Sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử có thể trở thành cơ hội "hái ra tiền"
Phương Đăng (theo Benzinga)
24/11/2025 3:00 PM (GMT+7)
Matt Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise - một công ty quản lý tài sản chuyên về đầu tư tiền mã hóa tại Mỹ cho rằng cú sập gần đây của thị trường tiền mã hóa chính là một cơ hội hiếm có trong đời đối với những nhà đầu tư dài hạn.
“Tôi nghĩ đây là cơ hội của cả một thế hệ cho các nhà đầu tư dài hạn, dù bạn đang cân nhắc đầu tư vào Bitcoin, Ethereum hay Solana”, ông Hougan nói với CNBC.
Trong vòng một tháng qua, thị trường crypto đã bốc hơi 1.000 tỷ USD giá trị. Bitcoin giảm tới 29% so với mức đỉnh 126.000 USD đạt được tháng trước, thậm chí có lúc rơi xuống dưới 90.000 USD – lần đầu tiên kể từ tháng 4.
Ông Hougan cho biết sự biến động này xuất phát từ các lo ngại rộng hơn về kinh tế, định giá lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các chính sách thuế quan. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quan điểm lạc quan vì tiền mã hóa đang được nâng đỡ bởi những “xu hướng mang tính cấu trúc, tách biệt khỏi các vấn đề đó”, bao gồm sự tăng trưởng của stablecoin, token hóa tài sản, thị trường dự đoán và danh tính số.
“Được mua vào ở mức giá này gần như là một món quà đối với nhà đầu tư dài hạn. Đây là một cơ hội tuyệt vời", ông nói.
Ông cũng cho rằng thị trường tiền mã hóa đang “gần chạm đáy”.
“Bitcoin là tài sản giảm trước trong đợt điều chỉnh rộng hơn của thị trường. Nó giống như con chim hoàng yến trong hầm mỏ, báo hiệu rủi ro đang lan rộng ở các tài sản rủi ro khác. Và tôi nghĩ Bitcoin cũng sẽ là thứ chạm đáy đầu tiên", ông Hougan nói.
Trong cùng chương trình, Chủ tịch Bitmine (NASDAQ: BMNR) Tom Lee nhận định Bitcoin vẫn có thể lập đỉnh mới trong năm nay, được hỗ trợ bởi kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tăng mạnh.
Không chỉ Hougan và Lee giữ quan điểm lạc quan. Geoffrey Kendrick – Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số của Standard Chartered – nhận định rằng đợt điều chỉnh đã kết thúc.
“Tôi nghĩ vậy là đủ để cho thấy đợt bán tháo đã chấm dứt. Kịch bản cơ bản của tôi là thị trường sẽ tăng trở lại vào cuối năm", ông Kendrick nói.
Tại thời điểm viết bài (24/11), giá Bitcoin đang lấy lại đà tăng, giao dịch quanh mốc 87.000 USD.
Sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử có thể trở thành cơ hội "hái ra tiền"
Matt Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise - một công ty quản lý tài sản chuyên về đầu tư tiền mã hóa tại Mỹ cho rằng cú sập gần đây của thị trường tiền mã hóa chính là một cơ hội hiếm có trong đời đối với những nhà đầu tư dài hạn.
Nhà đầu tư vừa trải qua một tuần "bão tố", điều gì đang chờ đợi thị trường chứng khoán?
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa kết thúc một tuần đầy biến động mạnh khi loạt tín hiệu trái ngược từ nhóm cổ phiếu công nghệ, triển vọng lãi suất và tâm lý lo ngại về bong bóng AI cùng lúc xuất hiện. Dù Nvidia công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng, điều đó vẫn không đủ để kéo nhóm công nghệ thoát khỏi đà giảm, khiến thị trường rơi vào trạng thái “lửng lơ” và có thể kéo dài thêm nhiều tuần.
Bitcoin đang đứng trước 2 ngưỡng quan trọng
Nếu Bitcoin không thể bù đắp một phần tổn thất và tăng lên trên 87.000 USD vào đầu tuần mới, đồng tiền này có thể phải đối mặt với một giai đoạn trì trệ kéo dài.
5 lý do tiền điện tử sẽ sớm tăng giá trở lại
Thị trường tiền mã hóa đã trải qua cú sụt mạnh trong tháng qua. Tổng giá trị vốn hóa giảm từ 4,27 nghìn tỷ USD (6/10) xuống còn 2,98 nghìn tỷ USD (19/11) – mất gần 30%.
Cổ phiếu Trump Media giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại, thổi bay 5 tỷ USD của gia đình Tổng thống Mỹ
Cổ phiếu Trump Media & Technology Group - công ty công nghệ và tiền số do các thành viên gia đình Trump kiểm soát - đã rơi xuống mức thấp kỷ lục, “bốc hơi” hơn 5 tỷ USD tài sản của gia đình tổng thống trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa tiếp tục lao dốc.
Bitcoin cắm đầu lao dốc, tỷ phú Mỹ cảnh báo “cơ hội cuối cùng để mua” trước khi giá vọt lên 1 triệu USD
Tháng 11 tiếp tục trở nên tồi tệ hơn đối với Bitcoin và các đồng tiền số khác. Bitcoin (BTC) đã rơi xuống dưới 90.000 USD chạm mức 89.426 USD trước khi hồi nhẹ sau khi hình thành mô hình death cross - tín hiệu báo trước một chu kỳ giảm kéo dài. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng Tư.
Sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử có thể trở thành cơ hội "hái ra tiền"
Nhà đầu tư vừa trải qua một tuần "bão tố", điều gì đang chờ đợi thị trường chứng khoán?
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa kết thúc một tuần đầy biến động mạnh khi loạt tín hiệu trái ngược từ nhóm cổ phiếu công nghệ, triển vọng lãi suất và tâm lý lo ngại về bong bóng AI cùng lúc xuất hiện. Dù Nvidia công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng, điều đó vẫn không đủ để kéo nhóm công nghệ thoát khỏi đà giảm, khiến thị trường rơi vào trạng thái “lửng lơ” và có thể kéo dài thêm nhiều tuần.