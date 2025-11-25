Bitcoin vừa chạm đáy, đang bật tăng trở lại?

Áp lực bán mạnh - tín hiệu của vùng đáy?

Theo các chỉ báo phái sinh, nhà giao dịch đang tăng tốc mua quyền chọn bán (put), chấp nhận trả phí cao hơn để phòng ngừa rủi ro Bitcoin tiếp tục giảm.

Điều này đẩy “độ lệch 25 delta” của quyền chọn xuống sâu hơn về vùng bi quan ở mọi kỳ hạn, đặc biệt ở các hợp đồng sáu tháng – dấu hiệu cho thấy thị trường đang định giá rủi ro giảm trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Mô hình này thường xuất hiện quanh các vùng đáy lớn, khi thị trường phản ứng quá mức trước các cú giảm mạnh.

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy khoản lỗ thực tế (realized loss) của nhà đầu tư Bitcoin đã tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ vụ sập FTX năm 2022. Nhóm bán mạnh nhất là các nhà đầu tư ngắn hạn - những người đã mua gần đỉnh và không chịu nổi áp lực khi giá giảm sâu.

Trong các chu kỳ trước, giai đoạn bán tháo hoảng loạn của nhóm này thường là mô hình tạo đáy kinh điển, trước khi bật tăng trở lại bởi các nhà đầu tư dài hạn âm thầm gom hàng.

Bitcoin có thể bật lại

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở 85.979 USD, giữ trên vùng hỗ trợ 85.204 USD và phòng thủ ngưỡng tâm lý 85.000 USD. Hàng loạt tín hiệu kể trên bao gồm đầu hàng sâu, lỗ thực tế tăng vọt cho thấy đáy thị trường đang tới gần - hoặc đã hình thành.

Nếu đáy được xác nhận, Bitcoin có thể phục hồi và vượt vùng kháng cự 86.822 USD. Bứt phá qua ngưỡng này có thể đẩy giá tiến tới 89.800 USD và sau đó là 91.521 USD. Việc vượt các mốc quan trọng này sẽ khôi phục tâm lý lạc quan, mở đường cho Bitcoin hướng tới 95.000 USD trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng và điều kiện vĩ mô không cải thiện, Bitcoin có thể rơi dưới 85.204 USD. Nếu thủng tiếp 82.503 USD, giá sẽ đối mặt nguy cơ giảm sâu về vùng 80.000 USD - qua đó làm mất hiệu lực kịch bản phục hồi và trì hoãn chu kỳ tăng trở lại.