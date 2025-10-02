Tin hot thị trường ngày 2/10: Những loại bánh Trung thu nào đang bán chạy trên Shopee, TikTok Shop, Lazada?

Tin hot thị trường ngày 2/10: Những thương hiệu bánh Trung thu nào đang bán chạy trên Shopee, TikTok Shop, Lazada?

Theo báo cáo của Metric.vn, từ 24/8 đến 22/9, tổng doanh số bánh Trung thu trên bốn sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 51,7 tỷ đồng, tương ứng 796.000 sản phẩm được tiêu thụ. TikTok Shop chiếm ưu thế với gần 30 tỷ đồng, vượt Shopee (20,5 tỷ đồng) và bỏ xa Lazada (1,3 tỷ đồng) cùng Tiki (34,6 triệu đồng).

Phân khúc giá 50.000–100.000 đồng được ưa chuộng nhất, mang về hơn 15 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm giá rẻ 10.000–50.000 đồng cũng đạt trên 10 tỷ, trong đó TikTok Shop đóng góp 8,1 tỷ đồng. Trái lại, bánh cao cấp trên 2 triệu đồng hầu như không có doanh thu.

Top 10 thương hiệu dẫn đầu chiếm gần 60% doanh số, với Kinh Đô áp đảo (34,1%), tiếp đến là Lâm Thủy (26,2%), Tân Dân Lợi (17,9%) và Thanh Dung (9,4%). Các sản phẩm phổ thông như bánh nướng 35.000–55.000 đồng và combo mochi trứng muối 100.000–130.000 đồng bán chạy hơn hẳn, trong khi các hộp bánh cao cấp chỉ tiêu thụ ở mức hạn chế.

Tin hot thị trường ngày 2/10: 4 trường hợp được miễn phí, lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 86/2025/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 12/10/2025, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan, lệ phí hàng hóa và phương tiện vận tải quá cảnh. Điểm đáng chú ý là nhiều trường hợp được miễn hoàn toàn phí, lệ phí khi làm thủ tục hải quan.

Theo Điều 3, bốn nhóm đối tượng chính sẽ được hưởng chính sách miễn phí, gồm: Thứ nhất, hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân trong định mức được miễn thuế; quà biếu vì mục đích nhân đạo, từ thiện; đồ dùng theo quy chế miễn trừ ngoại giao; hành lý mang theo người. Thứ hai, hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới trong định mức miễn thuế. Thứ ba, phương tiện vận tải của cư dân biên giới được quản lý bằng sổ theo dõi thay cho tờ khai hải quan. Thứ tư, hàng hóa, phương tiện quá cảnh, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được miễn phí theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo cam kết của Chính phủ.

Quy định mới được kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng cam kết quốc tế.

Tin hot thị trường ngày 2/10: 9 tháng, xử lý hơn 15.500 vụ vi phạm thương mại

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương cho biết, trong 9 tháng năm 2025, lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị chức năng đã phát hiện, xử lý 15.544 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Số tiền thu nộp ngân sách gần 216 tỷ đồng, trong đó xử phạt vi phạm hành chính hơn 191 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 211 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 133 vụ có dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan điều tra.

Các đối tượng thường lợi dụng đường biên giới, cảng biển, đường hàng không để vận chuyển xăng dầu, vàng, rượu, bia, thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, may mặc, điện tử, đồ gia dụng… Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra sự chồng chéo trong quản lý, đặc biệt với các mặt hàng sữa, dầu ăn, cùng tình trạng thiếu minh bạch trong công bố chất lượng sản phẩm, tạo kẽ hở cho gian lận.

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, năm 2025 là năm cuối triển khai Đề án chống hàng giả trên môi trường số. Bộ Công Thương đang xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo, trọng tâm là hoàn thiện Luật Thương mại điện tử và ban hành quy định về truy xuất nguồn gốc hàng hóa từ năm 2026.