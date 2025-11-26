Cú sốc du lịch: Các hãng hàng không Trung Quốc hủy chuyến trên 12 tuyến bay sang Nhật

Du khách Trung Quốc ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Tính đến sáng thứ Hai 24/11, các chuyến bay trên những tuyến này đã bị tạm ngừng, theo báo cáo của nền tảng tin tài chính Yicai dựa trên dữ liệu của hệ thống hàng không Trung Quốc DAST. Trang The Paper, cũng dẫn dữ liệu từ nền tảng này, cho biết tổng cộng 41 chuyến bay trên 12 đường bay đã bị hủy.

Theo chuyên gia hàng không độc lập Li Hanming, các hãng hàng không Trung Quốc vận hành khoảng 30–40 đường bay sang Nhật, con số thay đổi tùy mùa. Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines - ba hãng hàng không nhà nước lớn nhất, đã hủy phần lớn các chuyến bay bị ảnh hưởng.

Dù tỷ lệ hủy chuyến vào thứ Hai mới ở mức khoảng 15%, ông Li cho rằng xu hướng du lịch dịp cuối năm có thể khiến con số tăng lên, vì nhiều khách Trung Quốc trẻ thường đến Nhật vào cuối tháng 12 để đón năm mới.

Ông Li cho biết các đợt hủy chuyến ghi nhận trong tuần qua có thể kéo dài tới tháng 3, và việc tạm dừng áp dụng cho cả hai chiều đi về. Dữ liệu của DAST chỉ phản ánh các chuyến do hãng bay Trung Quốc vận hành.

Căng thẳng Bắc Kinh – Tokyo leo thang trong tháng này sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gợi ý nước này có thể triển khai lực lượng quân sự nếu xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan.

Hôm 14/11, Bắc Kinh ban hành cảnh báo du lịch kêu gọi công dân tránh tới Nhật. Đến ngày 17/11, các hãng hàng không Trung Quốc đã nhận 491.000 yêu cầu hủy vé tới Nhật - tương đương khoảng 32% tổng số đặt chỗ - theo ông Li.

Theo Yicai, có tới 65% chuyến bay giữa Thiên Tân và sân bay Kansai (Nhật Bản) đã bị hủy, trong khi tuyến Nam Kinh - Kansai có tỷ lệ hủy gần 60%.

Các tuyến bay đến Tokyo ít bị ảnh hưởng hơn do thu hút tỷ lệ lớn khách doanh nhân, đối lập với các tuyến đến Kansai – cửa ngõ của Kyoto và Osaka, nơi tập trung đông khách du lịch.

Subramania Bhatt, giám đốc điều hành của China Trading Desk, cho biết, nhiều du khách không còn coi đây là sự cố ngắn hạn nữa.

Số lượng chuyến bay từ Trung Quốc đến Nhật Bản vẫn được lên lịch vào tháng 12 đã giảm hơn 20% so với tháng 10, và Bhatt dự kiến sẽ có hơn 50% các tuyến bay bị hủy cho đến cuối năm. Ông cho biết ít nhất 12 tuyến bay từ các thành phố của Trung Quốc, bao gồm Thượng Hải, Quảng Châu và Nam Kinh đến các điểm đến nổi tiếng của Nhật Bản như Nagoya, Fukuoka và Sapporo, đã bị hủy bỏ, và nhiều khả năng sẽ còn nhiều tuyến bay khác bị hủy bỏ.

China Trading Desk ước tính Nhật Bản sẽ thiệt hại tới 1,2 tỷ USD chi tiêu của du khách từ nay đến cuối năm do khách du lịch Trung Quốc hủy chuyến. Nếu tình trạng hủy chuyến tiếp tục với tốc độ này đến năm 2026, tổng thiệt hại có thể lên tới 9 tỷ USD, Bhatt cho biết.

Trung Quốc là nguồn khách quốc tế lớn nhất của Nhật trong 9 tháng đầu năm 2025 với khoảng 7,49 triệu lượt khách, theo số liệu do hãng tin Kyodo News công bố.

Nhiều du khách Trung Quốc hủy kế hoạch sang Nhật có khả năng sẽ đặt lại chuyến đi đến các điểm đến khác trong khu vực, giúp các thị trường này hưởng lợi, theo các nhà phân tích.

“Các đường bay khác có thể chứng kiến nhu cầu tăng, và các hãng Trung Quốc có thể tái phân bổ năng lực bay từ Nhật sang những điểm đến đang lên” - ông Brendan Sobie, sáng lập hãng tư vấn Sobie Aviation tại Singapore, nhận định.