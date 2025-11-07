Giá vàng nhẫn vàng miếng hôm nay 7/11

Giá vàng nhẫn vàng miếng hôm nay 7/11 tăng so với hôm qua. Cụ thể như sau:

Giá vàng nhẫn vàng miếng hôm nay 7/11: Tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng hôm nay 7/11:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng nhẫn hôm nay 7/11:

Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán trong phiên giao dịch hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,3 – 145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán.

Giá vàng hôm nay 7/11 trên thế giới: Vàng biến động nhẹ, chịu sức ép từ kỳ vọng lãi suất và kinh tế Mỹ

Giá vàng thế giới sáng nay (7/11) mở đầu phiên giao dịch tại thị trường châu Á với xu hướng giảm nhẹ, sau đó bật tăng trở lại nhờ lực mua vào cuối phiên. Theo ghi nhận, giá vàng giao ngay mở cửa ở mức 3.977,09 USD/ounce, giảm 2,14 USD/ounce so với thời điểm mở cửa phiên trước (3.979,23 USD/ounce).

Sau gần 30 phút giao dịch, vào lúc 6 giờ 25 (giờ Hà Nội), giá vàng giao ngay đã phục hồi lên 3.985,18 USD/ounce, tăng 8,09 USD/ounce so với mức mở cửa. Trong ngày 6/11, giá vàng dao động trong biên độ 3.964,66 – 4.019,70 USD/ounce, thể hiện sự giằng co rõ rệt giữa phe mua và bán.



Thị trường vàng quốc tế đang bước vào giai đoạn ổn định tương đối, nhưng vẫn chịu tác động mạnh từ tình hình chính trị – kinh tế tại Mỹ. Việc Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa kéo dài – được cho là đợt dài nhất trong lịch sử – khiến giới đầu tư lo ngại về sự bất ổn tài chính.

Sự đình trệ của chính phủ đã khiến nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng không được công bố đúng hạn, buộc nhà đầu tư phải dựa vào chỉ số tư nhân để đánh giá tình hình, qua đó làm gia tăng mức độ bất định về triển vọng kinh tế Mỹ.

Bên cạnh đó, báo cáo việc làm ADP công bố gần đây cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ tạo thêm 42.000 việc làm trong tháng 10, gần gấp đôi dự báo trước đó. Con số này khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất trong tháng 12 suy yếu, gây sức ép giảm giá tạm thời lên vàng – vốn nhạy cảm với biến động lãi suất.

Thêm vào đó, việc Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét tính hợp pháp của các mức thuế được áp dụng trong thời ông Trump cũng khiến thị trường tài chính thêm phần thận trọng. Nếu có thay đổi chính sách thuế, hệ quả có thể lan sang chính sách thương mại, lạm phát và tỷ giá, tác động gián tiếp đến giá vàng.

Nhu cầu đầu tư chậm lại, nhưng vàng vẫn được hỗ trợ từ các yếu tố dài hạn

Mặc dù chịu áp lực ngắn hạn từ dữ liệu kinh tế Mỹ, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng của vàng. Theo ING Bank, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu cùng xu hướng tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn sẽ tiếp tục là hai động lực lớn hỗ trợ kim loại quý này trong trung và dài hạn, đặc biệt khi rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, báo cáo mới nhất từ JPMorgan cho thấy dòng vốn đầu tư vào quỹ ETF vàng đã giảm tốc trong quý IV/2025, sau giai đoạn tăng mạnh hồi đầu năm. Tính từ ngày 21/10, lượng vàng nắm giữ qua các quỹ ETF giảm gần 2%, dù vẫn cao hơn so với cuối tháng 9.

JPMorgan nhận định, dù dòng tiền vẫn duy trì ở mức dương, nhưng tốc độ tăng đã yếu hơn đáng kể so với quý III, khi tổng lượng đầu tư vào vàng thỏi, vàng xu và ETF đạt gần 540 tấn, tương đương 60 tỷ USD, cao hơn mức 50 tỷ USD ghi nhận trong hai quý đầu năm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang tạm thời thận trọng, chờ tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Fed.

