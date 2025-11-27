Dự trữ bạc Trung Quốc chạm đáy, thổi bùng lo ngại giá bạc tăng vọt trên thị trường toàn cầu
Phương Đăng (theo Bloomberg)
27/11/2025 2:30 PM (GMT+7)
Kho dự trữ bạc của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ, gây thêm nguy cơ cho thị trường bạc toàn cầu vốn đang căng thẳng sau đợt tăng giá mạnh lên mức kỷ lục, theo Bloomberg.
Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) và các công ty môi giới, lượng bạc lưu kho tại các kho liên kết với SHFE vừa rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015.
Lượng bạc giao dịch qua Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải cũng giảm xuống ngưỡng thấp nhất trong hơn chín năm. Đáng chú ý, xuất khẩu bạc của Trung Quốc trong tháng 10 đã tăng vọt lên hơn 660 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.
Nút thắt từ xuất khẩu mạnh sang London
Ông Zijie Wu, chuyên gia phân tích tại Jinrui Futures cho biết, sự thiếu hụt chủ yếu đến từ việc Trung Quốc đẩy mạnh xuất bạc sang London để giải tỏa tình trạng căng thẳng giá - yếu tố từng khiến giá bạc thế giới vượt đỉnh. Ông Wu dự đoán tình trạng thiếu hụt có thể hạ nhiệt trong vòng hai tháng tới, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn cao.
Giá bạc đã tăng tới 80% trong năm nay, được hỗ trợ bởi đà tăng của vàng và kỳ vọng rằng chính quyền Trump có thể áp thuế lên bạc - khiến dòng chảy bạc vào Mỹ mạnh hơn, làm thị trường London thêm cạn kiệt đúng lúc nhu cầu từ Ấn Độ bùng nổ. Trong bối cảnh Trung Quốc cạn kho, nước này khó có thể đóng vai trò “bình ổn” như trước.
OOng Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, cảnh báo nếu Mỹ áp thuế với bạc, số bạc đã vào Mỹ sẽ bị “khóa lại”, và điều này sẽ gây chấn động thị trường khi Trung Quốc vừa chuyển một lượng lớn bạc cho London trong đợt căng thẳng vừa qua.
Tín hiệu thiếu cung, thuế mới khiến nhu cầu bạc tăng bất ngờ
Tại Trung Quốc, giá bạc giao ngay cao hơn giá kỳ hạn tương lai - mô hình “backwardation” cho thấy áp lực thiếu hụt trong ngắn hạn. Với dự trữ xuống thấp và nguồn cung khó tăng nhanh, ông Wu cho rằng mức độ lo ngại vẫn cao.
Nhu cầu sản xuất tấm quang điện (photovoltaic) cũng tăng mạnh trong quý IV - giai đoạn cao điểm lắp đặt điện mặt trời tại Trung Quốc.
Một yếu tố bất ngờ khác là việc cải cách thuế mới đã làm tăng nhu cầu bạc. Việc chấm dứt hoàn thuế VAT đầu vào đối với vàng giao dịch ngoài sàn khiến nhiều nhà bán lẻ chuyển sang bạc.
Tại thị trường Shuibei ở Thâm Quyến, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong định giá vàng theo quy định mới, nên chuyển trọng tâm sang bạc – đặc biệt nếu họ đã kinh doanh mặt hàng này từ trước.
Ngày thứ Tư, bạc giao ngay tăng hơn 1%, vượt 52 USD/ounce.
Thị trường quốc tế lo về thanh khoản
Tại London, chi phí vay bạc vẫn cao dù dòng chảy bạc từ Trung Quốc đổ sang kỷ lục. Giới giao dịch cũng theo sát khả năng Mỹ áp thuế sau khi bạc được bổ sung vào danh mục khoáng sản chiến lược của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.
Ghali cho rằng phần lớn nhu cầu vật chất từ London hiện mang tính đầu cơ, khi lượng bạc trong các quỹ ETF vẫn giữ ổn định, không ghi nhận rút vốn lớn dù giá đã điều chỉnh nhẹ.
