Định giá trị đất giúp khơi thông nguồn lực tăng trưởng cho TP.HCM

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong 10 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đã thu hơn 69.600 tỷ đồng từ việc xác định giá đất cho 65 dự án trên toàn địa bàn, vượt xa kế hoạch dự kiến 64.200 tỷ đồng. Sở này cho biết kết quả trên không chỉ giúp ngân sách thành phố tăng trưởng ổn định mà còn “khơi thông” nguồn lực phát triển đô thị.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM (phần thành phố cũ), 12 dự án được phê duyệt với tổng giá trị thu đạt 58.016 tỷ đồng. Những dự án nổi bật bao gồm Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (27.317 tỷ đồng), Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City (16.190 tỷ đồng) và Tháp Quan sát Thủ Thiêm (5.300 tỷ đồng). Không chỉ tạo nguồn thu lớn, các dự án này còn góp phần định hình không gian đô thị mới, mở rộng trục kinh tế hướng ra biển và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố.

Ở khu vực mở rộng (trước đây thuộc Bình Dương), Sở thẩm định và trình 46 dự án, với tổng thu 7.485 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp, đô thị vệ tinh và vùng ven theo hướng công nghiệp dịch vụ. Trong khi đó, khu vực duyên hải (trước đây Bà Rịa - Vũng Tàu) ghi nhận 7 dự án, tổng thu 4.116 tỷ đồng, hầu hết là dự án du lịch, cảng biển và logistics, góp phần phát triển kinh tế vùng ven biển.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đã thu hơn 69.600 tỷ đồng từ việc xác định giá đất. Ảnh: Gia Linh

Nguồn thu từ tiền thuê đất, thuê mặt nước cũng tăng mạnh, đạt 13.605,7 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2024 7.962 tỷ đồng, tương đương mức tăng 241%. Bên cạnh đó, TP.HCM đã giải quyết dứt điểm 84 hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng tồn đọng từ giai đoạn 2003 - 2013, mở đường cho việc triển khai khoảng 84.000 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 300.000 người dân.

Tổng thu từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong 10 tháng đầu năm đạt gần 75.200 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2024 (21.292 tỷ đồng). Nhờ đó, tổng thu ngân sách của TP.HCM đạt 652.509 tỷ đồng, bằng 115% so với cùng kỳ và trên 97% dự toán Trung ương giao.

Với mục tiêu năm 2025 thu khoảng 700.000 tỷ đồng, TP.HCM dự kiến hoàn tất định giá đất cho hơn 153 dự án, tạo nền tảng vững chắc cho việc tăng thu ngân sách, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, giải quyết nhu cầu nhà ở, và khởi động lại nhiều dự án chiến lược đang chờ giải phóng mặt bằng.

Các chuyên gia nhận định, việc công khai, minh bạch và sát thị trường trong xác định giá đất đang trở thành “chìa khóa” để TP.HCM vừa tăng thu, vừa tạo niềm tin cho nhà đầu tư, khơi thông nguồn lực công tư, hình thành nền tảng phát triển đô thị hiện đại.