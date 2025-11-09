Giá vàng hôm nay 9/11 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng miếng trong nước giữ nguyên mức 148,4 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 9/11: Vàng nhẫn BTMC giữ mức 148,8 triệu

Giá vàng miếng hôm nay

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này được giữ nguyên ở cả hai chiều mua - bán trong phiên giao dịch hôm qua.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này được giữ nguyên ở cả hai chiều mua - bán trong phiên giao dịch hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,3 – 145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả 2 chiều mua – bán.

Giá vàng hôm nay 9/11 trên thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận sáng nay giao ngay ở mức 4.000,18 USD/ounce, tăng nhẹ 5,14 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,358 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,15 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 21,25 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát mới nhất của Kitco New, giới chuyên gia Phố Wall tiếp tục thể hiện tâm lý thận trọng với xu hướng giá vàng trong ngắn hạn. Trong số 21 chuyên gia được hỏi, có 13 người (59%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới, 7 người (32%) dự đoán giá tăng và chỉ 2 người (9%) nhận định kim loại quý có thể giảm.

Trái ngược với sự dè dặt của giới phân tích, nhà đầu tư cá nhân lại tỏ ra lạc quan hơn. Cuộc thăm dò trực tuyến với 221 người tham gia cho thấy 55,7% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, 17,6% dự đoán giảm và 26,7% cho rằng thị trường sẽ giữ trạng thái ổn định.

Chuyên gia kỹ thuật cấp cao Jim Wyckoff của Kitco nhận định, lực mua gần đây đã giúp vàng thiết lập nền giá tương đối vững chắc. Tuy nhiên, để tạo ra một đợt tăng trưởng mạnh mẽ hơn, thị trường cần một “chất xúc tác” cơ bản mới, điều hiện vẫn chưa xuất hiện, khiến giá vàng nhiều khả năng vẫn dao động trong biên độ hẹp.

Dù vậy, không ít chuyên gia vẫn duy trì cái nhìn tích cực về triển vọng dài hạn của vàng. Ông Aaron Hill, Giám đốc phân tích thị trường của FP Markets cho rằng, rủi ro hiện nay vẫn “nghiêng về phía tăng”. Theo ông, kịch bản cơ bản là giá vàng có thể chạm mốc 4.200 USD/ounce vào cuối năm 2025. Dẫu vậy, ông cũng cảnh báo nếu vàng xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 3.950 USD/ounce, xu hướng điều chỉnh về 3.900 USD hoặc thấp hơn hoàn toàn có thể xảy ra trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay 9/11 cho thấy vàng vẫn bị kẹt trong vùng “chờ đợi”, dao động quanh mốc tâm lý 4.000 USD/ounce. Đây là vùng giá mà thị trường cần thêm các tín hiệu rõ ràng từ chính sách lãi suất của Mỹ hoặc các dữ liệu kinh tế vĩ mô mới để bứt phá. Trong khi đó, lực mua của các quỹ đầu tư và ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ quan trọng cho kim loại quý.