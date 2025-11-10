Giá vàng hôm nay 10/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 10/11: Giằng co quanh quẩn, thị trường chờ một "cú hích"

Giá vàng hôm nay 10/11 theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng miếng trong nước giữ nguyên mức bán 148,4 triệu đồng so với tuần trước.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với mở đầu tuần trước.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng hôm nay 10/11, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với 7 ngày trước.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này được giữ nguyên ở cả hai chiều mua - bán trong phiên giao dịch hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,3 – 145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả 2 chiều mua – bán.

Giá vàng hôm nay 10/11 trên thế giới: Duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce, giới đầu tư chờ cú hích mới

Theo Kitco, giá vàng hôm nay 10/11 trên thế giới giao ngay được ghi nhận ở mức 4.000,18 USD/ounce, tăng 3,9 USD/ounce so với cùng thời điểm tuần trước. Với tỷ giá quy đổi tại Ngân hàng Vietcombank (26.358 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,15 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).



Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng quốc tế gần như đi ngang so với đầu tuần, tiếp tục dao động quanh ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce. Các chuyên gia nhận định, nền tảng cơ bản của vàng vẫn vững chắc nhưng thị trường đang thiếu những yếu tố mới đủ mạnh để thúc đẩy đà tăng.

Tình hình chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài khiến việc đánh giá sức khỏe nền kinh tế trở nên khó khăn, làm dấy lên tâm lý lo ngại trong giới đầu tư. Trong bối cảnh bất ổn này, vàng vẫn giữ vai trò là kênh trú ẩn an toàn, giúp giá duy trì ở vùng cao.



Theo dữ liệu mới nhất, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã mua thêm vàng trong tháng 10, đánh dấu 12 tháng liên tiếp gia tăng dự trữ. Tính đến cuối tháng, lượng vàng nắm giữ đạt 74,09 triệu ounce, tăng nhẹ so với 74,06 triệu ounce hồi tháng 9, tương ứng cao hơn 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị tổng dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 297,21 tỷ USD, tăng so với mức 283,29 tỷ USD của tháng trước. Động thái mua ròng liên tục này cho thấy Bắc Kinh tiếp tục chiến lược đa dạng hóa tài sản dự trữ, giảm dần sự phụ thuộc vào đồng USD.



Theo báo cáo quý III/2025 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 220 tấn vàng trong ba tháng gần đây. Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan là ba quốc gia dẫn đầu xu hướng này, nhằm củng cố dự trữ và hạn chế rủi ro từ biến động tiền tệ quốc tế.

Chuyên gia nhận định, nhu cầu mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương là động lực chính giữ giá vàng ổn định, bất chấp biến động trên thị trường tài chính. Dự kiến xu hướng tích trữ vàng này sẽ kéo dài đến hết năm 2025 khi các nền kinh tế tiếp tục phòng ngừa rủi ro từ lạm phát và địa chính trị.



Theo Tavi Costa, đối tác kiêm chiến lược gia vĩ mô tại Crescat Capital, ngân hàng trung ương đang mua vàng với tốc độ cao nhất trong 50 năm, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong khi đó, dự trữ vàng của Mỹ lại đang ở mức thấp nhất gần một thế kỷ.

Sự chênh lệch này có thể buộc Washington phải xem xét lại chính sách vàng, khi vai trò của kim loại quý ngày càng lớn trong hệ thống tài chính quốc tế. Costa nhấn mạnh, vàng đang trở lại vị thế trung tâm trong cấu trúc tài chính toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh USD suy yếu và nợ công Mỹ tiếp tục leo thang.

Giá bạc cũng đang hướng đến giai đoạn bứt phá

Không chỉ vàng, giá bạc cũng được dự báo sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh. Costa dự đoán, bạc có thể đạt 40 USD/ounce – mức cao nhất trong nhiều quý gần đây. Ông cho rằng mô hình kỹ thuật “cốc tay cầm” đang hình thành, cho thấy tín hiệu tăng rõ ràng khi nguồn cung bạc khan hiếm trong khi nhu cầu công nghiệp và đầu tư ngày càng mở rộng.

