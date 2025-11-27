Bữa cơm tối 120 nghìn: Tép đồng rang khế, rau càng cua trộn chanh tỏi

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Cơm trắng – 10.000 đồng

2. Tép đồng rang khế - 70.000 đồng

3. Rau càng cua trộn chanh tỏi – 15.000 đồng

4. Canh cải bẹ xanh thịt băm - 15.000 đồng

5. Chuối - 10.000 đồng

Cách thực hiện

Sơ chế nhanh

Tép đồng rửa nhanh, để thật ráo (có thể trộn 1 nhúm muối + rượu trắng để khử tanh, rồi xả lại).

Khế cắt lát mỏng hoặc riềng bào sợi; tỏi ớt băm; hành tím băm.

Rau càng cua nhặt rửa, quay khô/để ráo kỹ.

Cải bẹ xanh rửa sạch, thân cắt khúc, lá để riêng; thịt băm ướp nhúm muối + tiêu.

Pha nước trộn rau: 3 nước : 1 chanh : 1 đường : 1 mắm + tỏi ớt băm (nêm chua ngọt mặn hài hòa).

1. Rang tép

Chảo khô, áp rang tép 1–2’ cho săn (không dầu).

Đẩy tép qua bên, phi thơm hành tím + tỏi + ớt với 1 thìa dầu; đảo đều.

Khế: cho khế vào xào 30–45 giây, nêm 1 thìa mắm + ½ thìa đường; đảo cùng tép 3–4’ đến khi khế trong, tép khô ráo, bám vị chua mặn ngọt.

Rắc tiêu cuối, tắt bếp. (Có thể thêm nhúm mè rang tăng mùi thơm.)

2. Canh cải bẹ xanh thịt băm

Phi hành + lát gừng cho thơm; cho thịt băm vào xào tơi với nhúm muối.

Đổ 1–1,2 lít nước sôi, sôi bùng hớt bọt cho trong.

Cho thân cải vào trước 40–60 giây, rồi lá thêm 30–45 giây; nêm rất nhẹ muối/mắm, vài giọt mắm lúc tắt bếp cho dậy mùi.

3. Rau càng cua trộn chanh tỏi

Trộn nhanh rau càng cua với nước trộn đã pha; rắc mè rang; để 5–7’ cho thấm (đừng trộn quá sớm kẻo ra nước).

4. Tráng miệng: Chuối (4 quả nhỏ), chọn quả chín vàng vừa ăn.

Mẹo nhỏ để vừa ngon vừa “không vượt trần”

Tép đồng muốn khô – giòn – thơm: để thật ráo rồi rang khô trước, mới cho dầu & gia vị.

Chọn khế chua (xanh ươm, không mềm) để lên vị; nếu dùng riềng, chỉ cho vừa đủ để thơm, đừng quá tay sẽ cay hắc.

Rau càng cua phải thật khô trước khi trộn để giữ giòn, không bị chảy nước.

Canh cải: nước sôi mới cho rau, nấu chín tới để giữ xanh và không đắng.

Trong khoảng 120 nghìn đồng và 35 phút, mâm cơm gồm tép rang khế, rau càng cua trộn chanh tỏi, canh cải bẹ xanh thịt băm, chuối tráng miệng vừa tiết kiệm, vừa “đưa cơm”. Chìa khóa là tép rang khô trước, rau càng cua trộn sát giờ, canh nấu nhanh tay để xanh giòn. Chúc bạn nấu nhanh - dọn gọn - cả nhà ăn ngon!