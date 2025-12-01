Giá bạc hôm nay 1/12, thị trường bạc tiếp tục chứng kiến nhịp tăng mạnh, nối dài xu hướng đi lên kéo dài nhiều phiên liên tiếp. Cả giá bạc thế giới và thị trường trong nước đều đồng loạt nhảy vọt, thiết lập thêm nhiều ngưỡng đỉnh mới. Dù vậy, phía sau làn sóng tăng giá ấn tượng này, giới phân tích vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu bất ổn, yêu cầu nhà đầu tư phải đặc biệt thận trọng.

Giá bạc hôm nay 1/12: Bạc Phú Quý vượt mốc 2,2 triệu đồng/lượng

Giá bạc hôm nay 1/12 trên thế giới bật tăng mạnh sau ít giờ giao dịch

Trong phiên sáng 1/12 tại thị trường châu Á, giá bạc thế giới mở cửa giao dịch ở mức 56,40 USD/ounce. Chỉ sau hơn 3 giờ giao dịch, tính đến 9h15 theo giờ Hà Nội, giá bạc giao ngay đã tăng vọt lên 57,61 USD/ounce, tương đương mức tăng 1,21 USD/ounce. Đây được xem là mức tăng mạnh, phản ánh tâm lý kỳ vọng phục hồi của kim loại quý trong bối cảnh thị trường hàng hóa toàn cầu đang biến động mạnh.

Diễn biến tăng giá nhanh chóng ngay đầu phiên cho thấy lực mua lên đang chiếm ưu thế, đặc biệt trong bối cảnh bạc thường được xem như tài sản trú ẩn tương đối an toàn khi rủi ro kinh tế gia tăng.

Giá bạc hôm nay 1/12 ở trong nước: Nhiều thương hiệu nâng giá mạnh, chênh lệch nới rộng

Phú Quý tiếp tục tăng giá bạc miếng

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay ghi nhận mức tăng mạnh ở nhiều doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý.

Hệ thống Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ngày 1/12 như sau:

Mua vào: 2,168 triệu đồng/lượng

Bán ra: 2,235 triệu đồng/lượng

So với phiên trước, giá bạc Phú Quý tăng tương ứng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua và 51.000 đồng/lượng/lượng ở chiều bán. Chênh lệch mua – bán đang duy trì ở mức 67.000 đồng/lượng, cho thấy biên độ vẫn được các doanh nghiệp giữ khá rộng để giảm thiểu rủi ro trước biến động thị trường.

Giá bạc 1kg Phú Quý tăng mạnh trên 1,3 triệu đồng/kg

Đối với dòng bạc 1kg, Phú Quý công bố:

Mua vào: 57,759 triệu đồng/kg

Bán ra: 59,546 triệu đồng/kg

Mức giá này tương đương mức tăng 1,280 triệu đồng/kg ở chiều mua và 1,307 triệu đồng/kg ở chiều bán so với phiên liền trước. Hiện biên độ chênh lệch mua – bán đang là 1,787 triệu đồng/kg, phản ánh mức độ rủi ro cao hơn đối với phân khúc bạc trọng lượng lớn.

Thương hiệu SBJ của Sacombank tăng đồng loạt 84.000 đồng/lượng

Bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ do Sacombank phân phối cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Giá bạc hôm nay 1/12:

Mua vào: 2,088 triệu đồng/lượng

Bán ra: 2,139 triệu đồng/lượng

Cả hai chiều đều tăng 84.000 đồng/lượng so với phiên trước. Chênh lệch mua – bán hiện ở mức 51.000 đồng/lượng, thấp hơn so với Phú Quý, cho thấy tính cạnh tranh giá giữa các doanh nghiệp.

Ancarat điều chỉnh tăng nhiều sản phẩm bạc miếng và bạc thỏi

Tại hệ thống Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 sáng nay được niêm yết:

Mua vào: 2,161 triệu đồng/lượng

Bán ra: 2,211 triệu đồng/lượng

Giá tăng đồng loạt 47.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán ở mức 50.000 đồng/lượng, nằm trong vùng cạnh tranh với các thương hiệu lớn khác.