Trước diễn biến này, Costa khuyến nghị nhà đầu tư nên tái cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng ở cổ phiếu công nghệ và tăng đầu tư vào hàng hóa, kim loại quý cũng như thị trường mới nổi. Ông lưu ý thêm rằng những nhà đầu tư lớn như Warren Buffett hiện đang nắm giữ lượng tiền mặt lớn, có thể đang chờ đợi cơ hội để phân bổ lại vốn khi chu kỳ tài chính chuyển hướng.

Dự báo giá vàng tuần tới: Dao động quanh 4.000 USD/ounce

Theo khảo sát của Kitco News, trong số 21 chuyên gia Phố Wall, có 13 người (59%) giữ quan điểm trung lập về giá vàng trong ngắn hạn, 7 người (32%) dự báo vàng sẽ tăng giá, và chỉ 2 người (9%) cho rằng giá sẽ giảm.

Khảo sát trực tuyến với 221 nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy tâm lý tích cực vẫn chiếm ưu thế: 123 người (55,7%) kỳ vọng giá tăng, 59 người (26,7%) giữ thái độ trung lập và 39 người (17,6%) dự đoán giá giảm.

Các chuyên gia dự đoán, trong vài tuần tới, giá vàng nhiều khả năng sẽ dao động quanh mốc 4.000 USD/ounce, song xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về phía tăng.

Chuyên gia quốc tế nhận định: Vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn

Bà Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa của Commerzbank, cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp, khi các bất ổn thương mại toàn cầu vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Mặc dù đồng USD đang phục hồi, bà Lambrecht vẫn đánh giá vàng là kênh trú ẩn hàng đầu, nhất là khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ cắt giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến. Điều này có thể tạo cú hích đáng kể cho giá vàng khi các dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trở lại.

Trong khi đó, ông Michael Brown, chuyên gia thị trường cấp cao tại Pepperstone, nhận định giá vàng hiện dao động trong vùng 3.900 – 4.400 USD/ounce, với mốc 4.000 USD/ounce vẫn là rào cản khó vượt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tiềm năng tăng vẫn lớn hơn rủi ro giảm, do nhu cầu trú ẩn và tích trữ từ các tổ chức tài chính vẫn ở mức cao.

Triển vọng dài hạn: Giá vàng có thể đạt đỉnh lịch sử nếu Mỹ định giá lại dự trữ

Theo báo cáo mới nhất của Crescat Capital, nếu Mỹ định giá lại lượng vàng dự trữ quốc gia so với tổng nợ công 36 nghìn tỷ USD, giá vàng có thể đạt mức cao kỷ lục chưa từng có.

Hiện tại, giá trị vàng dự trữ của Mỹ chỉ chiếm khoảng 2% so với lượng trái phiếu chính phủ đang lưu hành, trong khi tỷ lệ này từng ở 17% trong thập niên 1970 và 40% trong thập niên 1940.

Costa tính toán: “Nếu quay lại tỷ lệ 17%, giá vàng có thể đạt 25.000 USD/ounce; còn nếu trở lại mức 40%, giá có thể chạm 55.000 USD/ounce.”

Ông nhấn mạnh, đây không phải là mục tiêu cụ thể, mà là minh chứng cho tiềm năng định giá lại khổng lồ của vàng trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu đang tái cấu trúc.



Giá vàng hôm nay 10/11 duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/ounce, phản ánh sự ổn định của kim loại quý giữa bất ổn kinh tế toàn cầu. Dù thiếu chất xúc tác tăng mạnh trong ngắn hạn, vàng vẫn giữ vai trò tài sản phòng thủ chiến lược. Các yếu tố như chính sách tiền tệ nới lỏng, hoạt động mua ròng của ngân hàng trung ương, và nhu cầu đầu tư toàn cầu sẽ tiếp tục là động lực chính, định hình xu hướng tăng giá dài hạn của vàng trong thời gian tới.