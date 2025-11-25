Mới đây, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh về tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác thuỷ sản IUU, tính đến 21/11/2025, tỉnh có 4.093 tàu cá từ 6 m trở lên đã đăng ký và cập nhật dữ liệu 100% trên hệ thống Vnfishbase; tỷ lệ tàu cá được cấp Giấy phép khai thác thủy sản đạt 100%; tỷ lệ đăng kiểm còn hạn đạt 99,6%; tổ chức giao biển cho 100% cá nhân trên địa bàn; thực hiện thủ tục cho 1.251 tàu cá/3.444 lượt tàu cá cập, rời bến qua hệ thống eCDT, giám sát 3.342 tấn thủy sản các loại bốc dỡ qua cảng; phát hiện, xử lý 540 vụ vi phạm về IUU; năm 2025 tỉnh Quảng Ninh không có tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài…

Tính đến 21/11/2025, tỉnh có 4.093 tàu cá từ 6 m trở lên đã đăng ký và cập nhật dữ liệu 100% trên hệ thống Vnfishbase; tỷ lệ tàu cá được cấp Giấy phép khai thác thủy sản đạt 100%; tỷ lệ đăng kiểm còn hạn đạt 99,6%.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, ngư dân về các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh về chống khai thác IUU; tăng cường thực hiện giải pháp về phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững, phòng, chống khai thác IUU phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và những khuyến nghị của EC.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ninh đề xuất với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về thiết bị kết nối VMS trên các tàu cá; sớm tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế thu hút nguồn vốn của doanh nghiệp đầu tư vào các hạng mục dịch vụ hậu cần nghề cá tại các khu neo đậu tránh trú gió bão đã được nhà nước đầu tư, để đáp ứng điều kiện cơ sở công bố cảng cá theo quy định của Luật Thủy sản, phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Tỉnh Quảng Ninh đề xuất với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về thiết bị kết nối VMS trên các tàu cá.

Qua nghe báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, đại diện Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Ninh đã triển khai và đạt được trong hoạt động phòng chống IUU. Đồng thời, đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống IUU về các nội dung: Kiểm soát tàu cá ra vào cảng; sản lượng thủy sản cập bến; truy cập dữ liệu cơ sở và cấp giấy phép khai thác thủy sản, kiểm soát tàu mất kết nối; duy trì quản lý lượng tàu nằm bờ, không khai thác, không đủ điều kiện đánh bắt; nghiên cứu liên thông, đồng bộ giữa các phần mềm quản lý tàu cá theo dõi; quản lý chặt chẽ danh sách tàu mất kết nối VMS dài ngày.

Quảng Ninh tiếp tục tập trung cao độ khắc phục các tồn tại hạn chế để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống IUU.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung cao độ khắc phục các tồn tại hạn chế để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống IUU. Trong đó, tiếp tục thực hiện việc nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, kiên quyết khắc phục, xử lý tàu cá vi phạm, có nguy cơ vi phạm khai thác IUU; kiểm soát, nắm rõ vị trí neo đậu từng tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn (chưa đăng ký, chưa đăng kiểm, chưa cấp phép, chưa đánh dấu tàu cá, chưa lắp thiết bị VMS...) đảm bảo đồng bộ về số liệu, thông tin từ địa phương đến các sở, ngành; kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kịp thời ngăn chặn, xử lý ngay từ trong bờ và trên biển đối với ngư dân, tàu cá có dấu hiệu vi phạm IUU; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác thủy hải sản; tiếp tục giao thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy việc chuyển đổi nghề cá…