Thị trường vàng toàn cầu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Sau hai tuần giảm liên tiếp, thị trường vàng hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh tích lũy, khi giá đi ngang để tìm điểm cân bằng mới. Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định tâm lý thị trường đã chuyển từ hưng phấn sang thận trọng. Giới đầu tư hiện tập trung vào các yếu tố như: kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed, áp lực tài khóa, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương trong năm 2025.

Ngoài ra, mùa lễ hội tại Ấn Độ – thời điểm tiêu thụ vàng nữ trang lớn nhất thế giới – đang dần khép lại. Dù nhu cầu trong giai đoạn này giúp thị trường vàng sôi động, nhưng sau lễ hội, thị trường thường bước vào giai đoạn trầm lắng, trước khi ổn định trở lại vào cuối năm.

Trung Quốc: Chính sách thuế thay đổi nhưng nhu cầu vật chất vẫn bền vững

Tại Trung Quốc – thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, chính sách thuế VAT mới khiến một số nhà bán lẻ trang sức mất ưu đãi thuế, kéo chi phí bán lẻ tăng nhẹ. Tuy nhiên, các sản phẩm vàng đầu tư như vàng thỏi, tiền xu và ETF vẫn được miễn thuế VAT, giúp duy trì nhu cầu đầu tư vật chất ở mức kỷ lục.

Cùng lúc, lượng nắm giữ vàng của các quỹ ETF tăng mạnh trong đợt giá leo thang gần đây, trong khi hợp đồng tương lai vàng chỉ ghi nhận sự giảm nhẹ ở vị thế mua dài hạn, chứ không xảy ra hiện tượng bán tháo ồ ạt. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn vững vàng, kỳ vọng vào triển vọng dài hạn tích cực.

Ngân hàng trung ương tiếp tục gom vàng – động lực giữ giá ổn định

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council), trong quý III/2025, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 220 tấn vàng, nâng tổng lượng mua từ đầu năm lên 634 tấn, gần bằng mức kỷ lục của năm ngoái. Đây là nhân tố quan trọng giúp hạn chế đà giảm giá trong bối cảnh nhiều thị trường tài chính biến động mạnh.

Nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương tiếp tục được lý giải bởi ba yếu tố chính: nỗi lo về nợ công toàn cầu, rủi ro giảm giá tiền tệ và chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed. Những yếu tố này đều đang thúc đẩy các quốc gia đa dạng hóa dự trữ ngoại hối bằng vàng.



Xét về khía cạnh kỹ thuật, đợt giảm hiện nay được đánh giá mang tính điều chỉnh và tích lũy hơn là đảo chiều. Ông Ole Hansen cho rằng, các chu kỳ tích lũy trong quá khứ thường kéo dài vài tháng, sau đó là giai đoạn tăng mạnh. Nếu kịch bản này lặp lại, vàng có thể duy trì xu hướng đi ngang trong ngắn hạn, trước khi bứt phá trở lại vào đầu năm 2026.

Các yếu tố nền tảng như nợ công toàn cầu, lạm phát cao và nhu cầu trú ẩn được kỳ vọng sẽ kích hoạt làn sóng tăng giá mới cho kim loại quý này trong năm tới.



Giá vàng hôm nay 7/11 cho thấy xu hướng dao động hẹp, chịu ảnh hưởng từ dữ liệu kinh tế Mỹ và tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Tuy nhiên, với nền tảng hỗ trợ vững chắc gồm mua ròng của ngân hàng trung ương, rủi ro tài chính – địa chính trị toàn cầu và nhu cầu trú ẩn an toàn, vàng vẫn được đánh giá là tài sản hấp dẫn trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh Fed chưa đưa ra tín hiệu cắt giảm lãi suất rõ ràng.

