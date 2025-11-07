'Đại bàng' nào đầu tư vào Việt Nam lớn nhất hiện nay?
Việt Linh
07/11/2025 3:17 PM (GMT+7)
Các tỉnh thành thu hút FDI đạt hàng tỷ USD, nổi bật Bắc Ninh, TP.HCM, Hải Phòng với lĩnh vực chế biến, bất động sản và công nghiệp.
Số liệu từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho thấy, Việt Nam thu hút hơn 31,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 10 tháng. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 3,76 tỷ USD, chiếm 26,7% tổng vốn đăng ký cấp mới.
Đáng chú ý, vốn thực hiện cũng ước đạt 21,3 tỷ USD, cao nhất 5 năm qua. Xét về vốn đăng ký cấp mới, 3.321 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 14 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 7,6% về số vốn đăng ký.
Bên cạnh đó, 1.206 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 12,1 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.918 lượt, tổng giá trị góp vốn 5,34 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.
Lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất tiếp tục là công nghiệp chế biến, chế tạo. Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 16,37 tỷ USD, chiếm 62,5% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.
Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5,3 tỷ USD, chiếm 20,3%; các ngành còn lại đạt 4,49 tỷ USD, chiếm hơn 17%.
Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 3,76 tỷ USD, chiếm 26,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Trung Quốc 3,2 tỷ USD, chiếm 22,8%. Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Thụy Điển đều đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Về địa bàn đầu tư, Bắc Ninh dẫn đầu về thu hút vốn FDI cấp mới, đạt hơn 1,7 tỷ USD, với 321 dự án. Địa phương này ưu tiên các dự án công nghệ cao, có khả năng nộp ngân sách lớn. Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, Bắc Ninh tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2024, 2025; chỉ đạo hoàn thiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp nhằm tạo quỹ đất sạch.
Đứng thứ hai là TPHCM với tổng vốn FDI cấp mới đạt trên 1,6 tỷ USD. Hải Phòng ở vị trí thứ 3, với hơn 1,5 tỷ USD, tiếp đến có Hưng Yên, Gia Lai, Đồng Nai, Ninh Bình lần lượt là các địa phương có tổng vốn FDI cấp mới trên 1 tỷ USD trong 10 tháng.
Liên quan đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, 10 tháng có 148 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 742,8 triệu USD, tăng 72,8% so với cùng kỳ năm trước. 28 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 358,2 triệu USD, gấp 8,3 lần.
Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 1,1 tỷ USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
