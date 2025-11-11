3 ngày tuyệt diệu khó quên ở Việt Nam của nữ du khách nước ngoài

Giấc mơ Việt Nam – và hành trình biến nó thành hiện thực

Phố cà phê đường tàu ở Hà Nội. Ảnh Avinash Gatreddi/Shutterstock

Ford cho biết, cô đã mong muốn được tới thăm Việt Nam từ lâu vì biết đến danh tiếng của đất nước Đông Nam Á.

"Từ lâu tôi đã mơ được đặt chân đến Việt Nam – vùng đất của ẩm thực mê hoặc và những khung cảnh vừa thơ mộng vừa sống động", cô viết.

Tháng 4/2025, giấc mơ ấy thành hiện thực khi Ford cùng mẹ và bạn trai dành 10 ngày khám phá đất nước hình chữ S, qua hành trình của Lonely Planet Journeys: từ Hà Nội đến vịnh Lan Hạ, Hội An, rồi khép lại ở TP.HCM và đồng bằng sông Cửu Long.

Đó là chuyến đi của những đối cực – mưa bão và nắng cháy, phố phường náo nhiệt và những cánh đồng lúa yên bình, hương vị phở thanh nhẹ và cà phê trứng béo ngậy. Mỗi khoảnh khắc, mỗi món ăn đều khiến nữ biên tập viên người Mỹ ngỡ ngàng. Trở về, Ford đã kể lại ba ngày đáng nhớ nhất của cô ở Việt Nam trong bài viết được đăng tải trên Lonely Planet.

Nữ biên tập viên người Mỹ ấn tượng với Phở Việt. Ảnh Lonelyplanet

Ngày 1: Hà Nội – thành phố của những tầng ký ức

Ford và người thân bắt đầu chuyến thăm Việt Nam bằng chuyến đi bộ quanh trung tâm thủ đô Hà Nội. Điểm dừng đầu tiên là “phố cà phê đường tàu” nổi tiếng – con hẻm hẹp nơi tàu hỏa chạy xuyên giữa quán cà phê và nhà dân chỉ cách vài gang tay. Cảm giác thật khó tin khi vừa nhâm nhi cà phê vừa tránh tàu!

Từ phố cà phê đường tàu, cả nhóm băng qua dòng xe máy bất tận để đến nhà tù Hỏa Lò – nơi lưu giữ những câu chuyện đau thương từ thời Pháp thuộc. Buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa lớn, thành phố ngập chỉ trong nửa giờ. Họ trú mưa tại một quán phở - nơi Ford nhận ra sự khác biệt giữa phở Bắc và phở Nam: nước dùng của phở Hà Nội trong, nhẹ, tôn vị thịt; còn phở miền Nam đậm đà hơn với nhiều gia vị.

Các quán ăn đường phố ở Hà Nội, Việt Nam. Ảnh Jack Soloman/Lonely Planet

"Sau đó, chúng tôi ghé Cà phê Giảng thưởng thức cà phê trứng – sáng tạo độc đáo ra đời từ thời chiến khi sữa khan hiếm. Trên đường về khách sạn, chúng tôi tình cờ bước vào một ngôi đền nhỏ vô danh, nơi ánh nến lung linh phản chiếu trên những bàn thờ phủ đầy lễ vật – khoảnh khắc khiến tôi cảm nhận rõ chiều sâu tâm linh của Việt Nam.

Ngày 2: Hội An – ký ức khó quên trên dòng Thu Bồn

Hội An đón cả nhóm bằng ánh nắng vàng và không khí trầm mặc của phố cổ.

"Sáng sớm, tôi đạp xe qua chợ, mua những trái mận hồng giòn ngọt, rồi băng qua cầu ra vùng quê ngập màu xanh của ruộng lúa. Chúng tôi dừng chân tại nhà một gia đình làm bún truyền thống – nơi tôi lần đầu học xay gạo, tráng bánh, cắt sợi bún như người Việt", Ford chia sẻ.

Bến thuyền trên sông Thu Bồn ở phố cổ Hội An. Ảnh Asia Evtyshok/Shutterstock

Buổi trưa, cả nhóm ngồi trên thuyền thúng, tập chèo theo vòng số 8 đặc trưng rồi ghé nhà một nghệ nhân dệt chiếu. Mọi thao tác đều tỉ mỉ và nhịp nhàng như một bản nhạc dân gian.

Chiều đến, phố Hội lên đèn. Cả nhóm thăm chùa Phúc Kiến, Bảo tàng Văn hóa Dân gian, rồi ăn bánh mì Phượng – quán từng được Anthony Bourdain ca ngợi. Cuối ngày, họ đến nhà một nghệ nhân học nhuộm chàm và tự tay làm chiếc khăn kỷ niệm.

"Buổi tối, phố cổ ngập ánh đèn lồng. Tôi đi thử đôi giày da đặt may, rồi dùng bữa với gỏi hoa chuối, thịt vịt, bánh mì và đùi gà nướng ngon hoàn hảo. Khi trống múa lân vang lên khắp phố phường nhân dịp Tết Trung thu, tôi hiểu vì sao Hội An luôn được xem là linh hồn của Việt Nam", nữ biên tập viên nhấn mạnh.

Ngày 3: TP.HCM – năng lượng không ngủ

TP.HCM khiến tôi choáng ngợp bởi nhịp sống nhanh và sức trẻ sôi động. Biên tập viên người Mỹ ăn phở rồi dạo chợ Bến Thành, mua vài đôi đũa gốm vẽ tay, rồi ghé Bưu điện Trung tâm TP. HCM và Dinh Độc Lập – nơi lưu giữ dấu ấn của lịch sử.

"Tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, tôi lặng người trước những hình ảnh và hậu quả của chất độc da cam", Ford kể.

Buổi tối, cả nhóm tham gia tour ẩm thực trên xe Vespa cổ. "Cảm giác lướt qua dòng người, gió lùa vào tóc thật phấn khích. Tôi thưởng thức đủ món: há cảo, nước mía ép dứa, chuối chiên rắc mè, và bánh xèo giòn rụm cuốn rau sống. Điểm dừng cuối là quán bánh mì nhỏ của một cụ ông – ổ bánh mì ngon nhất trong suốt hành trình", Ford cho biết.

Kết thúc ngày, họ xem xiếc và múa ở Nhà hát Lớn cho tới đêm muộn, cả nhóm ngồi nhấp whisky giữa tiếng nhạc jazz trong một quán bar và cảm nhận dư vị ngọt ngào khi khép lại hành trình 3 ngày tuyệt diệu ở Việt Nam.