Tỷ phú Elon Musk tuyên bố sốc: 10-20 năm tới, con người không cần đi làm, tiền bạc là vô nghĩa nhờ robot, AI
Phương Đăng (theo Fortune)
22/11/2025 1:00 PM (GMT+7)
CEO Tesla Elon Musk tuyên bố tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ–Saudi ở Washington, D.C mới đây rằng trong vòng 10 đến 20 năm tới, nhờ có robot, AI, con người có thể chọn không đi làm, ví công việc giống như việc chăm một vườn rau – ai thích thì làm, còn không thì thôi.
Robot tạo ra toàn bộ năng suất trong tương lai, con người hết việc?
“Dự đoán của tôi là công việc sẽ trở thành tùy chọn, ai thích thì làm, còn không thì thôi. Nó sẽ giống như chơi thể thao hoặc chơi trò chơi điện tử. Nó cũng giống như việc bạn có thể ra cửa hàng mua rau, hoặc trồng rau sau vườn nhà. Việc tự trồng rau vất vả hơn nhiều, nhưng vẫn có người làm vì họ thích", ông Musk nhấn mạnh.
Musk nói rằng viễn cảnh “lao động tùy chọn” sẽ đến khi hàng triệu robot có mặt trong lực lượng lao động, tạo ra làn sóng năng suất mới. Tỷ phú sở hữu khoảng 470 tỷ USD này đang nỗ lực mở rộng Tesla vượt khỏi chiếc ô tô điện, hướng đến tương lai nơi doanh nghiệp của ông xoay quanh AI và robot. Ông đặt mục tiêu 80% giá trị Tesla sẽ đến từ robot Optimus, dù dự án vẫn liên tục chậm tiến độ.
Tuy nhiên, với nhiều người khác, tương lai tự động hóa không hề tươi sáng. Những lo ngại về AI đang thay thế các công việc cấp thấp đã xuất hiện ngày càng rõ, góp phần khiến Gen Z gặp khó trong thị trường lao động và thu nhập gần như không tăng – một viễn cảnh giống “ác mộng” hơn là "utopia" - một xã hội lý tưởng,.
Tiền bạc sẽ trở nên vô nghĩa?
Trong tương lai tự động hóa mà Musk hình dung, tiền bạc sẽ không còn giá trị.
Ông Musk lấy cảm hứng từ series tiểu thuyết Culture của Iain M. Banks, mô tả một thế giới hậu khan hiếm, nơi AI siêu thông minh tồn tại, con người hầu như không cần lao động và tiền không còn tồn tại.
“Trong những cuốn sách đó, tiền không tồn tại. Điều đó khá thú vị. Tôi đoán rằng nếu công nghệ tiến xa đủ – và AI, robot tiếp tục phát triển – tiền sẽ đánh mất ý nghĩa", Musk nói.
Tại sự kiện Viva Technology năm ngoái, Musk cũng gợi ý về một dạng “thu nhập cao phổ quát”, giúp xã hội vận hành khi con người không cần làm việc. Ông không giải thích cơ chế, nhưng lập luận này tương đồng với Sam Altman – CEO OpenAI – người ủng hộ thu nhập cơ bản phổ quát (UBI).
“Trong tương lai đó, sẽ không thiếu hàng hóa hay dịch vụ”, Musk nói tại sự kiện năm ngoái.
Tầm nhìn của Musk có khả thi không?
Theo các nhà kinh tế, việc tạo ra thế giới mà Musk mô tả không hề đơn giản.
Trước hết, chưa rõ liệu công nghệ phục vụ tự động hóa có thể đủ rẻ, đủ phổ cập trong 10–20 năm tới hay không. Trong khi chi phí AI đang giảm mạnh, robot vẫn rất đắt, khó mở rộng sản xuất, theo Ioana Marinescu, chuyên gia kinh tế tại Đại học Pennsylvania.
Ví dụ, nền tảng quản lý chi phí AI Ramp từng cho biết: Chi phí xử lý 1 triệu token đã giảm từ 10 USD xuống 2,5 USD chỉ trong một năm. Nhưng robot – phần vật lý của tự động hóa – lại chuyên biệt và chậm phát triển hơn nhiều.
Marinescu đồng ý rằng tương lai lao động sẽ là tự động hóa toàn diện, nhưng không tin vào mốc thời gian ông Musk đưa ra. Một báo cáo của Yale Budget Lab cũng cho thấy kể từ khi ChatGPT ra mắt vào 2022, thị trường lao động chưa bị xáo trộn mạnh như dự đoán.
