TP.HCM định hình chuỗi giá trị nông nghiệp chế biến đặt mục tiêu 2.000 sản phẩm đạt chuẩn

Thời gian qua, TP.HCM đang đẩy mạnh tái cấu trúc chương trình OCOP để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp - công nghiệp chế biến mang tính cạnh tranh cao. Liên quan đến vấn đề trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết sự kiện “Kết nối giao thương sản phẩm OCOP năm 2025” sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30/11 tại Nhà truyền thống cách mạng Vũng Tàu (phường Vũng Tàu cũ) với khoảng 100 gian hàng và nhiều hoạt động trưng bày, trình diễn sản phẩm.

Theo Sở này, sự kiện không chỉ đóng vai trò quảng bá mà còn là “bài kiểm tra thị trường” cho các chủ thể OCOP, giúp đánh giá khả năng cạnh tranh, nhận diện nhu cầu tiêu dùng và tìm kiếm đối tác phân phối trong nước và quốc tế. Bên cạnh khu trưng bày, chương trình còn có hội thảo chuyên đề về phát triển chuỗi giá trị OCOP, một trong những điểm nghẽn lớn của thị trường hiện nay.

TP.HCM đang đẩy mạnh tái cấu trúc chương trình OCOP để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp - công nghiệp chế biến. Ảnh: Gia Linh

TP.HCM hiện có 1.026 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao, đa phần thuộc nhóm thực phẩm chế biến, đồ uống và thủ công mỹ nghệ. Dù chưa có sản phẩm 5 sao, thành phố sở hữu nền tảng công nghiệp chế biến và hệ thống logistics tốt, những điều kiện quan trọng để nâng hạng sản phẩm và đưa OCOP thâm nhập thị trường nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Đa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết trong bối cảnh cả nước đã đạt hơn 17.236 sản phẩm OCOP tính đến tháng 9/2025, TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển hướng từ tăng số lượng sang phát triển chiều sâu. Thành phố đặt mục tiêu vượt 2.000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên trong giai đoạn 2025- 2030 và có 5 - 10 sản phẩm 5 sao vào năm 2030.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, OCOP sẽ trở thành một trong những mũi nhọn thúc đẩy kinh tế nông thôn của TP.HCM, đóng góp vào dòng sản phẩm chủ lực phục vụ du lịch, thương mại và xuất khẩu. Với định hướng phát triển theo chuỗi giá trị và tiêu chuẩn hóa chất lượng, TP.HCM kỳ vọng nâng vị thế sản phẩm OCOP từ “đặc sản địa phương” lên nhóm hàng hóa có khả năng cạnh tranh khu vực.