Tin hot thị trường ngày 8/11: Cụ thể hóa lộ trình xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026

Cục Thuế vừa ban hành công văn số 4948/CT-NVT yêu cầu cơ quan thuế các địa phương khẩn trương triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, thực hiện theo Quyết định 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Đây là bước đi cụ thể nhằm xóa bỏ thuế khoán, đưa hộ kinh doanh vào diện quản lý theo phương thức kê khai từ ngày 1/1/2026.

Các cục thuế phải khảo sát, đối chiếu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh; phân nhóm theo mức độ sẵn sàng, triển khai khảo sát trực tiếp/ trực tuyến và tổng hợp dữ liệu tự động để theo dõi tiến độ toàn quốc. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm: đào tạo công chức, phối hợp chính quyền và các tổ chức để hướng dẫn kê khai, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và ứng dụng Etax Mobile.

Cục Thuế yêu cầu phân loại hộ theo quy mô doanh thu, bảo đảm 100% kê khai, nộp thuế điện tử; thành lập Ban chỉ đạo và kế hoạch từng giai đoạn. Hoàn tất khảo sát, hoàn thiện dữ liệu trước 15/11/2025. Thuế trưởng địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, xử lý vướng mắc và điều phối nhân lực, tuyệt đối không gây phiền hà người nộp thuế.

Tin hot thị trường ngày 8/11: Hơn 190.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường từ đầu năm

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 10, cả nước có gần 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, 11.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 6.065 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 6.771 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 4.536 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung từ đầu năm, có 255.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng là 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 98,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 190.600, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Trung bình, một tháng có 19.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tin hot thị trường ngày 8/11: Mỹ giảm 70% giá các 'thần dược' giảm cân

Mỹ vừa đạt thỏa thuận với Eli Lilly và Novo Nordisk để giảm mạnh giá các thuốc “thần dược” giảm cân/tiểu đường nhóm GLP-1. Tại họp báo ở Nhà Trắng ngày 6/11 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump công bố chương trình TrumpRx giúp kéo giá Wegovy và Ozempic từ mức 1.000–1.350 USD xuống khoảng 350 USD/tháng cho người mua tiền mặt; nhiều mức giá ưu đãi khác sẽ được áp dụng theo lộ trình.

Theo thỏa thuận, Medicare và Medicaid lần đầu có thể chi trả điều trị béo phì bằng GLP-1, với giá cho chương trình khoảng 245 USD/tháng; người thụ hưởng Medicare đồng chi trả 50 USD/tháng. Các phiên bản thuốc uống (nếu được FDA phê duyệt) dự kiến có giá khởi điểm khoảng 149 USD/tháng. Một số thuốc khác như insulin phổ biến, Trulicity (tiểu đường) hay Emgality (đau nửa đầu) cũng được giảm giá khi mua qua TrumpRx.

Chính quyền kỳ vọng động thái này mở rộng tiếp cận điều trị cho hàng triệu người Mỹ và tạo áp lực để giá thuốc tại Mỹ tiến gần mặt bằng quốc tế, song các chuyên gia lưu ý mức giá mới có thể vẫn là gánh nặng với một bộ phận người bệnh và còn chờ chi tiết triển khai từ 2026.