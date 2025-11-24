Petrolimex ủng hộ 3 tỷ đồng giúp đỡ nhân dân tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả thiên tai
PV
24/11/2025 3:52 PM (GMT+7)
Sáng ngày 24/11/2025, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, thừa ủy quyền Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng – ông Đào Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty – đã trao số tiền 3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ nhân dân tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu; nhiều hộ gia đình, tài sản, hoa màu, vật nuôi, các tuyến đường giao thông và công trình dân sinh bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân.
Tiếp nhận nguồn hỗ trợ, bà Phạm Thị Phúc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng – gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Petrolimex Lâm Đồng vì nghĩa cử thiết thực, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Bà khẳng định đây là nguồn hỗ trợ kịp thời, giúp người dân giảm bớt khó khăn trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp.
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, khoản hỗ trợ 3 tỷ đồng sẽ được phân bổ đúng mục đích, ưu tiên dành trực tiếp cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Trong bối cảnh nhiều tuyến giao thông và công trình dân sinh bị hư hỏng cần sớm khắc phục, nguồn kinh phí này sẽ góp phần hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống sau thiên tai.
Trong những năm qua, bên cạnh vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Petrolimex luôn quan tâm triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại nhiều địa phương trên cả nước. Những chương trình hỗ trợ cộng đồng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm xã hội và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