Đối với sản phẩm bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg), thị trường ghi nhận mức tăng rất mạnh:

Mua vào: 56,740 triệu đồng/kg

Bán ra: 58,460 triệu đồng/kg

So với phiên trước, mức giá này cao hơn 1,224 triệu đồng/kg ở chiều mua và 1,254 triệu đồng/kg ở chiều bán. Hiện chênh lệch mua – bán là 1,720 triệu đồng/kg, nằm ở nhóm các sản phẩm có biên độ dao động lớn nhất thị trường.

Bạc liên tục lập đỉnh mới: Xu hướng tăng có bền vững?

Với việc giá bạc trong nước đồng loạt vượt 2,2 triệu đồng/lượng, thị trường kim loại quý đang chứng kiến giai đoạn tăng nóng. Không chỉ khu vực nội địa, giá bạc thế giới cũng tăng mạnh lên 57,61 USD/ounce, cao hơn 1,2 USD/ounce so với thời điểm mở cửa phiên giao dịch.

Xu hướng phá vỡ các kỷ lục này góp phần củng cố tâm lý tích cực của người nắm giữ kim loại quý. Tuy nhiên, đã bắt đầu xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy mức tăng này có thể đi kèm rủi ro.

Chuyên gia cảnh báo: Giá lên cao nhưng khối lượng giao dịch giảm, tiềm ẩn rủi ro đảo chiều

Theo chuyên gia Christopher Lewis từ FX Empire, thị trường bạc đang diễn biến phức tạp hơn so với bề ngoài thể hiện. Ông nhấn mạnh rằng dù giá bạc liên tục lập đỉnh mới trong nhiều phiên, nhưng khối lượng giao dịch lại không tăng theo, thậm chí có dấu hiệu suy giảm. Điều này làm cho đà tăng thiếu nền tảng vững chắc, dễ bị ảnh hưởng bởi các biến động bất ngờ.

Christopher Lewis cho rằng diễn biến thị trường hiện chịu tác động mạnh từ chênh lệch giữa giá giao ngay và giá hợp đồng tương lai, cùng với các vấn đề về lưu trữ kim loại tại Sàn kim loại London (LME). Những yếu tố này đang tạo ra tình trạng “ép bán khống” – một hoạt động dễ khiến giá đảo chiều đột ngột khi các vị thế bị thanh lý hàng loạt.

Nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý điều gì?

Chuyên gia từ FX Empire đưa ra khuyến nghị rõ ràng: Nhà đầu tư cần cực kỳ thận trọng khi tham gia thị trường bạc trong giai đoạn này. Ông cảnh báo:

“Giá bạc có thể giảm mạnh bất kỳ lúc nào. Việc bảo vệ tài khoản, quản lý vị thế và duy trì quy mô giao dịch hợp lý là yếu tố sống còn.”

Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư không nên quá hưng phấn khi thấy kim loại quý liên tục lập đỉnh, mà cần đánh giá kỹ rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thị trường hàng hóa toàn cầu đang đối mặt nhiều biến số khó lường.

Triển vọng giá bạc thời gian tới: Tăng tiếp hay điều chỉnh?

Có thể thấy, động lực tăng giá hiện tại chủ yếu đến từ:

Lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu trú ẩn tăng lên

Giảm phát hành trái phiếu tại Mỹ giúp thị trường kim loại quý hưởng lợi

Tồn kho bạc tại một số sàn lớn giảm, kích thích nhu cầu mua vật chất

Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều yếu tố có thể khiến giá bạc quay đầu trong thời gian ngắn:

Sự thiếu đồng thuận trong dòng tiền

Hoạt động chốt lời ở các mốc cao

Rủi ro đảo chiều do “ép bán khống”



Giá bạc hôm nay 1/12 tiếp tục tăng mạnh trên cả thị trường quốc tế lẫn trong nước, đồng thời vượt qua nhiều mốc giá quan trọng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đằng sau cú tăng nóng là nhiều rủi ro tiềm ẩn mà nhà đầu tư không nên xem nhẹ.