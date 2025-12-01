Tin hot thị trường ngày 1/12: Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa nếu có dấu hiệu tẩu tán tài sản từ 1/1/2026

Tin hot thị trường ngày 1/12: Thu giữ 3,5 tạ đông trùng hạ thảo, táo đỏ không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đội Quản lý thị trường số 11 cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Kim Bảng, Ninh Bình kiểm tra hộ kinh doanh V.V.T tại tổ dân phố Chanh, thôn Trung Đồng phát hiện 3,5 tạ đông trùng hạ thảo và táo đỏ không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang được bày bán.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số hàng hóa trị giá hơn 27,7 triệu đồng nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đội Quản lý thị trường số 11 đã lập biên bản, xử phạt hành chính 17 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định.

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 11 cho biết thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát thị trường, phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến thực phẩm. Đồng thời, công tác tuyên truyền pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn sẽ được đẩy mạnh để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn.

Tin hot thị trường ngày 1/12: Tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa nếu có dấu hiệu tẩu tán tài sản từ 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, cơ quan chức năng được quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản ngân hàng, tài sản của cá nhân, tổ chức không tự nguyện nộp phạt vi phạm hành chính hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản, theo Nghị định 296/2025 của Chính phủ.

Điều 44 Nghị định này quy định, khi đã ban hành quyết định cưỡng chế mà phát hiện người bị cưỡng chế tẩu tán, làm hư hại tiền bạc, tài sản, người ra quyết định có thể đề nghị cơ quan liên quan và UBND cấp xã nơi cá nhân cư trú, làm việc hoặc nơi tổ chức đặt trụ sở áp dụng biện pháp phong tỏa để ngăn chặn.

Biện pháp phong tỏa gồm phong tỏa tài khoản, tiền gửi tại tổ chức tín dụng; niêm phong tài sản hoặc biện pháp hợp pháp khác nhằm bảo đảm tài sản không bị chuyển dịch. Trong thời hạn một ngày làm việc kể từ khi nhận quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền, các tổ chức tín dụng phải phong tỏa số tiền tương ứng, hoặc toàn bộ số dư nếu không đủ, đồng thời thông báo cho người bị cưỡng chế và thực hiện trích chuyển theo quy định.

Tin hot thị trường ngày 1/12: Tiền gửi dân cư tại các ngân hàng vượt 7,8 triệu tỉ đồng

Theo Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9, tổng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng đạt gần 16,18 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 3% so với cuối tháng 7. Trong đó, tiền gửi dân cư vượt 7,83 triệu tỉ đồng, tăng 10,86% so với đầu năm và lập mức cao nhất từ trước đến nay; khu vực doanh nghiệp gửi hơn 8,35 triệu tỉ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm 2024. Tổng phương tiện thanh toán toàn nền kinh tế đạt gần 20 triệu tỉ đồng, tăng hơn 11,5% so với đầu năm, cho thấy dòng tiền tiếp tục chảy vào hệ thống ngân hàng.

Mặt bằng lãi suất huy động ổn định đến cuối tháng 9, trước khi nhiều nhà băng bắt đầu tăng từ tháng 10 và đồng loạt điều chỉnh trong tháng 11, ngoại trừ bốn ngân hàng quốc doanh Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV.

Ở kỳ hạn dưới 6 tháng, nhiều ngân hàng đã đẩy lãi suất lên mức trần 4,75%/năm; các kỳ hạn dài phổ biến 6-7%/năm, không yêu cầu số tiền gửi lớn. Chuyên gia khuyến nghị người gửi tiền theo dõi sát diễn biến thị trường, coi giai đoạn lãi suất nhích lên là cơ hội “khóa” mức sinh lời tốt cho các khoản gửi dài hạn.