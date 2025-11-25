Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm nhờ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất

Bảng báo giá điện tử hiển thị giá cổ phiếu Nikkei 225 trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 5 tháng 11 năm 2025. Ảnh Getty

Ông Williams cho biết Fed có thể hạ lãi suất chủ chốt khi sự suy yếu của thị trường lao động gây ra mối đe dọa kinh tế lớn hơn so với lạm phát cao.

Fed chỉ còn một cuộc họp nữa trong năm 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 9-10/12 tại Mỹ. Mức lãi suất mục tiêu hiện ở 3,75% đến 4,00%.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed đang phản ánh khoảng 70% khả năng xảy ra một đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm, tăng từ mức khoảng 44% trong tuần tính đến ngày 14/11.

Tuần trước, thị trường châu Á giảm trên diện rộng khi các nhà giao dịch thoái vốn khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ, với các tên tuổi lớn như SoftBank, Samsung Electronics và Baidu đồng loạt đi xuống.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,98%, được thúc đẩy bởi cổ phiếu công nghệ và chăm sóc sức khỏe, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục thấp hơn 0,25% so với mức tham chiếu.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,25%, thu hẹp một phần mức tăng trước đó, trong khi chỉ số Kosdaq vốn hóa nhỏ đảo chiều và giảm nhẹ. Cổ phiếu trụ cột Samsung Electronics tăng 2,8%.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 1,19% lên 8.525,1 điểm, phục hồi từ mức giảm 1,59% hôm thứ Sáu.

Ngày thứ Hai, cổ phiếu của tập đoàn logistics Qube tăng gần 20% sau khi Macquarie Asset Management đưa ra đề nghị mua lại công ty với giá 7,49 tỷ USD.

Gã khổng lồ khai khoáng BHP tăng khoảng 0,62% sau khi công ty thông báo họ không còn cân nhắc việc sáp nhập với hãng khai khoáng Anh Anglo American. Thị trường Nhật Bản đóng cửa do nghỉ lễ.



