.

Các cự ly khác cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Ở cự ly 21km, chiến thắng thuộc về VĐV Edwin Yebei Kiptoo với thành tích 1:11:23 và VĐV Doãn Thị Oanh với thành tích 1:19:53.

Ở cự ly 10km, VĐV Nguyễn Văn Khang và Lê Thị Thanh Quỳnh là những người dẫn đầu. Còn đối với cự ly 5km, về nhất là VĐV Vũ Minh Thắng và VĐV Trưởng Mành Trang.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 đánh dấu số lượng lớn VĐV Việt Nam lập kỷ lục cá nhân. Ảnh: BTC

Sự kiện đã trở thành thương hiệu thể thao quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Đồng thời, sự kiện được chọn là một trong các sự kiện thể thao, văn hóa du lịch tiêu biểu của địa phương trong năm 2025.

Được biết, giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 là giải chạy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp nhãn thế giới. Sở hữu cung đường được xếp vào Top 50 đẹp nhất hành tinh, giải không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao mà còn là dấu ấn di sản độc đáo.