Tin hot thị trường ngày 30/9: Thông tin mới vụ sữa HIUP giả

Ngày 29/9, tại cuộc thông báo kết quả phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can trong vụ án buôn bán hàng giả tại Công ty Z Holding (sản xuất sữa giả HIUP) với 2 tội danh: sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán. Cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản; triển khai văn bản tạm dừng giao dịch chuyển nhượng 8 bất động sản của 3 bị can; tạm giữ 5 ô tô; thu giữ số tiền trên 50 tỉ đồng.

Điều tra ban đầu xác định "sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm ba loại là 420, 650 và 800 gam. Ngoài ra sản phẩm còn có một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại nhà máy Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến 5/3/2025.

Cơ quan điều tra xác định các sản phẩm đều không đảm bảo thành phần và hàm lượng chất dinh dưỡng như bản đăng ký công bố sản phẩm. Như vậy theo quy định hiện hành, các sản phẩm trên là hàng giả.

Tin hot thị trường ngày 30/9: Việt Nam giao dịch hơn 600 triệu USD tiền mã hoá mỗi ngày

Báo cáo của Chainalysis cho thấy giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025, khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của tiền mã hóa. Giá trị giao dịch on-chain tăng gấp 3 lần, đạt đỉnh 244 tỷ USD cuối năm 2024 và duy trì trên 185 tỷ USD/tháng trong nửa đầu 2025, giúp APAC vươn lên vị trí khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Ấn Độ là những thị trường dẫn đầu; Việt Nam đứng thứ 5 với mức tăng 55%, tương ứng quy mô 220-230 tỷ USD trong 30 tháng qua, bình quân hơn 600 triệu USD giao dịch mỗi ngày.

Chainalysis đánh giá Việt Nam nổi bật nhờ sử dụng crypto trong đời sống hàng ngày, từ kiều hối, tiết kiệm đến game và giải trí số. Song song đó, Việt Nam đang có bước tiến pháp lý quan trọng với Nghị quyết số 5 ngày 9/9 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Chính phủ cũng tăng cường hợp tác quốc tế, khi Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với các sàn Bybit, Binance và mời Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng, đồng thời đề nghị Tổng giám đốc Richard Teng tham gia cố vấn xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Tin hot thị trường ngày 30/9: 9 tháng, xử phạt gần 400 tỷ đồng vi phạm trên sàn TMĐT

Theo Báo cáo số 05/BC-CQTT của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, thương mại điện tử (TMĐT) tiếp tục tăng trưởng mạnh, song cũng bị lợi dụng để tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Các mặt hàng vi phạm phổ biến gồm thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm, quần áo, giày dép, điện tử gia dụng, đồ chơi trẻ em… Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh.

Trong 9 tháng năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra 17.746 vụ, xử lý 15.544 vụ, số tiền phạt hành chính 402 tỷ đồng, giá trị hàng hóa vi phạm gần 211 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 133 vụ có dấu hiệu tội phạm. Riêng quý III, có hơn 5.000 vụ vi phạm, số tiền xử phạt đạt 46 tỷ đồng.

Lực lượng QLTT phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan, biên phòng để triệt phá nhiều đường dây buôn lậu lớn, đặc biệt liên quan mỹ phẩm nhập lậu, thực phẩm chức năng, thuốc lá từ Campuchia, xăng dầu trái phép. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp nhận hơn 480 phản ánh từ người dân và doanh nghiệp qua đường dây nóng, email để xử lý kịp thời, góp phần siết chặt quản lý thị trường TMĐT.