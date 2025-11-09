Giá bạc hôm nay 9/111 trong nước giảm nhẹ tại nhiều hệ thống giao dịch

Giá bạc hôm nay 9/11: Quay đầu giảm cả trong nước và thế giới, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 9/11 quay đầu giảm so với phiên trước, được niêm yết ở mức 1.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.908.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Mức giảm này phản ánh xu hướng chung trên thị trường kim loại quý, khi nhu cầu đầu tư tạm thời chững lại.

Khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hôm nay 9/11 trong nước cũng giảm ở cả hai chiều mua – bán. Cụ thể, giá bạc hiện được ghi nhận ở mức 1.580.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.610.000 đồng/lượng (bán ra), cho thấy mức điều chỉnh tương đối đồng đều giữa các đơn vị kinh doanh.

Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường bạc tiếp tục diễn biến tương tự Hà Nội khi đồng loạt giảm giá. Giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.582.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.615.000 đồng/lượng (bán ra). Việc giá giảm trên diện rộng cho thấy xu hướng điều chỉnh kỹ thuật đang lan tỏa trên thị trường trong nước, sau giai đoạn tăng khá mạnh ở những phiên đầu tháng 11.

Theo các nhà kinh doanh kim loại quý, nguyên nhân khiến giá bạc trong nước giảm chủ yếu đến từ ảnh hưởng của xu hướng giá thế giới, khi đồng USD tăng nhẹ trở lại và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Giá bạc hôm nay 9/11 trê thế giới giảm, giao dịch thận trọng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện cũng giảm ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Theo ghi nhận, bạc thế giới đang được giao dịch quanh mức 1.271.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.277.000 đồng/ounce (bán ra). Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương 48,19 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên liền trước.

Đà giảm này phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư sau chuỗi tăng giá mạnh hồi đầu tháng, khi các dữ liệu kinh tế Mỹ và châu Âu chưa mang lại tín hiệu rõ ràng về triển vọng nhu cầu kim loại quý trong ngắn hạn.



Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, giá bạc thế giới hiện đang trong giai đoạn củng cố sau khi đã trải qua những biến động lớn thời gian qua.

“Trong tuần vừa qua, giá bạc đã có thời điểm giảm mạnh, thậm chí rơi xuống dưới mức 47 USD/ounce, nhưng nhanh chóng bật tăng trở lại. Điều này cho thấy vùng giá quanh 47 USD/ounce vẫn là một ngưỡng hỗ trợ đáng tin cậy,” ông Lewis nhận định.

Chuyên gia này cho biết thêm, việc giá bạc bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng cho thấy lực mua đang quay trở lại, đặc biệt từ nhóm nhà đầu tư trung và dài hạn. Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ mốc 45 USD/ounce, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ điều chỉnh sâu hơn trước khi xác lập vùng cân bằng mới.

“Hiện tại, bạc đang giao dịch đi ngang trong biên độ hẹp, giúp thị trường ‘hạ nhiệt’ sau giai đoạn tăng nóng. Đây là thời điểm tích lũy cần thiết để xác định hướng đi rõ ràng hơn trong các tuần tới,” ông Lewis phân tích thêm.

Phân tích xu hướng: Lực mua yếu, thị trường chờ tín hiệu mới

Theo giới chuyên gia, diễn biến hiện nay của giá bạc phần lớn đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Cụ thể, đồng USD đang có dấu hiệu mạnh lên, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục duy trì quanh ngưỡng cao, gây áp lực lên giá bạc và vàng.

Ngoài ra, nhu cầu công nghiệp đối với bạc – đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất năng lượng mặt trời và linh kiện điện tử – tuy vẫn ở mức ổn định nhưng chưa đủ mạnh để đẩy giá lên cao trong ngắn hạn.

Một số chuyên gia cũng cho rằng, thị trường bạc đang “nghỉ ngơi” sau giai đoạn tăng mạnh, và điều này hoàn toàn bình thường trong các chu kỳ đầu cơ ngắn hạn. Nhiều nhà đầu tư hiện chọn chiến lược quan sát thay vì mua vào, chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về lộ trình lãi suất trong thời gian tới.

Dự báo giá bạc: Dao động trong biên độ hẹp, khả năng hồi phục về cuối tháng

Trong kịch bản tích cực, chuyên gia Christopher Lewis cho rằng giá bạc có thể duy trì dao động trong biên độ hẹp, khoảng 47 – 49 USD/ounce, trong một vài tuần tới. Sau đó, nếu kinh tế toàn cầu có tín hiệu phục hồi hoặc USD yếu đi, giá bạc có thể bật tăng trở lại, hướng đến ngưỡng kháng cự mạnh quanh 50 USD/ounce.

Ngược lại, trong kịch bản tiêu cực, nếu giá phá vỡ mốc hỗ trợ 45 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh sâu, đưa giá bạc về quanh 43 – 44 USD/ounce. Tuy nhiên, xác suất này hiện chưa cao do lực mua phòng vệ vẫn còn tương đối vững.

Các nhà phân tích tại Kitco và Investing.com cũng đưa ra quan điểm tương tự, nhận định rằng thị trường bạc đang trong giai đoạn củng cố lành mạnh. Việc giá giảm nhẹ hiện nay không phải tín hiệu tiêu cực, mà là cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn tích lũy dần khi giá về vùng hấp dẫn.



Giá bạc hôm nay 9/11 đồng loạt giảm ở cả thị trường trong nước và quốc tế, phản ánh xu hướng điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng mạnh. Dù giảm, nhưng các mức hỗ trợ quan trọng vẫn được giữ vững, cho thấy lực cầu tiềm năng vẫn hiện diện.

Trong ngắn hạn, thị trường bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp, trước khi xác định hướng đi mới tùy thuộc vào diễn biến của đồng USD, chính sách tiền tệ của Fed và nhu cầu công nghiệp.

Giới đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát các yếu tố kinh tế toàn cầu, đặc biệt là biến động lãi suất và chỉ số sức mạnh đồng USD (DXY), để có chiến lược đầu tư phù hợp trong giai đoạn thị trường đang chuyển từ “nóng” sang “tích lũy” như hiện nay.