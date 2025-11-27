Dự trữ bạc Trung Quốc chạm đáy, thổi bùng lo ngại giá bạc tăng vọt trên thị trường toàn cầu

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) và các công ty môi giới, lượng bạc lưu kho tại các kho liên kết với SHFE vừa rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015.

Lượng bạc giao dịch qua Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải cũng giảm xuống ngưỡng thấp nhất trong hơn chín năm. Đáng chú ý, xuất khẩu bạc của Trung Quốc trong tháng 10 đã tăng vọt lên hơn 660 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.

Nút thắt từ xuất khẩu mạnh sang London

Ông Zijie Wu, chuyên gia phân tích tại Jinrui Futures cho biết, sự thiếu hụt chủ yếu đến từ việc Trung Quốc đẩy mạnh xuất bạc sang London để giải tỏa tình trạng căng thẳng giá - yếu tố từng khiến giá bạc thế giới vượt đỉnh. Ông Wu dự đoán tình trạng thiếu hụt có thể hạ nhiệt trong vòng hai tháng tới, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn cao.

Giá bạc đã tăng tới 80% trong năm nay, được hỗ trợ bởi đà tăng của vàng và kỳ vọng rằng chính quyền Trump có thể áp thuế lên bạc - khiến dòng chảy bạc vào Mỹ mạnh hơn, làm thị trường London thêm cạn kiệt đúng lúc nhu cầu từ Ấn Độ bùng nổ. Trong bối cảnh Trung Quốc cạn kho, nước này khó có thể đóng vai trò “bình ổn” như trước.

OOng Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, cảnh báo nếu Mỹ áp thuế với bạc, số bạc đã vào Mỹ sẽ bị “khóa lại”, và điều này sẽ gây chấn động thị trường khi Trung Quốc vừa chuyển một lượng lớn bạc cho London trong đợt căng thẳng vừa qua.

Tín hiệu thiếu cung, thuế mới khiến nhu cầu bạc tăng bất ngờ

Tại Trung Quốc, giá bạc giao ngay cao hơn giá kỳ hạn tương lai - mô hình “backwardation” cho thấy áp lực thiếu hụt trong ngắn hạn. Với dự trữ xuống thấp và nguồn cung khó tăng nhanh, ông Wu cho rằng mức độ lo ngại vẫn cao.

Nhu cầu sản xuất tấm quang điện (photovoltaic) cũng tăng mạnh trong quý IV - giai đoạn cao điểm lắp đặt điện mặt trời tại Trung Quốc.



Một yếu tố bất ngờ khác là việc cải cách thuế mới đã làm tăng nhu cầu bạc. Việc chấm dứt hoàn thuế VAT đầu vào đối với vàng giao dịch ngoài sàn khiến nhiều nhà bán lẻ chuyển sang bạc.

Tại thị trường Shuibei ở Thâm Quyến, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong định giá vàng theo quy định mới, nên chuyển trọng tâm sang bạc – đặc biệt nếu họ đã kinh doanh mặt hàng này từ trước.

Ngày thứ Tư, bạc giao ngay tăng hơn 1%, vượt 52 USD/ounce.

Thị trường quốc tế lo về thanh khoản

Tại London, chi phí vay bạc vẫn cao dù dòng chảy bạc từ Trung Quốc đổ sang kỷ lục. Giới giao dịch cũng theo sát khả năng Mỹ áp thuế sau khi bạc được bổ sung vào danh mục khoáng sản chiến lược của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Ghali cho rằng phần lớn nhu cầu vật chất từ London hiện mang tính đầu cơ, khi lượng bạc trong các quỹ ETF vẫn giữ ổn định, không ghi nhận rút vốn lớn dù giá đã điều chỉnh nhẹ.

Theo TD Securities, Trung Quốc vẫn có thể hỗ trợ thị trường thông qua các kho dự trữ ngoài sàn. Backwardation có thể khiến một phần lượng bạc này quay trở lại sàn SHFE. Tuy nhiên, quy mô kho “vô hình” của Trung Quốc vẫn là điều chưa rõ.