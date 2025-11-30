Vàng tăng 'nóng' khiến ngành trang sức Trung Quốc lao đao vì doanh số giảm, hàng nghìn cửa hàng phải đóng cửa

Theo báo cáo ngày 29/11/2025 từ tờ Financial Times, đà tăng “nóng” của vàng - với mức tăng khoảng 50% trong năm nay, đưa giá vàng toàn cầu lên trên 4.000 USD/ounce - đã đẩy các món trang sức bằng vàng vào vùng “quá đắt đỏ” đối với phần lớn người tiêu dùng Trung Quốc.

Không chỉ giá vật chất tăng, từ ngày 1/11/2025, Bắc Kinh cũng hủy quy định hoàn thuế VAT hấp dẫn đối với vàng trang sức - vốn tồn tại suốt nhiều năm - khiến giá bán lẻ bị đội lên thêm.

Hậu quả là sức mua sụt giảm nghiêm trọng, đặc biệt đối với những món trang sức dùng hàng ngày -theo chia sẻ của các tiểu thương tại khu Shuibei (Thâm Quyến) - doanh số có thể đã giảm 40–50% sau khi quy định thuế mới có hiệu lực.

Ứng biến trước tình hình, nhiều thương hiệu lớn lẫn nhỏ đều đang thu hẹp mạng lưới cửa hàng. Điển hình, thương hiệu hàng đầu Trung Quốc Chow Tai Fook đã đóng khoảng 15% tổng số cửa hàng tại đại lục chỉ trong năm nay - tương đương khoảng 1.000 cửa hàng bị đóng cửa.

Thương hiệu khác như Lukfook cũng giảm mạnh số lượng cửa hàng, dù họ cho biết doanh thu bán lẻ nửa đầu năm nay tại đại lục vẫn có tăng nhẹ.

Theo các nhà phân tích, cú sốc kép từ giá vàng toàn cầu và thay đổi thuế khiến mô hình kinh doanh truyền thống - phụ thuộc vào nhu cầu trang sức cho đám cưới, tặng quà hay tiêu dùng cá nhân - trở nên rất mong manh.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, các sản phẩm đầu tư vàng - như thỏi, miếng vàng, quỹ ETF vàng - đang “hút khách” hơn bao giờ hết. Vì loại sản phẩm này không chịu ảnh hưởng bởi thuế mới, nên nhiều người tiêu dùng chuyển hướng từ mua trang sức sang mua vàng thuần túy để tích trữ, đầu tư.

Một tác động nữa đến ngành kim hoàn là xu hướng tiêu dùng đang thay đổi. Theo nghiên cứu của các hiệp hội vàng, ngày càng nhiều người mua vàng không phải vì lễ cưới hay tặng quà, mà để đeo, để sử dụng hàng ngày - gọi là “self-wear”. Tuy nhiên, khi giá quá cao, ngay cả nhóm này cũng trở nên thận trọng hơn trong chi tiêu.

Chính vì vậy, nhiều cửa hàng đang tìm cách thích nghi: giảm hàng tồn, chuyển sang các mẫu vàng nhẹ (dưới 10 gram), hoặc đẩy mạnh kênh bán online, nhằm giảm chi phí và tăng tính cạnh tranh.

Nhìn chung, đợt tăng giá vàng toàn cầu và chính sách thuế mới đã tạo nên cú sốc toàn diện cho ngành bán lẻ trang sức tại Trung Quốc. Nhu cầu vàng trang sức giảm mạnh, nhiều cửa hàng phải đóng cửa, trong khi thị trường đang dần chuyển sang vàng như kênh đầu tư hơn là trang sức tiêu dùng.