Tesla trượt dài, doanh số giảm sốc ở cả ba thị trường lớn Châu Âu, Trung Quốc, Mỹ

Doanh số giảm thê thảm ở châu Âu

Trong khi CEO Elon Musk dành phần lớn thời gian năm nay cho tham vọng robot và việc thuyết phục cổ đông thông qua gói lương thưởng 1 nghìn tỷ USD, thì bức tranh kinh doanh cốt lõi của Tesla - bán xe - ngày càng trở nên u ám.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô châu Âu, doanh số Tesla tại khu vực này giảm 48,5% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, dù tổng doanh số xe điện toàn thị trường lại tăng 26%. Tính cả năm, doanh số Tesla tại châu Âu giảm khoảng 30%. Dữ liệu Visible Alpha cho thấy lượng xe giao toàn cầu của Tesla có thể giảm 7% trong năm nay, sau mức giảm 1% của năm 2024 – dù hãng từng ghi nhận mức giao xe kỷ lục trong quý III nhờ người Mỹ đổ xô mua xe trước khi ưu đãi thuế hết hạn ngày 30/9.

Kết quả tệ hại ở châu Âu cho thấy Tesla khó có khả năng phục hồi nhanh sau làn sóng phản đối cuối năm ngoái, khi Musk công khai tán dương các nhân vật cực hữu. Dù Musk đã hạn chế phát ngôn chính trị gần đây, hoạt động kinh doanh của Tesla vẫn chưa hồi phục, phản ánh những vấn đề mang tính căn bản.

Từng là mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2023, Model Y giờ đây bị các đối thủ vượt mặt khi thị trường tràn ngập các mẫu EV mới, đa dạng và thường có giá rẻ hơn, trong khi danh mục sản phẩm của Tesla lại quá hẹp và đã lỗi thời. Tesla hiện chỉ bán hai mẫu xe chủ lực tại châu Âu: Model 3 và Model Y, và mới đây buộc phải tung ra phiên bản Model Y giá rẻ để kích cầu.

Ngược lại, thị trường EV châu Âu tràn ngập sản phẩm mới. Riêng tại Anh đã có hơn 150 mẫu xe điện từ nhiều thương hiệu, đặc biệt là các hãng Trung Quốc. Ít nhất 50 mẫu EV mới dự kiến ra mắt trong năm tới, và “không mẫu nào trong số đó là của Tesla”, theo CEO Electrifying.com Ginny Buckley.

Tháng 10, BYD của Trung Quốc bán 17.470 xe tại châu Âu – hơn gấp đôi Tesla. Volkswagen ghi nhận doanh số EV tăng 78,2% trong 9 tháng, đạt 522.600 chiếc – gấp ba Tesla. Chuyên gia Ferdinand Dudenhoeffer nhận định: “Vấn đề của Elon Musk không chỉ là Tesla và các hãng xe Trung Quốc. Vấn đề là các nhà sản xuất châu Âu đã bắt kịp.”

Tesla hụt hơi tại Trung Quốc và triển vọng ảm đạm ở Mỹ

Tại Trung Quốc, doanh số Tesla tháng 10 giảm 35,8%, xuống mức thấp nhất trong ba năm; tính từ đầu năm đến tháng 10, doanh số giảm 8,4%. Hãng đối mặt loạt đối thủ nội địa đang trỗi dậy nhanh chóng như Chery và Xiaomi, với mẫu YU7 đang nổi lên như đối thủ trực diện của Model Y.

Tại Mỹ, Tesla có bước bật tăng 18% trong tháng 9 nhờ người mua xe tận dụng ưu đãi thuế 7.500 USD trước khi hết hạn. Tuy nhiên, sang tháng 10, doanh số lại giảm 24% và các lãnh đạo ngành dự báo thị trường EV sẽ tiếp tục ảm đạm.

Tesla có thể hưởng lợi khi nhiều hãng xe truyền thống như GM, Ford và Honda cắt giảm kế hoạch đầu tư vào EV. Việc ra mắt các phiên bản giá rẻ của Model Y và Model 3, giảm khoảng 5.000 USD, cũng có thể giúp Tesla giữ thị phần. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Tesla cần một mẫu xe hoàn toàn mới để cứu doanh số – điều mà đến nay chưa có dấu hiệu xảy ra khi Musk ưu tiên robotaxi và robot hình người.

Dù vậy, gói thưởng mới cho Musk không yêu cầu doanh số bùng nổ. Để đạt được thưởng, Tesla chỉ cần duy trì mức trung bình 1,2 triệu xe mỗi năm trong thập kỷ tới - thấp hơn khoảng nửa triệu xe so với doanh số năm 2024.