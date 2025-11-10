Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2025
Theo TTXVN
10/11/2025 10:26 AM (GMT+7)
Sự kiện Online Friday 2025 từ 13-17/11 với nhiều khuyến mãi, hội thảo, trải nghiệm giúp người tiêu dùng mua sắm an toàn, chính hãng.
Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 hứa hẹn trở thành sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất năm, mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.
Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 17/11/2025 trên phạm vi toàn quốc với nhiều chương trình khuyến mãi lớn.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia diễn ra các sự kiện phong phú như: Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2025; Chuỗi sự kiện Livestream Online Friday 2025 trên các nền tảng và ứng dụng nhằm cung cấp kiến thức và thông tin chuyên sâu giúp người tiêu dùng nhận biết, phân biệt hàng thật, hàng giả; phiên Mega Live do Ban Tổ chức thực hiện, trình diễn trực quan và hướng dẫn chi tiết cách phân biệt hàng thật, hàng giả, qua đó nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện sản phẩm chính hãng cho người tiêu dùng; Không gian trải nghiệm và triển lãm sản phẩm chính hãng cùng các giải pháp chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp…
Với quy mô toàn quốc, Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 hứa hẹn trở thành sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất năm, mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng./.
