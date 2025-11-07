Giá bạc hôm nay 7/11 trong nước tăng mạnh tại nhiều hệ thống kinh doanh

Giá bạc hôm nay 7/11: Bật tăng tại nhiều hệ thống, thị trường quốc tế ghi nhận xu hướng phục hồi nhẹ

Theo ghi nhận, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay 7/11 ở mức 1,863 triệu đồng/lượng mua vào và 1,921 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội, tăng nhẹ so với phiên giao dịch liền trước.

Tại các cơ sở kinh doanh khác ở khu vực Hà Nội, bạc 99,9 hiện được giao dịch quanh mức 1,589 – 1,618 triệu đồng/lượng, trong khi bạc 99,99 dao động ở 1,596 – 1,626 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, thị trường TP Hồ Chí Minh cũng ghi nhận mức giá tương tự, dao động từ 1,590 – 1,624 triệu đồng/lượng, tức tăng khoảng 5.000 – 6.000 đồng/lượng so với ngày 6/11.

Đáng chú ý, bạc thỏi Phú Quý loại 999 được niêm yết ở mức 49,68 – 51,23 triệu đồng/kg, cho thấy nhu cầu mua vào của thị trường đang có xu hướng tăng nhẹ. Theo các doanh nghiệp kim hoàn, sức mua bạc vật chất trong dân vẫn duy trì ổn định, trong khi nhóm nhà đầu tư đầu cơ đang gia tăng giao dịch do giá kim loại quý khác như vàng vẫn duy trì quanh vùng cao.

Giới chuyên gia nhận định, sự gia tăng của giá bạc trong nước những ngày gần đây không chỉ xuất phát từ yếu tố tỷ giá và chi phí nhập khẩu, mà còn đến từ tâm lý “ăn theo” đà tăng của vàng thế giới, khi nhiều nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội trong nhóm tài sản kim loại quý giá thấp hơn.

Giá bạc hôm nay 7/11 trên thế giới: Bạc phục hồi nhẹ, hướng tới vùng giá ổn định

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 7/11 được niêm yết quanh mức 47,78 USD/ounce, tăng 0,14 USD so với phiên sáng 6/11.

Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,279 triệu đồng/ounce mua vào và 1,284 triệu đồng/ounce bán ra, cho thấy xu hướng tăng nhẹ nhưng ổn định.

Giá bạc phục hồi trong bối cảnh đồng USD tăng nhẹ và lợi suất trái phiếu Mỹ hầu như không thay đổi. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức 4,083%, trong khi trái phiếu kỳ hạn 2 năm ở 3,572%. Đây là tín hiệu cho thấy giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát sao các diễn biến của nền kinh tế Mỹ trước khi xác lập xu hướng mới.

Phân tích từ chuyên gia: Thị trường đang “thận trọng chờ đợi” tín hiệu từ FED

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk của FX Empire, thị trường bạc hiện vẫn ở trạng thái khá “trầm lắng” sau khi báo cáo việc làm tư nhân ADP công bố kết quả gây bất ngờ.

“Giá bạc và vàng đang dao động trong biên độ hẹp khi nhà đầu tư tiếp nhận những tín hiệu trái chiều từ thị trường lao động Mỹ và điều chỉnh lại kỳ vọng về khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 12. Mặc dù hai kim loại quý này đã hưởng lợi từ kỳ vọng nới lỏng chính sách ở đầu tuần, song dữ liệu mới khiến giới đầu tư trở nên thận trọng hơn,” ông Hyerczyk nhận định.

Ông cũng cho biết thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu cân bằng hơn, qua đó có thể khiến FED không còn lý do để tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, sự suy yếu của nhóm doanh nghiệp nhỏ lại phản ánh xu hướng hạ nhiệt của thị trường việc làm, một tín hiệu đáng chú ý có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng tăng trưởng kinh tế trong quý IV.

Điều đáng nói là bạc vẫn phục hồi nhẹ dù đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu gần như đứng yên – điều thường gây áp lực giảm lên giá kim loại quý. Diễn biến này cho thấy lực mua bắt đáy và tâm lý trú ẩn an toàn vẫn đang hỗ trợ thị trường bạc.

Triển vọng ngắn hạn: Bạc vẫn có “dư địa tăng”, nhưng biến động khó lường

Các chuyên gia phân tích nhận định, xu hướng tăng của bạc trong ngắn hạn vẫn được củng cố nhờ hai yếu tố chính:

Kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ từ FED, có thể diễn ra vào tháng 12 nếu các chỉ báo kinh tế Mỹ tiếp tục hạ nhiệt.

Tâm lý trú ẩn an toàn của nhà đầu tư trước bất ổn địa chính trị và rủi ro suy thoái nhẹ tại Mỹ.

Trong kịch bản FED tạm dừng nâng lãi suất hoặc phát tín hiệu cắt giảm, bạc cùng với vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục hưởng lợi. Ngược lại, nếu dữ liệu lạm phát tháng 10 công bố tuần tới cao hơn dự kiến, đà tăng của bạc có thể tạm thời chững lại do áp lực từ đồng USD mạnh lên.

Trên bình diện kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng ngưỡng 48 USD/ounce hiện đang là vùng kháng cự quan trọng của bạc. Nếu giá vượt qua mốc này, xu hướng tăng có thể được củng cố với mục tiêu hướng đến 49,5 – 50 USD/ounce trong trung hạn. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 47,2 USD/ounce, khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Đánh giá tổng quan: Bạc vẫn là lựa chọn đáng chú ý trong danh mục kim loại quý

Giới đầu tư trong nước hiện vẫn duy trì sự quan tâm nhất định đối với bạc, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng đã tăng mạnh suốt nhiều phiên và tiệm cận ngưỡng cao lịch sử. Với mức giá hiện nay, bạc được xem là lựa chọn thay thế hợp lý cho nhà đầu tư muốn tiếp cận nhóm tài sản kim loại quý nhưng có giá trị giao dịch thấp hơn.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng bạc trong các lĩnh vực công nghiệp và năng lượng sạch, đặc biệt là sản xuất pin mặt trời, cũng đang gia tăng, tạo thêm lực đỡ dài hạn cho giá bạc toàn cầu. Theo dự báo của Hiệp hội Bạc Thế giới (Silver Institute), năm 2025, nhu cầu bạc công nghiệp có thể tăng thêm từ 3 – 5% so với năm nay, chủ yếu đến từ lĩnh vực năng lượng tái tạo và điện tử.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 7/11 đang trong giai đoạn phục hồi ổn định, được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu vật chất duy trì tích cực. Dù vẫn có những yếu tố bất định từ thị trường tài chính toàn cầu, song bạc vẫn được giới phân tích đánh giá là kênh đầu tư tiềm năng trong giai đoạn cuối năm 2025 – thời điểm mà thị trường đang dần thích ứng với mặt bằng lãi suất mới và xu hướng chuyển dịch tài sản sang các kênh an toàn hơn.