Ngoài ra, câu hỏi lớn là liệu của cải có được phân bổ đều cho mọi người trong kỷ nguyên AI, robot hay không. Theo Samuel Solomon, chuyên gia kinh tế lao động tại Đại học Temple, câu trả lời là không.
“AI đang tạo ra rất nhiều của cải, và sẽ còn tiếp tục làm vậy. Nhưng câu hỏi là: của cải đó có được chia sẻ không? Tăng trưởng có bao trùm không? Mọi người có cùng hưởng lợi không?”, Solomon nói.
Hiện tại, khoảng cách giàu nghèo đang tăng lên trong kỷ nguyên AI – thể hiện rõ qua gói lương 1.000 tỷ USD của Musk và sự phân hóa kỳ vọng lợi nhuận giữa nhóm Magnificent Seven và phần còn lại của S&P 500.
Torsten Slok, kinh tế trưởng của Apollo, nói: “Chi tiêu của nhóm người Mỹ giàu có – nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh – đang là động lực lớn nhất cho tăng trưởng".
Tỷ phú Elon Musk tuyên bố sốc: 10-20 năm tới, con người không cần đi làm, tiền bạc là vô nghĩa nhờ robot, AI
CEO Tesla Elon Musk tuyên bố tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ–Saudi ở Washington, D.C mới đây rằng trong vòng 10 đến 20 năm tới, nhờ có robot, AI, con người có thể chọn không đi làm, ví công việc giống như việc chăm một vườn rau – ai thích thì làm, còn không thì thôi.
Vụ từ chức ở OpenAI rúng động giới công nghệ Mỹ
Larry Summers sẽ từ chức khỏi hội đồng quản trị OpenAI và trước đó ông đã rút lui khỏi các vai trò công chúng, sau khi thêm nhiều email giữa nhà kinh tế học Harvard, cựu bộ trưởng tài chính Mỹ và tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein được một ủy ban của Hạ viện công bố tuần trước.
Sự cố với Cloudfare gây sập mạng Internet
Sự cố ngừng hoạt động tại nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Internet Cloudflare vừa xảy ra lúc chiều tối thứ Ba 18/11 theo giờ Hà Nội đã khiến các trang web lớn như X và ChatGPT gián đoạn hoạt động. Sự cố đã được khắc phục phần nào.
Google bị kiện vì dùng AI theo dõi người dùng
Google đã bị cáo buộc trong một vụ kiện rằng họ sử dụng trợ lý AI Gemini để nghe lén và giám sát trái phép các liên lạc riêng tư của người dùng trên Gmail, dịch vụ chat và hội nghị video, theo Bloomberg đưa tin.
Trung Quốc cáo buộc Mỹ đứng sau vụ đánh cắp 13 tỷ USD Bitcoin
Cơ quan an ninh mạng Trung Quốc cáo buộc chính phủ Mỹ đứng sau vụ đánh cắp khoảng 13 tỷ USD Bitcoin hồi năm 2020. Các tranh chấp về tài sản số đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.
Các công ty big tech ngừng phản đối, bắt đầu tuân thủ lệnh cấm mạng xã hội với trẻ em ở Úc
Các nền tảng mạng xã hội sẽ gửi thông báo đến hơn một triệu tài khoản của thanh thiếu niên Australia trong vài ngày tới, yêu cầu họ lựa chọn: tải xuống dữ liệu, đóng băng tài khoản hoặc mất toàn bộ khi lệnh cấm sử dụng mạng xã hội cho trẻ vị thành niên đầu tiên trên thế giới có hiệu lực vào ngày 10/12.
Tỷ phú Elon Musk tuyên bố sốc: 10-20 năm tới, con người không cần đi làm, tiền bạc là vô nghĩa nhờ robot, AI
Vụ từ chức ở OpenAI rúng động giới công nghệ Mỹ
Sự cố với Cloudfare gây sập mạng Internet
Google bị kiện vì dùng AI theo dõi người dùng
Trung Quốc cáo buộc Mỹ đứng sau vụ đánh cắp 13 tỷ USD Bitcoin
Các công ty big tech ngừng phản đối, bắt đầu tuân thủ lệnh cấm mạng xã hội với trẻ em ở Úc
Các nền tảng mạng xã hội sẽ gửi thông báo đến hơn một triệu tài khoản của thanh thiếu niên Australia trong vài ngày tới, yêu cầu họ lựa chọn: tải xuống dữ liệu, đóng băng tài khoản hoặc mất toàn bộ khi lệnh cấm sử dụng mạng xã hội cho trẻ vị thành niên đầu tiên trên thế giới có hiệu lực vào ngày 10/12.