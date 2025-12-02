Biên độ dao động trong phiên được ghi nhận trong khoảng 56,18 – 58,84 USD/ounce. Tính đến thời điểm 6 giờ 20 phút sáng theo giờ Hà Nội, sau hơn 20 phút giao dịch, giá bạc điều chỉnh nhẹ 0,14 USD, lùi về mức 57,84 USD/ounce nhưng vẫn duy trì vùng giá cao nhất nhiều năm.

Giá bạc hôm nay 2/12: Thị trường bật tăng mạnh, vượt các mốc lịch sử trong nước và thế giới

Diễn biến giá bạc 2025: Tăng tốc cùng vàng, bứt phá vượt mọi kỳ vọng

Trong năm 2025, thị trường bạc chứng kiến một trong những giai đoạn tăng giá mạnh nhất lịch sử, song hành với đà bứt phá của vàng. Trong khi vàng từng vượt mốc 4.000 USD/ounce thì bạc cũng không kém phần ấn tượng khi liên tục thiết lập các mức đỉnh mới.

Vào giữa tháng 10, bạc từng lập kỷ lục 54,47 USD/troy ounce, mức tăng lên tới 71% chỉ trong vòng một năm. Sau nhịp điều chỉnh ngắn sau đó, kim loại quý này đã nhanh chóng trở lại quỹ đạo tăng mạnh khi nguồn cung tiếp tục thắt chặt, trong khi nhu cầu công nghiệp và đầu tư gia tăng đáng kể. Điều này khiến thị trường nhận định rằng đà đi lên của bạc nhiều khả năng vẫn chưa dừng lại.

Không chỉ vượt mốc kỷ lục của chính mình 54,49 USD/ounce thiết lập hồi tháng 10, bạc còn đang hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 5/2024. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng về kỳ vọng giá bạc sẽ tiếp tục giữ vững vùng đỉnh trong thời gian tới.

Giá bạc hôm nay 2/12 ở trong nước: Đồng loạt tăng mạnh, vượt ngưỡng 2,2 triệu đồng/lượng

Cùng diễn biến với thị trường quốc tế, giá bạc trong nước hôm nay 2/12 cũng tăng mạnh tại hầu hết các thương hiệu kinh doanh lớn.

Bạc Phú Quý tăng vượt 2,2 triệu đồng/lượng

Ghi nhận tại hệ thống Phú Quý vào sáng sớm 2/12, giá bạc miếng đang được niêm yết:

Mua vào: 2,160 triệu đồng/lượng

Bán ra: 2,227 triệu đồng/lượng

So với phiên giao dịch trước, giá bạc Phú Quý tăng lần lượt 42.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 43.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức chênh lệch giữa mua vào – bán ra hiện ở mức 67.000 đồng/lượng.

Đối với bạc loại 1kg Phú Quý, giá tiếp tục tăng mạnh:

Mua vào: 57,599 triệu đồng/kg

Bán ra: 59,386 triệu đồng/kg

So với phiên trước, loại bạc 1kg tăng tương ứng 1,120 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 1,147 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai giá hiện ở mức 1,787 triệu đồng/kg.

Bạc Kim Phúc Lộc SBJ tăng hơn 100.000 đồng/lượng

Tại thương hiệu Kim Phúc Lộc SBJ của Sacombank:

Mua vào: 2,115 triệu đồng/lượng

Bán ra: 2,166 triệu đồng/lượng

Cả hai chiều đều tăng mạnh 111.000 đồng/lượng so với phiên trước. Biên độ chênh lệch mua – bán được giữ ở mức 51.000 đồng/lượng, thấp hơn so với nhiều thương hiệu khác, tạo sức hút lớn cho nhà đầu tư.

Ancarat tiếp tục tăng ở cả bạc miếng và bạc 1kg

Tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat:

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 được niêm yết:

Mua vào: 2,161 triệu đồng/lượng

Bán ra: 2,211 triệu đồng/lượng

Cả hai chiều đều tăng 47.000 đồng/lượng.

Biên độ chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 50.000 đồng/lượng, giúp giá bạc Ancarat trở thành lựa chọn ổn định trên thị trường.

Đối với bạc thỏi 1kg 2025 Ancarat 999, mức giá sáng 2/12 như sau:

Mua vào: 56,740 triệu đồng/kg

Bán ra: 58,460 triệu đồng/kg

Tăng 1,224 triệu đồng/kg (mua vào) và 1,254 triệu đồng/kg (bán ra).

Chênh lệch mua – bán hiện ở mức 1,720 triệu đồng/kg.

Toàn thị trường trong nước vượt 2,2 triệu đồng/lượng

Như vậy, thị trường bạc trong nước tiếp tục lập các mức giá mới, nhiều thương hiệu đã vượt 2,2 triệu đồng/lượng, phản ánh sức nóng mạnh mẽ của thị trường kim loại quý thời điểm cuối năm. Trong bối cảnh cả vàng và bạc thế giới tăng tốc, giá bạc nội địa cũng có xu hướng bám sát thị trường quốc tế, thậm chí tăng nhanh hơn ở một số thời điểm do yếu tố cung – cầu trong nước.

Nguyên nhân khiến giá bạc tăng mạnh trên thị trường thế giới

Theo nhiều chuyên gia, đợt tăng mạnh của bạc không chỉ đến từ xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang kim loại quý, mà còn do sự cộng hưởng của nhiều yếu tố:

1. Nhu cầu công nghiệp tăng mạnh

Bạc là kim loại quan trọng trong các lĩnh vực:

Sản xuất pin năng lượng mặt trời

Thiết bị điện tử thông minh

Ô tô điện

Công nghệ y tế

Nhu cầu từ ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt là sản xuất tấm quang điện, được dự báo tăng liên tục trong nhiều năm tới. Điều này tạo áp lực lớn lên thị trường khi nguồn cung khai thác lại không tăng tương ứng.

2. Nguồn cung thiếu hụt kéo dài

Nhiều báo cáo cho thấy sản lượng khai thác bạc toàn cầu đã giảm trong nhiều năm liên tiếp. Điều này khiến thị trường năm 2025 tiếp tục đối mặt tình trạng cung không đủ cầu, hỗ trợ mạnh cho xu hướng tăng giá.

3. Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất

Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk (FX Empire), thị trường bạc đang phản ánh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý giảm theo, tạo động lực cho dòng tiền dịch chuyển vào các tài sản như vàng và bạc.

4. Tâm lý trú ẩn trong bối cảnh kinh tế bất ổn

Năm 2025 chứng kiến nhiều biến động từ địa chính trị đến rủi ro kinh tế toàn cầu. Điều này khiến nhà đầu tư ưu tiên các tài sản an toàn, trong đó bạc nổi lên như lựa chọn hấp dẫn nhờ đà tăng mạnh và triển vọng dài hạn tích cực.

Triển vọng giá bạc thời gian tới

Với việc giá thế giới duy trì gần 58 USD/ounce và liên tiếp vượt các mốc lịch sử, giới phân tích nhận định bạc có thể còn tiếp tục xu hướng tăng trong các tuần tới. Một số tổ chức dự báo bạc có thể tiệm cận ngưỡng 60 USD/ounce nếu Fed xác nhận kế hoạch hạ lãi suất và tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài.

Trong nước, giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì quanh vùng 2,2 triệu đồng/lượng, thậm chí có thể tăng thêm nếu giá thế giới tiếp tục biến động theo chiều hướng tích cực.