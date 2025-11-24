Trưa 23/11, ngay sau khi xuống sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk), Đoàn lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền, quà hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã trao 40 tỷ đồng tiền mặt và nhiều loại thuốc men, vật tư y tế quan trọng cho tỉnh Đắk Lắk giúp địa phương cứu trợ khẩn cấp người dân và xử lý một số vấn đề cấp thiết.

Hải Phòng trao 40 tỷ tiền mặt và nhu yếu phẩm, thuốc men hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk ứng phó với mưa lũ. Ảnh CTT.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia kịp thời của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng, ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với người dân trong tỉnh. Người dân hiện đối mặt với rất nhiều khó khăn khi nhiều vùng còn bị ngập sâu, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ để bà con Nhân dân tỉnh sớm vượt qua giai đoạn này.

Được biết đến thời điểm này, Hải Phòng đã hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 50 tỷ đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết giúp người dân ứng phó với mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết sau 2 đợt hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, thành phố Hải Phòng sẽ phát động trong toàn hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn chiến dịch ủng hộ đồng bào Đắk Lắk và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên thiệt hại do mưa lũ. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đối với đồng bào vùng lũ trên cả nước.

Trong đợt mưa lũ năm nay, thành phố Hải Phòng còn hỗ trợ người dân tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ.