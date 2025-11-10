Tin hot thị trường ngày 10/11: Gạo ST25 lần thứ 3 đạt giải nhất “Gạo ngon nhất thế giới"

Ngày 9/11, tại Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu lần thứ 17 do The Rice Trader tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia, gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam và Gạo Phka Romdoul của Campuchia xuất sắc cùng giành giải Nhất cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025.

Như vậy, tính đến nay, gạo ST25 đã 3 lần lên ngôi vương tại cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới". Trước đó, năm 2019, tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” được tổ chức tại Manila, Philippines, gạo ST25 đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký đến từ các quốc gia có truyền thống trồng lúa gạo lâu đời để lần đầu tiên giành được ngôi vị quán quân. Năm 2023, ST25 tiếp tục khẳng định vị thế khi lần thứ 2 giành giải thưởng này (giải nhất).

Với việc liên tục nằm trong nhóm những loại gạo ngon nhất thế giới qua nhiều năm, gạo Ông Cua ST25 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trên bản đồ gạo thế giới.

Tin hot thị trường ngày 10/11: TP.HCM chấp thuận 54 khu đất làm dự án thí điểm nhà ở thương mại

UBND TP.HCM vừa có thông báo chấp thuận cho 54 khu đất được thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại. Các khu đất này không phải 100% đất ở mà bao gồm cả đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp.

Trong đó, khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (trước sắp xếp) chiếm phần lớn với 48 dự án, khu vực TP.HCM (trước sắp xếp) chỉ có 6 dự án.

Thông báo này là căn cứ để các doanh nghiệp bất động sản và các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội, Nghị định số 75/2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tin hot thị trường ngày 10/11: Honda thu hồi hơn 400.000 xe Civic do lỗi kỹ thuật nguy hiểm

Ảnh minh họa

Hãng xe Honda thu hồi hơn 400.000 chiếc Civic do lỗi kỹ thuật có thể khiến bánh xe rời ra khi đang di chuyển. Theo báo The Hill, đợt thu hồi tự nguyện này ảnh hưởng đến 406.000 xe Honda Civic - dòng xe sedan thể thao nổi tiếng của Honda thuộc các đời từ 2016 đến 2021.

Hãng xe Honda cho biết, nguyên nhân xuất phát từ lỗi của nhà cung cấp linh kiện, có thể khiến ốc bánh xe bị lỏng và tách ra.

Honda cho biết chỉ một số lượng nhỏ xe, khoảng 3.276 chiếc, thực sự được lắp bánh xe có khả năng bị lỗi, nhưng hãng khuyến khích tất cả chủ xe Civic thuộc diện thu hồi mang xe đến đại lý Honda được ủy quyền để kiểm tra. Nếu phát hiện vấn đề, đại lý sẽ thay thế bánh xe miễn phí cho khách hàng.