Tỷ phú Elon Musk tuyên bố sốc: 10-20 năm tới, con người không cần đi làm, tiền bạc là vô nghĩa nhờ robot, AI

Robot tạo ra toàn bộ năng suất trong tương lai, con người hết việc?

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh Getty

“Dự đoán của tôi là công việc sẽ trở thành tùy chọn, ai thích thì làm, còn không thì thôi. Nó sẽ giống như chơi thể thao hoặc chơi trò chơi điện tử. Nó cũng giống như việc bạn có thể ra cửa hàng mua rau, hoặc trồng rau sau vườn nhà. Việc tự trồng rau vất vả hơn nhiều, nhưng vẫn có người làm vì họ thích", ông Musk nhấn mạnh.

Musk nói rằng viễn cảnh “lao động tùy chọn” sẽ đến khi hàng triệu robot có mặt trong lực lượng lao động, tạo ra làn sóng năng suất mới. Tỷ phú sở hữu khoảng 470 tỷ USD này đang nỗ lực mở rộng Tesla vượt khỏi chiếc ô tô điện, hướng đến tương lai nơi doanh nghiệp của ông xoay quanh AI và robot. Ông đặt mục tiêu 80% giá trị Tesla sẽ đến từ robot Optimus, dù dự án vẫn liên tục chậm tiến độ.

Tuy nhiên, với nhiều người khác, tương lai tự động hóa không hề tươi sáng. Những lo ngại về AI đang thay thế các công việc cấp thấp đã xuất hiện ngày càng rõ, góp phần khiến Gen Z gặp khó trong thị trường lao động và thu nhập gần như không tăng – một viễn cảnh giống “ác mộng” hơn là "utopia" - một xã hội lý tưởng,.

Tiền bạc sẽ trở nên vô nghĩa?

Trong tương lai tự động hóa mà Musk hình dung, tiền bạc sẽ không còn giá trị.

Ông Musk lấy cảm hứng từ series tiểu thuyết Culture của Iain M. Banks, mô tả một thế giới hậu khan hiếm, nơi AI siêu thông minh tồn tại, con người hầu như không cần lao động và tiền không còn tồn tại.

“Trong những cuốn sách đó, tiền không tồn tại. Điều đó khá thú vị. Tôi đoán rằng nếu công nghệ tiến xa đủ – và AI, robot tiếp tục phát triển – tiền sẽ đánh mất ý nghĩa", Musk nói.

Tại sự kiện Viva Technology năm ngoái, Musk cũng gợi ý về một dạng “thu nhập cao phổ quát”, giúp xã hội vận hành khi con người không cần làm việc. Ông không giải thích cơ chế, nhưng lập luận này tương đồng với Sam Altman – CEO OpenAI – người ủng hộ thu nhập cơ bản phổ quát (UBI).

“Trong tương lai đó, sẽ không thiếu hàng hóa hay dịch vụ”, Musk nói tại sự kiện năm ngoái.

Tầm nhìn của Musk có khả thi không?

Theo các nhà kinh tế, việc tạo ra thế giới mà Musk mô tả không hề đơn giản.

Trước hết, chưa rõ liệu công nghệ phục vụ tự động hóa có thể đủ rẻ, đủ phổ cập trong 10–20 năm tới hay không. Trong khi chi phí AI đang giảm mạnh, robot vẫn rất đắt, khó mở rộng sản xuất, theo Ioana Marinescu, chuyên gia kinh tế tại Đại học Pennsylvania.

Ví dụ, nền tảng quản lý chi phí AI Ramp từng cho biết: Chi phí xử lý 1 triệu token đã giảm từ 10 USD xuống 2,5 USD chỉ trong một năm. Nhưng robot – phần vật lý của tự động hóa – lại chuyên biệt và chậm phát triển hơn nhiều.

Marinescu đồng ý rằng tương lai lao động sẽ là tự động hóa toàn diện, nhưng không tin vào mốc thời gian ông Musk đưa ra. Một báo cáo của Yale Budget Lab cũng cho thấy kể từ khi ChatGPT ra mắt vào 2022, thị trường lao động chưa bị xáo trộn mạnh như dự đoán.

Ngoài ra, câu hỏi lớn là liệu của cải có được phân bổ đều cho mọi người trong kỷ nguyên AI, robot hay không. Theo Samuel Solomon, chuyên gia kinh tế lao động tại Đại học Temple, câu trả lời là không.

“AI đang tạo ra rất nhiều của cải, và sẽ còn tiếp tục làm vậy. Nhưng câu hỏi là: của cải đó có được chia sẻ không? Tăng trưởng có bao trùm không? Mọi người có cùng hưởng lợi không?”, Solomon nói.

Hiện tại, khoảng cách giàu nghèo đang tăng lên trong kỷ nguyên AI – thể hiện rõ qua gói lương 1.000 tỷ USD của Musk và sự phân hóa kỳ vọng lợi nhuận giữa nhóm Magnificent Seven và phần còn lại của S&P 500.

Torsten Slok, kinh tế trưởng của Apollo, nói: “Chi tiêu của nhóm người Mỹ giàu có – nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh – đang là động lực lớn nhất cho tăng trưởng".