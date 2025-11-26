Cố Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có trong Đề án Ngân hàng tên đường, phố ở Hải Phòng
Nguyễn Đại
26/11/2025 11:00 AM (GMT+7)
Thành phố Hải Phòng vừa bổ sung 182 tên trong Đề án Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn.
Ngày 26/11, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 4769/QĐ-UBND về việc bổ sung danh sách tên đặt tại Đề án Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Theo đó, UBND thành phố quyết định phê duyệt bổ sung danh sách tên đặt tại Đề án Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 12/11/2018, bao gồm 182 tên, trong đó: 70 tên danh nhân có công với đất nước và thành phố Hải Phòng; 104 tên địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hoá của địa phương, địa danh đã quen dùng từ xa xưa, đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân; 06 tên di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu biểu của quốc gia, địa phương; 02 tên là sự kiện lịch sử có giá trị tiêu biểu của địa phương.
UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng thành phố Hải Phòng và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2975/QĐUBND ngày 12/11/2018 và các Quyết định bổ sung tên đặt đã được UBND thành phố phê duyệt theo quy định hiện hành.
UBND thành phố giao các Sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện theo quy định; đảm bảo ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả.
Trong đợt này, danh sách bổ sung tên đường có tên đồng chí Lê Văn Thành (1962 – 2023), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông sinh ra và lớn lên tại xã Tân Liên, thành phố Hải Phòng (nay là xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng). Ông nguyên là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII. Trong giai đoạn ông Lê Văn Thành giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ngân sách của thành phố tăng cao, do đó nhiều tuyến đường giao thông, cầu kết nối nội thành và ngoại thành ở Hải Phòng, kết nối Hải Phòng với các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh được xây dựng đã thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của thành phố.
Năm 2021, ông bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do bệnh nặng, ông mất ngày 22/8/2023 tại nhà riêng, hưởng thọ 61 tuổi. Trong quá trình công tác ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.
