Bên cạnh đó, ưu đãi phí vận chuyển cũng được áp dụng xuyên suốt chiến dịch, giúp người dùng tiết kiệm chi phí và tối ưu trải nghiệm mua sắm.

Siêu sale 11/11, Shopee tung Voucher Xtra giảm 20% lên đến 11 triệu đồng

Đáng chú ý, từ ngày 4 đến 11/11, người dùng có thể tham gia hoạt động mở hộp quà ngẫu nhiên trên nền tảng, với phần thưởng hấp dẫn gồm 111 điện thoại và hàng ngàn Shopee Xu. Chương trình áp dụng cho tất cả tài khoản Shopee hợp lệ theo quy định của chương trình.

Ngoài ưu đãi, Shopee còn triển khai nhiều hoạt động kết hợp giải trí, góp phần tăng mức độ gắn kết và hứng thú mua sắm trên nền tảng. Từ ngày 1/11, người dùng có thể gặp gỡ "Gia Đình Haha" qua series phái sinh mới "Bữa Cơm Haha" phát sóng lúc 20h mỗi ngày trên Shopee Video, mang đến nội dung giải trí gần gũi, gắn kết người xem trên không gian số.

Tiếp đó, đại tiệc âm nhạc kết hợp mua sắm "Sao Live Đỉnh Chóp" diễn ra lúc 20h ngày 10/11. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Karik, Anh Tú cùng host Neko Lê. Thêm nữa, sân khấu ứng dụng công nghệ trình diễn 6D Hologram, tạo nên trải nghiệm giải trí sống động ngay trên ứng dụng.

Hoạt động tương tác tiếp tục được đẩy mạnh vào ngày hôm nay 11/11, show "Sao Thì Sao" khuấy động bởi Jun Phạm, Duy Khánh và khách mời Isaac mang đến cho khán giả những giờ phút thư giãn, bên cạnh các hoạt động tương tác và săn ưu đãi.

Chưa dừng lại ở đó, chuỗi livestream Shopee Live sẽ tiếp tục sôi động với sự tham gia của hoa hậu Ngọc Châu, HannahOlala, Sam, Tuấn Dương và Lucie… mang khán giả đến hành trình mua sắm gắn liền với giải trí phong phú và đa dạng.

Không chỉ Shopee, trên không gian trực tuyến, siêu Sale 11/11 trở thành cuộc cạnh tranh lớn giữa các “ông lớn” khác như Lazada và TikTok Shop. Mỗi sàn đều tung chiến lược riêng, từ khuyến mãi khủng đến hoạt động giải trí kết hợp mua sắm nhằm thu hút người tiêu dùng.

Được biết, Lazada “tất tay” với ngân sách 25 triệu USD cho khu vực Đông Nam Á, triển khai chiến dịch kéo dài 14 ngày. Sàn mở rộng danh mục sản phẩm quốc tế từ Gmarket (Hàn Quốc) và Tmall (Trung Quốc), áp dụng chính sách miễn phí vận chuyển và hoàn tiền linh hoạt.

Đặc biệt, Lazada hợp tác với YouTube Shopping, tăng gấp đôi hoa hồng cho nhà sáng tạo nội dung nhằm khuếch đại sức lan tỏa của Siêu Sale 11/11 trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, TikTok Shop góp phần làm nóng Siêu Sale 11/11 bằng loạt voucher giảm 20%, flash sale 50% và chương trình freeship toàn sàn. Chuỗi livestream bán hàng liên tục trong 4 ngày 8 - 11/11 giúp TikTok Shop trở thành điểm đến ưa thích của người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z ưa chuộng mua sắm kết hợp giải trí.

Theo báo cáo, doanh số thương mại điện tử Việt Nam trong quý IV/2025 có thể đạt 105.000 tỷ đồng, tăng 1% so với quý III, với sản lượng khoảng 1,07 triệu sản phẩm. Nghiên cứu của Criteo cho thấy các sự kiện Siêu Sale 11/11, 12/12 hay Black Friday đều giúp doanh số tăng mạnh, nhưng 11/11 luôn dẫn đầu về lượng giao dịch và tương tác.



Siêu Sale 11/11 không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm mà còn tạo động lực cho doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh cuối năm. Các sàn thương mại điện tử đang tập trung đầu tư vào logistics, kho vận và dịch vụ giao hàng nhanh, giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm và tăng niềm tin khách hàng.



Hình thức livestream bán hàng ngày càng phổ biến, giúp người tiêu dùng vừa xem, vừa tương tác và mua hàng ngay trên sóng trực tiếp, tạo nên xu hướng mua sắm giải trí hiện đại.



Các chuyên gia dự báo, nhờ hiệu ứng Siêu Sale 11/11 và các chương trình khuyến mãi lớn cuối năm, tổng giá trị xuất bán trong ngành bán lẻ và thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 có thể tăng mạnh so với năm trước.



Với sức mua phục hồi, tâm lý chi tiêu tích cực và loạt chiến dịch quy mô lớn, Siêu Sale 11/11 được kỳ vọng sẽ phá kỷ lục doanh số, trở thành “Black Friday phiên bản Việt” và là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi kích cầu kinh tế cuối năm.