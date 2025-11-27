Đại biểu dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội MTTQ tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Thượng cung.

Đoàn đại biểu do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ dẫn đầu đã thực hiện nghi thức dâng hương tại Thượng Cung và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Tham gia đoàn còn có đồng chí Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên cùng hơn 100 đại biểu, đại diện cho trên 480 đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng.

Trong bầu không khí linh thiêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với các Vua Hùng và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Đoàn cũng báo cáo khái quát những kết quả nổi bật của MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ qua, nhấn mạnh những nỗ lực trong củng cố tổ chức, đổi mới hoạt động và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh nhấn mạnh, ngày 1/7/2025 đánh dấu một mốc son lịch sử khi 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) chính thức hợp nhất thành tỉnh Phú Thọ mới. Đây không chỉ là sự mở rộng không gian địa lý mà còn là sự cộng hưởng sức mạnh của ba vùng đất giàu truyền thống cách mạng, tạo nên cực tăng trưởng mới ở phía Bắc với dân số hơn 4 triệu người, diện tích trên 9.361km2 và tiềm năng phát triển vượt trội.

Đoàn đại biểu báo cáo các Vua Hùng về những kết quả nổi bật của MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ qua.

Trên nền tảng ấy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trở thành động lực then chốt để tỉnh Phú Thọ mới vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Nhìn lại trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ tỉnh đã hoàn thành việc sáp nhập tổ chức theo lộ trình, không ngừng nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tạo sự thống nhất trong Nhân dân; khơi dậy tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển.

Các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn tiếp tục lan tỏa sâu rộng, gắn với bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân; công tác cứu trợ và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đoàn dâng hoa và viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Vua Hùng và Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu MTTQ tỉnh bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được; tăng cường đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham mưu, giám sát; xây dựng khối đại đoàn kết bền vững; đóng góp vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Toàn hệ thống cam kết nỗ lực xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu mạnh, văn minh, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại biểu dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 27-28/11/2025 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh tỉnh vừa hoàn tất hợp nhất, bước vào triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh mới, đánh dấu giai đoạn vận hành của bộ máy chính quyền hai cấp.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội xem xét, đánh giá toàn diện kết quả thời gian qua; rút ra kinh nghiệm từ quá trình hợp nhất tổ chức; đồng thời đề ra mục tiêu, chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới.

Chiều 27/11, Đại hội bước vào phiên làm việc thứ nhất với nhiều nội dung trọng tâm, mở đầu cho chương trình nghị sự của sự kiện chính trị quan trọng này.

Sau hợp nhất, Phú Thọ có nguồn nhân lực phong phú với hơn 504 nghìn hộ nông dân, 418 nghìn công nhân, 80 nghìn lao động trí thức, 526 nghìn thanh niên, gần 1 triệu phụ nữ trưởng thành, 180 nghìn cựu chiến binh và trên 30 nghìn doanh nghiệp. Tỉnh cũng là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp FDI, là trung tâm sản xuất ô tô, xe máy lớn nhất cả nước và đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistic, sản xuất chip hàng đầu.



Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, đổi mới hoạt động, đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Toàn hệ thống đã thực hiện 102 cuộc giám sát trực tiếp, 16 cuộc giám sát bằng văn bản, phối hợp tổ chức nhiều đoàn giám sát chuyên đề; triển khai trên 100 hội nghị phản biện và góp ý hàng loạt dự thảo quan trọng. Riêng năm 2025, MTTQ đã góp ý 395 văn bản, tổ chức 28 cuộc phản biện và nhiều hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, thu hút hàng trăm nghìn lượt tham gia. Bên cạnh đó, 544 cuộc đối thoại các cấp giúp tháo gỡ vướng mắc cơ sở, tăng cường đồng thuận xã hội.



Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đạt kết quả nổi bật với 7.478 căn nhà được xây mới và 3.322 căn được sửa chữa, hoàn thành 100% kế hoạch. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, huy động sự tham gia rộng rãi của người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nâng cao và 525 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...