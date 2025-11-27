Quảng Ninh sắp có thêm cầu vượt biển
Thanh Phong
27/11/2025 8:55 AM (GMT+7)
Cầu vượt biển kết nối 2 đảo Cô Tô lớn và đảo Thanh Lân (đặc khu Cô Tô) là một trong các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2025-2030 vừa được tỉnh Quảng Ninh đưa vào nghiên cứu đầu tư.
Theo đó, dự án cầu vượt biển dài khoảng 2km được dự kiến thực hiện từ 2027-2029, kết nối đảo Cô Tô lớn và đảo Thanh Lân. Mục tiêu kết nối hai hòn đảo có tiềm năng du lịch của tỉnh Quảng Ninh, hướng tới xây dựng các tour du lịch dài ngày.
Hiện tại, hoạt động đi lại của hai hòn đảo còn hạn chế do chỉ dựa vào các phương tiện thuyền, đò, với thời gian một chiều là khoảng 20 phút trong điều kiện thời tiết bình thường.
Động thái trên nằm trong loạt nỗ lực phát triển ngành kinh tế du lịch của địa phương. Cụ thể, đặc khu Cô Tô đang phát triển đa dạng loại hình du lịch trải nghiệm như đi bộ xuyên rừng, cắm trại ven biển, câu mực đêm hay lặn biển ngắm san hô.
Đảo Thanh Lân với diện tích 27km², là đảo lớn nhất trong quần đảo Cô Tô, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở vịnh Bắc Bộ. Hiện hòn đảo với khoảng 1.600 người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản thu hút đông đảo du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ. Đảo này cũng có hơn 70% diện tích được rừng tự nhiên che phủ với nhiều bãi biển như: Ba Châu, Hải Quân, C67…
Tỉnh Quảng Ninh hiện đã phát triển nhiều cầu vượt biển như cầu Vân Tiên, cầu Bãi Cháy và cầu sông Chanh. Trong đó, cầu Vân Tiên hiện là cầu vượt biển dài nhất (1.515m), nối TP. Hạ Long (cũ) với TP. Uông Bí (cũ).
Cầu được thiết kế kết cấu vĩnh cửu bê tông cốt thép dài gồm 3 nhịp đúc hẫng khẩu độ (55+90+55)m và 32 nhịp superT, bề rộng mặt cầu 25,25m, tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe ô tô và 2 làn dừng khẩn cấp đảm bảo tốc độ tối đa 120km/h…
Trong quá trình thi công, cầu Vân Tiên được các chuyên gia đánh giá là có độ khó cao do điều kiện địa hình, địa chất khu vực phức tạp, dòng nước thủy triều chảy xiết, chênh lệch 3-5m, dưới đáy là tầng đá, chiều sâu mức nước trên 17m. Do đó, việc định vị khoan nhồi, neo hệ thống nổi để phục vụ thi công mất nhiều thời gian.
