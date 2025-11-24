Sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử có thể trở thành cơ hội 'hái ra tiền'

“Tôi nghĩ đây là cơ hội của cả một thế hệ cho các nhà đầu tư dài hạn, dù bạn đang cân nhắc đầu tư vào Bitcoin, Ethereum hay Solana”, ông Hougan nói với CNBC.

Trong vòng một tháng qua, thị trường crypto đã bốc hơi 1.000 tỷ USD giá trị. Bitcoin giảm tới 29% so với mức đỉnh 126.000 USD đạt được tháng trước, thậm chí có lúc rơi xuống dưới 90.000 USD – lần đầu tiên kể từ tháng 4.

Ông Hougan cho biết sự biến động này xuất phát từ các lo ngại rộng hơn về kinh tế, định giá lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các chính sách thuế quan. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quan điểm lạc quan vì tiền mã hóa đang được nâng đỡ bởi những “xu hướng mang tính cấu trúc, tách biệt khỏi các vấn đề đó”, bao gồm sự tăng trưởng của stablecoin, token hóa tài sản, thị trường dự đoán và danh tính số.

“Được mua vào ở mức giá này gần như là một món quà đối với nhà đầu tư dài hạn. Đây là một cơ hội tuyệt vời", ông nói.

Ông cũng cho rằng thị trường tiền mã hóa đang “gần chạm đáy”.

“Bitcoin là tài sản giảm trước trong đợt điều chỉnh rộng hơn của thị trường. Nó giống như con chim hoàng yến trong hầm mỏ, báo hiệu rủi ro đang lan rộng ở các tài sản rủi ro khác. Và tôi nghĩ Bitcoin cũng sẽ là thứ chạm đáy đầu tiên", ông Hougan nói.

Trong cùng chương trình, Chủ tịch Bitmine (NASDAQ: BMNR) Tom Lee nhận định Bitcoin vẫn có thể lập đỉnh mới trong năm nay, được hỗ trợ bởi kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tăng mạnh.

Không chỉ Hougan và Lee giữ quan điểm lạc quan. Geoffrey Kendrick – Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số của Standard Chartered – nhận định rằng đợt điều chỉnh đã kết thúc.

“Tôi nghĩ vậy là đủ để cho thấy đợt bán tháo đã chấm dứt. Kịch bản cơ bản của tôi là thị trường sẽ tăng trở lại vào cuối năm", ông Kendrick nói.

Tại thời điểm viết bài (24/11), giá Bitcoin đang lấy lại đà tăng, giao dịch quanh mốc 87.000 USD.