Theo TD Securities, Trung Quốc vẫn có thể hỗ trợ thị trường thông qua các kho dự trữ ngoài sàn. Backwardation có thể khiến một phần lượng bạc này quay trở lại sàn SHFE. Tuy nhiên, quy mô kho “vô hình” của Trung Quốc vẫn là điều chưa rõ.
Dự trữ bạc Trung Quốc chạm đáy, thổi bùng lo ngại giá bạc tăng vọt trên thị trường toàn cầu
Kho dự trữ bạc của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ, gây thêm nguy cơ cho thị trường bạc toàn cầu vốn đang căng thẳng sau đợt tăng giá mạnh lên mức kỷ lục, theo Bloomberg.
Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025: TP.HCM lựa chọn chuyển đổi xanh - số làm trụ cột phát triển
Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP.HCM đã mở ra không gian thảo luận về các động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Với trọng tâm “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, sự kiện cho thấy Việt Nam đang ưu tiên chiến lược phát triển dựa trên công nghệ, năng lượng sạch và mô hình kinh tế thông minh.
Vụ Mailisa: Bộ Y tế siết chặt mỹ phẩm MK Skincare, yêu cầu gỡ khỏi sàn online
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có loạt động thái mạnh tay với hệ sinh thái mỹ phẩm gắn với Thẩm mỹ viện Mailisa.
Nông dân Mỹ lao đao vì lợi nhuận teo tóp, áp lực tài chính tăng vọt
Kết quả Khảo sát 2025 của Hiệp hội Ngân hàng Mỹ (ABA) phối hợp với Farmer Mac cho thấy, chỉ còn 52% hộ nông dân vay vốn dự kiến có lãi - mức giảm sâu so với những năm trước. Con số này phản ánh tình trạng khó khăn lan rộng tại các vùng trồng trọt chủ lực, nơi người nông dân đang phải vật lộn giữa biên lợi nhuận ngày càng mỏng, chi phí đầu vào leo thang và áp lực tài chính đè nặng hơn từng ngày.
Cú sốc du lịch: Các hãng hàng không Trung Quốc hủy chuyến trên 12 tuyến bay sang Nhật
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo tiếp tục làm gia tăng, một số hãng hàng không nội địa Trung Quốc đã hủy chuyến trên 12 đường bay tới Nhật Bản – bao gồm các điểm du lịch nổi tiếng như Kyoto và Osaka, và các nhà phân tích dự báo con số này sẽ còn tăng trong tuần này.
Nền kinh tế Mỹ kỳ lạ: Tăng trưởng vọt lên, việc làm lao dốc -Fed đau đầu tìm lối xử lý
Có điều gì đó trong nền kinh tế Mỹ không khớp, và điều đó đang khiến những người chịu trách nhiệm kiềm chế lạm phát và giữ ổn định thị trường lao động cảm thấy bất an.
Dự trữ bạc Trung Quốc chạm đáy, thổi bùng lo ngại giá bạc tăng vọt trên thị trường toàn cầu
Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025: TP.HCM lựa chọn chuyển đổi xanh - số làm trụ cột phát triển
Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP.HCM đã mở ra không gian thảo luận về các động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Với trọng tâm “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, sự kiện cho thấy Việt Nam đang ưu tiên chiến lược phát triển dựa trên công nghệ, năng lượng sạch và mô hình kinh tế thông minh.
Vụ Mailisa: Bộ Y tế siết chặt mỹ phẩm MK Skincare, yêu cầu gỡ khỏi sàn online
Nông dân Mỹ lao đao vì lợi nhuận teo tóp, áp lực tài chính tăng vọt
Kết quả Khảo sát 2025 của Hiệp hội Ngân hàng Mỹ (ABA) phối hợp với Farmer Mac cho thấy, chỉ còn 52% hộ nông dân vay vốn dự kiến có lãi - mức giảm sâu so với những năm trước. Con số này phản ánh tình trạng khó khăn lan rộng tại các vùng trồng trọt chủ lực, nơi người nông dân đang phải vật lộn giữa biên lợi nhuận ngày càng mỏng, chi phí đầu vào leo thang và áp lực tài chính đè nặng hơn từng ngày.